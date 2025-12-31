"Tesla et la magie (autonome) de Noël" (Les Doigts dans la Prise S04E05)
Par Didier Pulicani - Publié le
Cela fait quelques années déjà que Cédric Ingrand (Qui a notamment officié chez TF1, LCI, ORLM....) produit son émission Les Doigts Dans La Prise qui revient de façon plus régulière et avec une petite nouveauté depuis quelques temps : la participation de Mac4Ever !
Au sommaire de ce numéro, ils ont testé le FSD et ils sont conquis ! Depuis quelque jours, Tesla fait tester sa conduite autonome en France, dans de vraies conditions de circulation du quotidien, et ça marche ! À se demander si au-delà de l'innovation, la conduite autonome ne serait pas déjà un enjeu de santé publique.
Désormais sur YouTube, le Podcast est également disponible sur les différentes plateformes :
"Tesla et la magie (autonome) de Noël"
Au sommaire de ce numéro, ils ont testé le FSD et ils sont conquis ! Depuis quelque jours, Tesla fait tester sa conduite autonome en France, dans de vraies conditions de circulation du quotidien, et ça marche ! À se demander si au-delà de l'innovation, la conduite autonome ne serait pas déjà un enjeu de santé publique.
Également au sommaire, la reculade - à pas comptés - de l’Union Européenne sur la fin du thermique en 2035, une capitulation qui brouille les messages, et qui pourrait surtout n’avoir que des perdants.
Et puis on se parlera de ces voitures électriques d’un genre nouveau, de petit format et à petit prix qui pourraient arriver chez nous sous la barre des 15000 euros. Mais sont-ce encore des voitures ?
Et puis on se parlera de ces voitures électriques d’un genre nouveau, de petit format et à petit prix qui pourraient arriver chez nous sous la barre des 15000 euros. Mais sont-ce encore des voitures ?
Désormais sur YouTube, le Podcast est également disponible sur les différentes plateformes :