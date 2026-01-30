Le XPeng G6 2026 sans apport à partir de 519€ / mois ! (testé par Mac4Ever, il charge en 12mn !)

Localease proposent justement un loyer super intéressant sur ce modèle qui démarre à 519€ par mois ! Pour obtenir une offre, il suffit de Nos partenaires deproposent justement! Pour obtenir une offre, il suffit de cliquer sur ce lien et de vous laisser guider. C'est gratuit et sans engagement, pour les professionnels comme particuliers.

G6 RWD LR LLD sans apport, 49 mois, 40 000km :



• Standard :

• Long range :

• Performance : LLD sans apport, 49 mois, 40 000km :• Standard : 519€/mois • Long range : 544€/mois • Performance : 599€/mois

Notre avis sur le XPeng G6

• 42 990€ (RWD) (indispo en Suisse)

• 46 990€ (RWD) 47 600 CHF

• 50 990€ (AWD) 51 600 CHF

Le XPeng G6 2026 sans apport à partir de 519€ / mois !

Si l'on ne regarde que le prix,vieillissante chez Tesla. Mais l'américain se rattrape avec son réseau de recharge (fiable et peu cher), et une meilleure efficience sur long trajet. Ce qu'on gagne en temps de charge (avec le G6), on le perd donc en multipliant les arrêts., ce qui peut être handicapant sur long trajet. Bien que plus fiable, celle de Tesla agace par une implémentation bien plus pénible (pas de volant capacitif et l'obligation de réenclencher l'autopilot à chaque dépassement), mais l'arrivée du FSD pourrait tout changer d'ici quelques mois., et un meilleur confort que Tesla pour la quotidien. Finalement, tout est une question de priorités ! Le mieux sera donc... de l'essayer et de comparer !