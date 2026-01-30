Le XPeng G6 2026 sans apport à partir de 519€ / mois ! (testé par Mac4Ever, il charge en 12mn !)
Par Didier Pulicani - Publié le
Le nouveau XPeng G6 est sans doute la meilleure alternative au Tesla Model Y en 2026 : charge en 12mn, bonne tenue de route, finitions premium... à peine sorti, c'est déjà un best-seller pour la marque !
Après une semaine et 2000 Km en XPeng G6, aucun doute, le SUV chinois rivalise parfaitement avec la star du marché : excellentes finitions, motorisations puissantes, espace à bord, connectivité avancée...
Si l'on ne regarde que le prix, le G6 se cale grosso-modo sur ceux de Tesla :
Même la garantie ( 7 ans 160 000 km) est assez voisine de l'américain, c'est dire si la différence ne se fera pas réellement sur des critères purement pécuniers.
L'atout principal du G6 concerne évidemment la vitesse de charge, un argument massue face à une architecture 400V vieillissante chez Tesla. Mais l'américain se rattrape avec son réseau de recharge (fiable et peu cher), et une meilleure efficience sur long trajet. Ce qu'on gagne en temps de charge (avec le G6), on le perd donc en multipliant les arrêts.
Parmi les regrets, la conduite autonome n'est clairement pas au niveau de ses concurrents occidentaux, ce qui peut être handicapant sur long trajet. Bien que plus fiable, celle de Tesla agace par une implémentation bien plus pénible (pas de volant capacitif et l'obligation de réenclencher l'autopilot à chaque dépassement), mais l'arrivée du FSD pourrait tout changer d'ici quelques mois.
J'aurais aussi aimé un coffre plus grand, un frunk, et un écran à l'arrière, mais le G6 se rattrape par un écran d'instrumentation dédié, d'excellentes finitions intérieures, et un meilleur confort que Tesla pour la quotidien. Finalement, tout est une question de priorités ! Le mieux sera donc... de l'essayer et de comparer !
Nos partenaires de Localease proposent justement un loyer super intéressant sur ce modèle qui démarre à 519€ par mois ! Pour obtenir une offre, il suffit de cliquer sur ce lien et de vous laisser guider. C'est gratuit et sans engagement, pour les professionnels comme particuliers.
Notre avis sur le XPeng G6
Après une semaine et 2000 Km en XPeng G6, aucun doute, le SUV chinois rivalise parfaitement avec la star du marché : excellentes finitions, motorisations puissantes, espace à bord, connectivité avancée...
Si l'on ne regarde que le prix, le G6 se cale grosso-modo sur ceux de Tesla :
• 42 990€ (RWD) (indispo en Suisse)
• 46 990€ (RWD) 47 600 CHF
• 50 990€ (AWD) 51 600 CHF
• 46 990€ (RWD) 47 600 CHF
• 50 990€ (AWD) 51 600 CHF
Même la garantie ( 7 ans 160 000 km) est assez voisine de l'américain, c'est dire si la différence ne se fera pas réellement sur des critères purement pécuniers.
L'atout principal du G6 concerne évidemment la vitesse de charge, un argument massue face à une architecture 400V vieillissante chez Tesla. Mais l'américain se rattrape avec son réseau de recharge (fiable et peu cher), et une meilleure efficience sur long trajet. Ce qu'on gagne en temps de charge (avec le G6), on le perd donc en multipliant les arrêts.
Parmi les regrets, la conduite autonome n'est clairement pas au niveau de ses concurrents occidentaux, ce qui peut être handicapant sur long trajet. Bien que plus fiable, celle de Tesla agace par une implémentation bien plus pénible (pas de volant capacitif et l'obligation de réenclencher l'autopilot à chaque dépassement), mais l'arrivée du FSD pourrait tout changer d'ici quelques mois.
J'aurais aussi aimé un coffre plus grand, un frunk, et un écran à l'arrière, mais le G6 se rattrape par un écran d'instrumentation dédié, d'excellentes finitions intérieures, et un meilleur confort que Tesla pour la quotidien. Finalement, tout est une question de priorités ! Le mieux sera donc... de l'essayer et de comparer !
Le XPeng G6 2026 sans apport à partir de 519€ / mois !
Nos partenaires de Localease proposent justement un loyer super intéressant sur ce modèle qui démarre à 519€ par mois ! Pour obtenir une offre, il suffit de cliquer sur ce lien et de vous laisser guider. C'est gratuit et sans engagement, pour les professionnels comme particuliers.