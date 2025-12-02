Tesla bat tous les records en Norvège, qui ne boude pas du tout Elon Musk
Alors que les ventes de Tesla s'effritent dans l'Union européenne, parfois sous l'effet d'une réticence de certains clients, liée aux prises de position politiques d'Elon Musk, la Norvège fait figure d'exception remarquable avec un record historique de ventes. Mais qu'est-ce qui l'explique ?
Comme le rapporte Wired, Tesla vient de réaliser un exploit inédit en Norvège. Avec 28 606 véhicules immatriculés de janvier à novembre 2025, le constructeur américain a dépassé le record annuel de 26 575 unités établi par Volkswagen en 2016, et ce avec un mois d'avance. En novembre seul, Tesla a écoulé 6 215 voitures, soit une hausse de 175 % par rapport à l'année précédente. La Model Y et la Model 3 occupent les deux premières places des ventes toutes marques confondues, et Tesla s'arroge désormais 31,2 % de parts de marché dans ce pays où 97,6 % des nouvelles immatriculations concernent des véhicules électriques.
Le contraste avec le reste de l'Europe est fort. Sur les dix premiers mois de l'année, les ventes de Tesla dans l'Union européenne ont baissé de 39,2 %, avec des baisses particulièrement marquées en novembre : -58 % en France, -59 % en Suède, -49 % au Danemark. En Allemagne, où se situe pourtant la Gigafactory de Berlin, à peine 750 véhicules ont été immatriculés en octobre, soit moins de la moitié de l'année précédente.
La part de marché de Tesla dans le segment électrique européen est passée de 12,6 % en mai 2024 à 7,2 % en mai 2025. C'est à nuancer bien sûr, ces chiffres peuvent s'expliquer par bien des facteurs qui n'ont rien à voir avec les polémiques autour d'Elon Musk, rien qu'en France, les bonnes ventes de la Renault 5 et le leasing social ont forcément un impact important. Mais quand bien même, il se passe quoi en Norvège ?
Plusieurs facteurs expliquent cette exception norvégienne. D'abord, les Norvégiens se ruent sur les véhicules électriques avant un durcissement fiscal prévu au 1er janvier 2026 : le seuil d'exonération de TVA passera de 500 000 couronnes (environ 42 500 euros) à 300 000 couronnes, avant une suppression totale en 2027. Par ailleurs, selon Geir Inge Stokke, directeur de la Fédération routière norvégienne, il n'y a aucun signe de
On se retrouve face à un paradoxe assez fascinant. D'un côté, 43 % des conducteurs de véhicules électriques norvégiens déclarent qu'ils n'achèteraient pas de Tesla pour des raisons politiques. De l'autre, Tesla pulvérise tous les records de ventes dans ce même pays. Visiblement, entre les déclarations de principe et le passage en concession, il y a un écart. Les incitations fiscales et la qualité des véhicules, qui est indéniable, semblent peser plus lourd que les états d'âme vis-à-vis d'Elon Musk. Reste à voir si cette dynamique survivra à la fin des avantages fiscaux.
