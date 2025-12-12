Le Tesla Model Y L 7 places arriverait en Europe début 2026, mais avec quelles spécifications ?
Par Didier Pulicani - Publié le
Il y a quelques mois, Tesla dévoilait en Chine le Model Y L, une version rallongée et 6 places de son SUV, accessoirement la voiture la plus vendue au monde depuis quelques années.
Alors qu'Elon Musk semblait vouloir cantonner ce modèle à la Chine, l'Europe et les USA le réclament apparemment suffisamment fort pour la faire homologuer, malgré une fabrication 100% chinoise.
Dans un post sur X publié ce soir, il semblerait que ce modèle ait donc passé les certifications européennes.
D'après ce même twittos, voici les spécifications de la voiture :
Il semblerait que pour l'Europe, Tesla soit revenu à une version 7 places, contre 6 en Chine. Sur le Vieux Continent, on préfère en effet maximiser les places assises, alors qu'en Chine, les passagers arrières sont généralement chouchoutés. Mais Tesla pourrait aussi proposer les deux options, comme pour le Model X.
La voiture mesure 4,976m de long (contre 4,797m sur le Y classique), soit pratiquement autant qu'un Model X qui dépasse les 5m. La largeur ne bouge pas (1,92m), la hauteur gagne 4mm (1668) et l'empattement dépasse donc les 3m (3040mm).
Avec de telles dimensions, gare aux parking souterrains ! Le Model Y n'a pas de roues arrières directrices et un rayon de braquage de camion... En revanche, cela permet de conserver un bon coffre avec tous les passagers et de proposer une troisième rangée plus confortable, et pas seulement pour des enfants.
Pour le reste, cette version reprend toutes les nouveautés du nouvel Model Y que l'on avait testé en début d'année, à savoir :
• Nouvelle calandre façon Cybertruck
• Caméra avant (dans la calandre) avec jet d'eau
• Nouvelles suspensions moins fermes
• Sièges avant ventilés
• Le nouveau volant avec retour du comodo
• Nouvelle console centrale
• Nouvel écran central de 16"
• Ecran de 8" à l'arrière
Dans l'ensemble, il s'agit aujourd'hui d'une des meilleurs proposition sur ce segment de prix. La voiture est homogène, bien finie, très connectée, sans bug majeur et propose une efficience digne d'une petite citadine, même à grande vitesse.
Parmi les défauts du Tesla Model Y, il faut désormais noter la vitesse de charge, plutôt dans la moyenne basse du marché.
Le 10-80% est toujours affiché en 30mn, à cause de l'absence de batteries en 800V. Certains comme Volkswagen parviennent même à descendre sous les 28 voire 26mn avec du 400V, preuve que Tesla n'est plus vraiment une référence. En courant alternatif, pas de 22kW non plus, alors que la batterie frise désormais avec les 90 kWh ! Heureusement, le réseau de SuperChargers et la planificateur d'itinéraire sauve un peu la mise du constructeur.
Autre point friction, l'Autopilot de ce modèle est toujours assez pénible à l'usage : il faut le ré-enclencher à chaque fois que l'on change de voie, et surtout, il coupe le régulateur de vitesse au moment du dépassement. Le volant n'est toujours pas capacitif, ce qui oblige à forcer sur la direction en ligne droite, sauf à accepter d'être observé continuellement par la caméra intérieure. Tesla encourage ainsi ses clients à prendre l'option EAP (dépassement automatique) mais ce n'est pas toujours idéal et assez coûteux (3500€).
Reste à attendre l'option FSD en Europe, qui fonctionne déjà très bien, comme vous avez pu le voir dans notre essai.
En général, les délais entre la certification et la sortie sont assez rapides, quelques semaines tout au plus. Mais là encore, il faudra certainement attendre encore quelque temps avant que le régulateur approuve totalement la chose sur le Vieux Continent.
Alors qu'Elon Musk semblait vouloir cantonner ce modèle à la Chine, l'Europe et les USA le réclament apparemment suffisamment fort pour la faire homologuer, malgré une fabrication 100% chinoise.
Tesla Model Y L européen : les specs !
Dans un post sur X publié ce soir, il semblerait que ce modèle ait donc passé les certifications européennes.
D'après ce même twittos, voici les spécifications de la voiture :
• Nom de code NV80
• Autonomie WLTP 681 km (en jantes 19")
• Battery LG 5N (EF1)
• Capacité brute 88.2 kWh
• Voltage nominal 369V
• 4600 cellules (from 4416)
• Drive Unit 3D3 / 3D7 (gen2021)
• Capacité de chargement 563kg
• Pas d'homologation pour l'attelage
• Autonomie WLTP 681 km (en jantes 19")
• Battery LG 5N (EF1)
• Capacité brute 88.2 kWh
• Voltage nominal 369V
• 4600 cellules (from 4416)
• Drive Unit 3D3 / 3D7 (gen2021)
• Capacité de chargement 563kg
• Pas d'homologation pour l'attelage
Il semblerait que pour l'Europe, Tesla soit revenu à une version 7 places, contre 6 en Chine. Sur le Vieux Continent, on préfère en effet maximiser les places assises, alors qu'en Chine, les passagers arrières sont généralement chouchoutés. Mais Tesla pourrait aussi proposer les deux options, comme pour le Model X.
Un très grand SUV
La voiture mesure 4,976m de long (contre 4,797m sur le Y classique), soit pratiquement autant qu'un Model X qui dépasse les 5m. La largeur ne bouge pas (1,92m), la hauteur gagne 4mm (1668) et l'empattement dépasse donc les 3m (3040mm).
Avec de telles dimensions, gare aux parking souterrains ! Le Model Y n'a pas de roues arrières directrices et un rayon de braquage de camion... En revanche, cela permet de conserver un bon coffre avec tous les passagers et de proposer une troisième rangée plus confortable, et pas seulement pour des enfants.
Pour le reste, cette version reprend toutes les nouveautés du nouvel Model Y que l'on avait testé en début d'année, à savoir :
• Nouvelle calandre façon Cybertruck
• Caméra avant (dans la calandre) avec jet d'eau
• Nouvelles suspensions moins fermes
• Sièges avant ventilés
• Le nouveau volant avec retour du comodo
• Nouvelle console centrale
• Nouvel écran central de 16"
• Ecran de 8" à l'arrière
Dans l'ensemble, il s'agit aujourd'hui d'une des meilleurs proposition sur ce segment de prix. La voiture est homogène, bien finie, très connectée, sans bug majeur et propose une efficience digne d'une petite citadine, même à grande vitesse.
Recharge moyennement rapide et Autopilot bridé
Parmi les défauts du Tesla Model Y, il faut désormais noter la vitesse de charge, plutôt dans la moyenne basse du marché.
Le 10-80% est toujours affiché en 30mn, à cause de l'absence de batteries en 800V. Certains comme Volkswagen parviennent même à descendre sous les 28 voire 26mn avec du 400V, preuve que Tesla n'est plus vraiment une référence. En courant alternatif, pas de 22kW non plus, alors que la batterie frise désormais avec les 90 kWh ! Heureusement, le réseau de SuperChargers et la planificateur d'itinéraire sauve un peu la mise du constructeur.
Autre point friction, l'Autopilot de ce modèle est toujours assez pénible à l'usage : il faut le ré-enclencher à chaque fois que l'on change de voie, et surtout, il coupe le régulateur de vitesse au moment du dépassement. Le volant n'est toujours pas capacitif, ce qui oblige à forcer sur la direction en ligne droite, sauf à accepter d'être observé continuellement par la caméra intérieure. Tesla encourage ainsi ses clients à prendre l'option EAP (dépassement automatique) mais ce n'est pas toujours idéal et assez coûteux (3500€).
Reste à attendre l'option FSD en Europe, qui fonctionne déjà très bien, comme vous avez pu le voir dans notre essai.
Quelle date de sortie ?
En général, les délais entre la certification et la sortie sont assez rapides, quelques semaines tout au plus. Mais là encore, il faudra certainement attendre encore quelque temps avant que le régulateur approuve totalement la chose sur le Vieux Continent.
Tesla pourrait donc commercialiser ce modèle dès le premier trimestre 2027, peut-être même dès le tout début de l'année.