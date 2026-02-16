Grok et CarPlay arrivent enfin chez Tesla !
Par Didier Pulicani
L'air de rien, une Model 3 achetée en 2019 continue de bénéficier des améliorations logicielle, comme un bon iPhone de l'époque.
Aujourd'hui, Grok arrive dans les véhicules de la marque sur le Vieux Continent (il était déjà dispo aux USA) et CarPlay se profile également à l'horizon.
Avec la mise à jour 2026.2.6 qui est en train d'être déployée en France, Suisse, Allemagne, Italie.... (mais pas en Belgique !), l'assistant vocal d'Elon Musk déboule enfin dans les Tesla.
Il sera capable de répondre (gratuitement) à toutes les questions classiques, comme sur l'app et sur le web. Mais il pourra surtout vous aider à choisir une direction. L'intérêt est surtout de pouvoir reprogrammer un trajet vocalement sans devoir trifouiller l'écran pendant la conduite.
Pour avoir testé de nombreuses IA au volant, on sent bien que c'est l'avenir, mais l'implémentation est souvent limitée à une version vieillotte de ChatGPT (4.0) et l'intégration au véhicule n'est jamais très bonne. Avec Grok, Tesla prend clairement de l'avance, notamment car l'intégration sera à terme, vraiment totale : ni Gemini, ni ChatGPT n'a encore accès à 100% des fonctions du véhicule chez la concurrence.
Autre nouveauté très attendue chez Tesla, CarPlay serait sur le point d'arriver dans les véhicules.
Problème, il semble que Tesla ait bel et bien travaillé avec Apple pour régler quelques bugs, notamment dans les interactions avec la cartographique de la voiture et Apple Plans. Comme vous le savez sans-doute, CarPlay n'est pas qu'une réplication d'écran, le système va utiliser le GPS du véhicule, mais aussi échanger quelques infos, ce qui permet par exemple de ne pas cumuler deux GPS en même temps ou de répliquer les directions sur le système de Tesla. Avec la conduite autonome activée, il semble que les deux systèmes avaient du mal à communiquer.
Seulement voilà, le taux d'adoption d'iOS 26 ne serait pas à la hauteur des attentes de Tesla, qui estime que la plupart de ses clients n'ont sans doute pas encore migré. Le constructeur aurait alors décidé d'attendre un peu que les utilisateurs d'iPhone ait suffisamment mis à jour leurs appareils, afin de ne pas créer de déceptions. Les chiffres d'Apple montrent pourtant que le taux d'adoption est plutôt élevé, mais on peut aussi comprendre que même 20% de clients non compatibles, c'est encore trop pour le constructeur.
CarPlay n'a que peu d'utilité chez Tesla, mais les futurs clients ne le savent pas forcément. L'OS de Musk intègre en effet déjà Apple Music, Tidal et de nombreuses apps de streaming. Le GPS intégré est tout à fait utilisable, comparable à Google Maps. Seul Waze et quelques apps spécifiques (recherche de bornes etc.) manquent à l'appel, mais il suffit souvent de placer le téléphone à côté, avec le bluetooth connecxté... Bref, l'intégration de CarPlay est surtout un prétexte marketing, car in fine, je doute que de nombreux utilisateurs l'utilisent réellement.
