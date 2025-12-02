Tesla bat tous les records en Norvège, qui ne boude pas du tout Elon Musk

On en dit quoi ?



On se retrouve face à un paradoxe assez fascinant. D'un côté, 43 % des conducteurs de véhicules électriques norvégiens déclarent qu'ils n'achèteraient pas de Tesla pour des raisons politiques. De l'autre, Tesla pulvérise tous les records de ventes dans ce même pays. Visiblement, entre les déclarations de principe et le passage en concession, il y a un écart. Les incitations fiscales et la qualité des véhicules, qui est indéniable, semblent peser plus lourd que les états d'âme vis-à-vis d'Elon Musk. Reste à voir si cette dynamique survivra à la fin des avantages fiscaux.