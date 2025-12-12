Le Tesla Model Y L 7 places arriverait en Europe début 2026, mais avec quelles spécifications ?

• Nom de code NV80

• Autonomie WLTP 681 km (en jantes 19")

• Battery LG 5N (EF1)

• Capacité brute 88.2 kWh

• Voltage nominal 369V

• 4600 cellules (from 4416)

• Drive Unit 3D3 / 3D7 (gen2021)

• Capacité de chargement 563kg

• Pas d'homologation pour l'attelage