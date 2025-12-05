Tesla lance une Model 3 Standard à 36 990€ avec 534 km d'autonomie !

La Model 3 plus abordable

- Les nouvelles jantes Prismata 18’’ (pas d'option disponible)

- Des sièges en tissus ajustables électriquement et chauffants (mais pas ventilés)

- Les sièges arrière ne sont pas chauffants

- Un intérieur noir uniquement

- L'absence d'écran arrière

- la batterie standard (~66 kWh)

- le moteur de 286 ch (0 à 100 km/h en 6,2 secondes )

- les feux matrix LED

- le toit panoramique

- la console centrale complète

ainsi qu'une variété d'options de divertissement et de jeux

conçu avec une grande précision, offrant un fonctionnement précis et sans effort chaque fois que vous conduisez.

• Model 3 Standard – 36 990€

• Grande Autonomie, Propulsion – 44 990€

• Grande Autonomie, Transmission intégrale – 49 990€

• Model 3 Performance – 57 490€

A l'image du SUV, les limitations sont assez contenues, et se limitent surtout àA l'inverse, elle conserve :Tesla précise que sa, ce qui reste exceptionnel pour une grande berline.Toutes les fonctions logicielles sont bien là,. La clé sur téléphone, la climatisation à distance, le mode Sentinelle, le mode Chien et toutes les fonctionnalités emblématiques de Tesla sont incluses.d'espace avec cinq passagers, et jusqu'à 1 659 litres une fois la deuxième rangée rabattue. Le coffre avant offre toujours une capacité de 88 litres.En plus, la Model 3 Standard bénéficie de série de toutes les dernières évolutions apportées à la gamme Model 3 en début d'année, avecoffrant au conducteur une vue plus étendue sur son environnement grâce à l'écran central, équipée d'un système de lave-glace et de chauffage intégré pour éviter le brouillard et le gel etLes livraisons débuteront en