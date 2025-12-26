Fin du crédit d'impôt en France pour les bornes de recharge : signez votre devis avant fin 2025 !

• Vous êtes sûr d'être 100% chargé le matin, même en arrivant à 0% le soir chez vous . Par exemple, avec une batterie de 80 kWh (Tesla, Volkswagen...), même en n'acceptant que 11 kW, il faudra seulement 8H pour charger de 0 à 100%, soit une petite nuit de charge . Certains modèles acceptent même 22 kW en courant alternatif (AC), comme chez BMW ou Mercedes (ou Renault), soit 4H seulement pour une charge complète.

• Une borne est beaucoup plus confortable pour le quotidien.



Une installation fixe reste, quoiqu'on en dise, bien plus pratique à utiliser. Le câble ne traîne pas par terre, les connecteurs sont protégés, et personne ne peut vous débrancher , contrairement à un chargeur mobile, bien plus vulnérable.



Ensuite, la borne est située sur un circuit électrique dédié, avec différentiel, délestage, et disjoncteur spécifique. Les risques de voir les plombs sauter ou le système surchauffer sont largement réduits.



Enfin, on peut programmer les charges, indépendamment du véhicule. Si vous avez des heures creuses la nuit par exemple, il est possible d'interdire la charge en dehors de ces horaires.