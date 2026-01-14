Xpeng G7 EREV : le SUV chinois qui promet 1 704 km d'autonomie
Par Vincent Lautier - Publié le
Le constructeur chinois Xpeng vient de lancer son G7 en version hybride rechargeable. Avec une autonomie mixte annoncée à 1 704 km, ce SUV revendique le titre de véhicule le plus endurant au monde dans sa catégorie. Vendu 27 000 euros en Chine, il devrait coûter bien plus cher en Europe.
Xpeng frappe fort avec ce nouveau G7 EREV présenté le 8 janvier dernier à Guangzhou. Le constructeur annonce une autonomie combinée de 1 704 km, soit l'équivalent d'un trajet Seattle-Los Angeles sans passer par la case recharge. Un chiffre qui donne le vertige, rendu possible par l'association d'une batterie de 55,8 kWh et d'un réservoir de 60 litres de carburant. En mode 100 % électrique, le SUV peut tout de même parcourir 400 km selon le cycle CLTC chinois. L'architecture retenue est celle d'un EREV : le petit moteur thermique 1.5L de 148 ch ne fait que produire de l'électricité pour recharger les batteries en roulant, jamais pour entraîner les roues directement.
Le G7 EREV repose sur une plateforme 800V qui autorise la recharge 5C ultra-rapide. Concrètement, il suffit de 12 minutes pour récupérer 314 km d'autonomie dans des conditions optimales. Côté puissance, le moteur électrique arrière développe 218 kW (292 ch), de quoi garantir des performances correctes pour un véhicule de ce gabarit. Le SUV mesure 4,92 m de long pour un empattement de 2,89 m, avec un coffre de 779 litres. L'équipement ne fait pas dans la demi-mesure : écran 15,6 pouces, affichage tête haute en réalité augmentée de 87 pouces, système audio 20 haut-parleurs en surround 7.1.4, et sièges avant zéro-gravité avec ventilation, chauffage et massage.
Xpeng affiche le G7 EREV à partir de 195 800 yuans, soit environ 27 000 euros en Chine. Sauf que voilà, ce tarif ne reflète pas ce que les Européens paieront. Pour comparaison, la berline P7+ du même constructeur coûte 22 650 euros en Chine mais démarre à 45 990 euros chez nous, soit pratiquement le double. Entre les subventions d'État chinoises qui réduisent les coûts de production de 30 à 40 %, et les droits de douane européens qui frappent Xpeng à hauteur de 21 % (en plus des 10 % de base), la facture s'alourdit mécaniquement. Le constructeur a d'ailleurs anticipé le problème : il produit déjà ses G6 et G9 en Autriche chez Magna Steyr pour contourner ces taxes. Reste à savoir si le G7 suivra le même chemin.
Sur le papier, 1 704 km d'autonomie, c'est impressionnant. Alors oui, les chiffres CLTC sont notoirement optimistes par rapport aux cycles européens, et cette autonomie maximale suppose de rouler avec le moteur thermique en permanence. Mais bon, même en divisant par deux, on reste sur des performances qui n'ont pas d'équivalent en Occident. Le vrai sujet, c'est le prix. À 27 000 euros en Chine, le G7 fait rêver. Sauf qu'en Europe, il faudra sans doute compter autour de 50 000 euros si l'on se fie au précédent de la P7+. Ça reste compétitif face à un Tesla Model Y à 45 000 euros, mais on est loin du tarif "imbattable" vanté par certains. La menace chinoise est réelle, mais elle a un coût : celui des droits de douane et des réalités du marché européen.
