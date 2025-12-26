Fin du crédit d'impôt en France pour les bornes de recharge : signez votre devis avant fin 2025 !
Par Didier Pulicani - Publié le - Bon Plan
Quand on achète une voiture électrique, se pose rapidement la question de l'installation d'une borne de recharge à la maison.
Depuis quelques mois, Mac4Ever a décidé de s'associer avec Sorel Energies, l'un des leaders en France des bornes de recharge, pour vous proposer une offre intéressante :
Mais attention, le crédit d'impôts de 500€ s'arrête au 31/12/2025 ! En clair, il ne vous reste que quelques jours pour valider votre devis pour profiter des avantages fiscaux en France. S'il est signé avant la fin de l'année, vous pourrez encore en bénéficier.
Contrairement à ce qu'on peut croire, installer une borne n'a rien d'obligatoire si vous avez ou envisagez un véhicule électrique.
Comme je vous l'expliquais il y a quelques années, un simple chargeur mobile (souvent livré avec la voiture) peut suffire. Il permet en général de remettre entre 30 et 50% de la batterie en une nuit, soit largement de quoi combler ses besoins le lendemain matin. On trouve des modèles très corrects autour de 130€.
Seulement voilà, les bornes (ou Wallbox) présentent quand-même deux gros avantages :
Depuis quelques années, nous travaillons avec la société SorelEnergies, qui fait désormais partie des installateurs agréés pour le Tesla PowerWall et qui installe par ailleurs de nombreuses bornes (Tesla, V2C etc.).
La société française installe également des panneaux solaires, mais aussi des bornes de recharge pour voiture électrique, et notamment le Wall Connector Tesla qui va de pair avec le fameux PowerWall (avec un crédit d’impôt de 500 € pour les bornes de recharge)
Avec le code
MAC4EVER, vous bénéficiez de 70 € de réduction sur les devis de bornes de recharge, et 80 € sur le Powerwall Tesla et les panneaux solaires chez Sorel Energies.
Pourquoi investir dans une borne de recharge ?
• Vous êtes sûr d'être 100% chargé le matin, même en arrivant à 0% le soir chez vous.
Par exemple, avec une batterie de 80 kWh (Tesla, Volkswagen...), même en n'acceptant que 11 kW, il faudra seulement 8H pour charger de 0 à 100%, soit une petite nuit de charge. Certains modèles acceptent même 22 kW en courant alternatif (AC), comme chez BMW ou Mercedes (ou Renault), soit 4H seulement pour une charge complète.
• Une borne est beaucoup plus confortable pour le quotidien.
Une installation fixe reste, quoiqu'on en dise, bien plus pratique à utiliser. Le câble ne traîne pas par terre, les connecteurs sont protégés, et personne ne peut vous
Ensuite, la borne est située sur un circuit électrique dédié, avec différentiel, délestage, et disjoncteur spécifique. Les risques de voir les plombs sauter ou le système surchauffer sont largement réduits.
Enfin, on peut programmer les charges, indépendamment du véhicule. Si vous avez des heures creuses la nuit par exemple, il est possible d'interdire la charge en dehors de ces horaires.
Code promo Sorel Energies
Avec le code
N'hésitez pas à demander un devis !