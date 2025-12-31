"Tesla et la magie (autonome) de Noël" (Les Doigts dans la Prise S04E05)

Également au sommaire, la reculade - à pas comptés - de l’Union Européenne sur la fin du thermique en 2035, une capitulation qui brouille les messages, et qui pourrait surtout n’avoir que des perdants.



Et puis on se parlera de ces voitures électriques d’un genre nouveau, de petit format et à petit prix qui pourraient arriver chez nous sous la barre des 15000 euros. Mais sont-ce encore des voitures ?