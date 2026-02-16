Grok et CarPlay arrivent enfin chez Tesla !

Grok, le compagnon IA chez Tesla

CarPlay n'a que peu d'utilité chez Tesla, mais les futurs clients ne le savent pas forcément. L'OS de Musk intègre en effet déjà Apple Music, Tidal et de nombreuses apps de streaming. Le GPS intégré est tout à fait utilisable, comparable à Google Maps. Seul Waze et quelques apps spécifiques (recherche de bornes etc.) manquent à l'appel, mais il suffit souvent de placer le téléphone à côté, avec le bluetooth connecxté... Bref, l'intégration de CarPlay est surtout un prétexte marketing, car in fine, je doute que de nombreux utilisateurs l'utilisent réellement.

Aujourd'hui,(il était déjà dispo aux USA) et CarPlay se profile également à l'horizon.Il sera capable de répondre (gratuitement) à toutes les questions classiques, comme sur l'app et sur le web.. L'intérêt est surtout de pouvoir reprogrammer un trajet vocalement sans devoir trifouiller l'écran pendant la conduite.à une version vieillotte de ChatGPT (4.0) et l'intégration au véhicule n'est jamais très bonne.: ni Gemini, ni ChatGPT n'a encore accès à 100% des fonctions du véhicule chez la concurrence.Problème,. Comme vous le savez sans-doute, CarPlay n'est pas qu'une réplication d'écran, le système va utiliser le GPS du véhicule, mais aussi échanger quelques infos, ce qui permet par exemplesur le système de Tesla. Avec la conduite autonome activée, il semble que les deux systèmes avaient du mal à communiquer., qui estime que la plupart de ses clients n'ont sans doute pas encore migré. Le constructeur aurait alors décidé d'attendre un peu que les utilisateurs d'iPhone ait suffisamment mis à jour leurs appareils, afin de ne pas créer de déceptions.