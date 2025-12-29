Suisse : les tarifs hallucinants des bornes de recharge dans le viseur

On en pense quoi ?



La Suisse pourrait être le paradis de la voiture électrique, mais le pays manque d'ambitions politiques.



Cette jungle des tarifs n'est que le partie émergée de l'iceberg, car le vrai problème concerne surtout la charge à domicile. En ville, les immeubles peinent à s'équiper -la Suisse est plutôt un pays de locataire, et les régies immobilières refusent de financer les installations de prises dans les parking. Dépenser des milliers de francs pour une borne quand on est en location, c'est juste impensable !



Avec une charge lente publique trop chère, difficile de convaincre les urbains d'investir dans un véhicule électrique, sauf à vouloir payer le prix fort. Forcer les opérateurs à plus de lisibilité sur les tarifs ne résoudra pas le problème principal, à savoir le coût des recharges et l'installation d'infrastructures plus nombreuses et à des tarifs modéré en ville et dans les parking d'immeubles.