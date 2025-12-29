Suisse : les tarifs hallucinants des bornes de recharge dans le viseur
Par Didier Pulicani - Publié le
En Suisse, rouler en voiture électrique devient de plus en plus simple… mais pas forcément plus lisible. Selon l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), le pays comptait en octobre 2025 près de 18 500 bornes de recharge publiques, dont environ 3 500 rapides, un chiffre en constante progression.
Sur le papier, l’infrastructure suit donc le rythme de l’électrification plutôt encourageant. Dans la pratique, en revanche, la question du prix reste un vrai casse-tête pour les conducteurs.
Comme chez ses voisins, le marché suisse de la recharge est extrêmement fragmenté. Plusieurs dizaines d’opérateurs se partagent le territoire : exploitants de stations-service, fournisseurs d’énergie, services industriels communaux, réseaux spécialisés, mais aussi des enseignes bien connues comme Coop, Migros ou Lidl. Résultat : chaque acteur propose sa propre application, sa carte, son abonnement… et surtout ses propres tarifs.
Et les écarts sont loin d’être anecdotiques. Le prix du kilowattheure peut varier de 30 centimes à 1,20 franc, selon la borne, sa puissance et son emplacement. À cela s’ajoutent parfois des frais de service, voire des frais de blocage facturés à la minute lorsque la voiture reste branchée trop longtemps. Pire encore : utiliser l’application ou la carte d’un opérateur tiers entraîne souvent des frais d’itinérance, à la manière du roaming en téléphonie mobile.
20 minutes rapporte un exemple concret : Recharger 50 kWh sur une borne rapide Gofast coûte environ 29 francs avec l’application Swisscharge. Mais la même recharge, à la même borne, grimpe à plus de 40 francs via l’application Shell. Inversement, dans une station Shell, les rôles s’échangent : 29 francs avec Shell, mais jusqu’à 51 francs avec Swisscharge, soit près de 76 % de plus. De quoi transformer une recharge en mauvaise surprise.
Face à ce manque de transparence, le Surveillant des prix Stefan Meierhans plaide pour une application de comparaison des tarifs, sur le modèle de celles utilisées pour les carburants. Une solution utile, mais jugée insuffisante par les associations de consommateurs, d'autant que ça existe déjà (Chargeprice par exemple). Pour elles, seule une réglementation contraignante permettra de remettre de l’ordre.
Bonne nouvelle : l’Union européenne prévoit dès 2026 des règles imposant l’affichage clair des prix et des moyens de paiement standardisés. Reste à savoir si la Suisse choisira de s’aligner. Pour les conducteurs de voitures électriques, ce serait un vrai pas en avant — presque aussi important que d’ajouter une borne de plus sur la carte.
La Suisse pourrait être le paradis de la voiture électrique, mais le pays manque d'ambitions politiques.
Cette jungle des tarifs n'est que le partie émergée de l'iceberg, car le vrai problème concerne surtout la charge à domicile. En ville, les immeubles peinent à s'équiper -la Suisse est plutôt un pays de locataire, et les régies immobilières refusent de financer les installations de prises dans les parking. Dépenser des milliers de francs pour une borne quand on est en location, c'est juste impensable !
Avec une charge lente publique trop chère, difficile de convaincre les urbains d'investir dans un véhicule électrique, sauf à vouloir payer le prix fort. Forcer les opérateurs à plus de lisibilité sur les tarifs ne résoudra pas le problème principal, à savoir le coût des recharges et l'installation d'infrastructures plus nombreuses et à des tarifs modéré en ville et dans les parking d'immeubles.
Sur le papier, l’infrastructure suit donc le rythme de l’électrification plutôt encourageant. Dans la pratique, en revanche, la question du prix reste un vrai casse-tête pour les conducteurs.
Trop d'acteurs, trop de tarifs différents
Comme chez ses voisins, le marché suisse de la recharge est extrêmement fragmenté. Plusieurs dizaines d’opérateurs se partagent le territoire : exploitants de stations-service, fournisseurs d’énergie, services industriels communaux, réseaux spécialisés, mais aussi des enseignes bien connues comme Coop, Migros ou Lidl. Résultat : chaque acteur propose sa propre application, sa carte, son abonnement… et surtout ses propres tarifs.
Et les écarts sont loin d’être anecdotiques. Le prix du kilowattheure peut varier de 30 centimes à 1,20 franc, selon la borne, sa puissance et son emplacement. À cela s’ajoutent parfois des frais de service, voire des frais de blocage facturés à la minute lorsque la voiture reste branchée trop longtemps. Pire encore : utiliser l’application ou la carte d’un opérateur tiers entraîne souvent des frais d’itinérance, à la manière du roaming en téléphonie mobile.
20 minutes rapporte un exemple concret : Recharger 50 kWh sur une borne rapide Gofast coûte environ 29 francs avec l’application Swisscharge. Mais la même recharge, à la même borne, grimpe à plus de 40 francs via l’application Shell. Inversement, dans une station Shell, les rôles s’échangent : 29 francs avec Shell, mais jusqu’à 51 francs avec Swisscharge, soit près de 76 % de plus. De quoi transformer une recharge en mauvaise surprise.
Face à ce manque de transparence, le Surveillant des prix Stefan Meierhans plaide pour une application de comparaison des tarifs, sur le modèle de celles utilisées pour les carburants. Une solution utile, mais jugée insuffisante par les associations de consommateurs, d'autant que ça existe déjà (Chargeprice par exemple). Pour elles, seule une réglementation contraignante permettra de remettre de l’ordre.
Bonne nouvelle : l’Union européenne prévoit dès 2026 des règles imposant l’affichage clair des prix et des moyens de paiement standardisés. Reste à savoir si la Suisse choisira de s’aligner. Pour les conducteurs de voitures électriques, ce serait un vrai pas en avant — presque aussi important que d’ajouter une borne de plus sur la carte.
On en pense quoi ?
La Suisse pourrait être le paradis de la voiture électrique, mais le pays manque d'ambitions politiques.
Cette jungle des tarifs n'est que le partie émergée de l'iceberg, car le vrai problème concerne surtout la charge à domicile. En ville, les immeubles peinent à s'équiper -la Suisse est plutôt un pays de locataire, et les régies immobilières refusent de financer les installations de prises dans les parking. Dépenser des milliers de francs pour une borne quand on est en location, c'est juste impensable !
Avec une charge lente publique trop chère, difficile de convaincre les urbains d'investir dans un véhicule électrique, sauf à vouloir payer le prix fort. Forcer les opérateurs à plus de lisibilité sur les tarifs ne résoudra pas le problème principal, à savoir le coût des recharges et l'installation d'infrastructures plus nombreuses et à des tarifs modéré en ville et dans les parking d'immeubles.