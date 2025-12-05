Tesla lance une Model 3 Standard à 36 990€ avec 534 km d'autonomie !
Par Didier Pulicani - Publié le
Après le Model Y Standard, Tesla propose une version légèrement dépouillée de sa berline, baptisée Model 3 Standard et proposée à 36 900€ (contre 39 990€ précédemment), et offrant 534 km d'autonomie.
A l'image du SUV, les limitations sont assez contenues, et se limitent surtout à un intérieur moins premium, des jantes spécifiques, tout en conservant une batterie et une motorisation très convenables.
Concrètement, les changements par rapport à la Model 3 Propulsion classique concernent :
A l'inverse, elle conserve :
Tesla précise que sa Model 3 Standard atteint une consommation WLTP de seulement 13,0 kWh/100 km, ce qui reste exceptionnel pour une grande berline.
Toutes les fonctions logicielles sont bien là, avec l'accès au véhicule à distance via l'application mobile, un Planificateur de voyage avec disponibilité en temps réel des Superchargeurs,
La Model 3 garde son hayon électrique à ouverture mains libres et son gigantesque coffre de 584 litres d'espace avec cinq passagers, et jusqu'à 1 659 litres une fois la deuxième rangée rabattue. Le coffre avant offre toujours une capacité de 88 litres. La Model 3 Standard peut tracter jusqu'à 1 000 kg.
En plus, la Model 3 Standard bénéficie de série de toutes les dernières évolutions apportées à la gamme Model 3 en début d'année, avec une nouvelle caméra avant offrant au conducteur une vue plus étendue sur son environnement grâce à l'écran central, équipée d'un système de lave-glace et de chauffage intégré pour éviter le brouillard et le gel et un commodo de clignotants,
La Model 3 Standard est désormais disponible à la commande en France à partir de 36 990€.
Les livraisons débuteront en février 2026.
La Model 3 plus abordable
- Les nouvelles jantes Prismata 18’’ (pas d'option disponible)
- Des sièges en tissus ajustables électriquement et chauffants (mais pas ventilés)
- Les sièges arrière ne sont pas chauffants
- Un intérieur noir uniquement
- L'absence d'écran arrière
- la batterie standard (~66 kWh)
- le moteur de 286 ch (0 à 100 km/h en 6,2 secondes )
- les feux matrix LED
- le toit panoramique
- la console centrale complète
ainsi qu'une variété d'options de divertissement et de jeux. La clé sur téléphone, la climatisation à distance, le mode Sentinelle, le mode Chien et toutes les fonctionnalités emblématiques de Tesla sont incluses.
conçu avec une grande précision, offrant un fonctionnement précis et sans effort chaque fois que vous conduisez.
Model 3 Standard : 36 990€
• Model 3 Standard – 36 990€
• Model 3 Performance – 57 490€
