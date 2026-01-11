Simuler un moteur thermique sur une électrique : génie ou hérésie ? L'Europe va légiférer

On en dit quoi ?



C'est quand même un drôle de paradoxe : des constructeurs dépensent des fortunes pour concevoir des voitures silencieuses, puis en dépensent encore pour leur coller un faux bruit de V8. L'approche de Porsche ou BMW semble plus cohérente : créer une nouvelle identité sonore plutôt que d'essayer d'imiter un bruit pénible pour tout le monde. Et puis franchement… le silence des voitures électriques, c'est quand même l'un de leurs meilleurs atouts. Bon, au moins, si le compromis du son désactivé par défaut est adopté, chacun pourra choisir son camp, mais pour moi c'est tout choisi, je vote pour le silence ! Et vous ?