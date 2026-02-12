Genesis débarque en France avec trois modèles 100 % électriques
Publié le
La marque premium du groupe Hyundai officialise son arrivée en France. Avec trois modèles exclusivement électriques (GV60, GV70 et G80), une garantie de 5 ans tous frais compris et un service client très personnalisé, Genesis vient directement jouer sur les plates-bandes du trio allemand. Et le constructeur coréen ne manque pas d'atouts.
Deux showrooms et un concept très coréen
Genesis ne compte pas inonder la France avec des concessions classiques. La marque a prévu l'ouverture de deux premiers showrooms appelés Genesis Studios, à Paris et à Lille, dès le printemps 2026. Le déploiement se poursuivra ensuite progressivement jusqu'en 2028 pour couvrir les grandes agglomérations françaises.
L'approche est un peu différente de ce qu'on connaît chez les constructeurs. Genesis mise sur un concept coréen appelé « Son-nim », qui consiste à traiter chaque client comme un invité d'honneur. Un seul interlocuteur gère tout, de la livraison à l'entretien. L'idée, c'est de proposer une expérience qui change de ce qu'on trouve habituellement en concession.
GV60, GV70 et G80 : trois modèles, trois segments
Le segment du SUV compact est donc pris par le GV60. Basé sur la plateforme E-GMP, il se décline en trois finitions : Pure, Premium et Luxury. Il est proposé dans une version "Luxury" qui grimpe à 360 kW (soit 490 ch environ), grâce à l'aide de deux moteurs électriques, avec en plus un mode Boost pour des accélérations un peu plus sportives. Comptez sur 466 km d'autonomie avec une batterie de 84 kWh (selon la norme WLTP). Son architecture permet de passer de 10 à 80 % de batterie en 18 minutes sur une borne 350 kW, ce qui est vraiment très bon (mais il faudra le vérifier en conditions réelles !).
L'Electrified GV70, plus imposant, reprend les mêmes 490 ch et la batterie de 84 kWh pour 479 km d'autonomie malgré un poids supérieur. Côté berline, l'Electrified G80 est la grande routière de luxe de la gamme, avec une batterie de 94,5 kWh, 370 ch et 570 km d'autonomie. Le confort est poussé avec des portes soft close et une isolation acoustique active. On reste dans le luxe donc.
Du WEC à la garantie 5 ans
Genesis ne se contente pas de vendre des voitures. La marque s'engage en compétition avec une hypercar, la GMR-001, engagée au Championnat du Monde d'Endurance dès 2026, avec les 24 Heures du Mans en ligne de mire. Et puis il y a le label Magma, la division haute performance du constructeur. Le premier modèle visible sera le GV60 Magma, avec des réglages châssis plus aiguisés et une esthétique plus agressive. Genesis ne veut pas être qu'une marque de confort visiblement, et ça se voit.
Si on regarde du côté services, tous les modèles sont livrés avec une généreuse garantie de 5 ans sans aucune limite de kilométrage. Cette garantie inclut l'assistance, la maintenance et les mises à jour logicielles à distance (en OTA donc). En gros, pendant 5 ans, vous ne payez rien en entretien, et ça, c'est plutôt chouette.
On en dit quoi ?
Cette gamme Genesis arrive en France avec une offre franchement intéressante, avec en particulier la recharge 800V en 18 minutes. Trois segments différents sont couverts par la gamme, et la garantie de 5 ans est un vrai atout pour le consommateur parfois inquiet d'acheter une marque étrangère. Le pari du réseau très restreint est quand même audacieux : quand on vise des acheteurs à plus de 70 000 euros, il faut les rassurer, et deux showrooms, c'est un peu juste. L'engagement au Mans montre en tout cas que Hyundai met les moyens. Pour les amateurs de berlines et SUV électriques premium qui en ont marre de voir les mêmes logos allemands partout, c'est une alternative à surveiller de près.