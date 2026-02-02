La Chine interdit les poignées de portes électriques, Tesla en première ligne
Par Vincent Lautier - Publié le
Le ministère chinois de l'Industrie a publié une nouvelle réglementation qui bannit les poignées de portes affleurantes à commande électronique sur les véhicules neufs. Une décision qui cible bien sûr Tesla, mais pas seulement.
Le MIIT, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, a tranché. A partir du 1er janvier 2027, tous les nouveaux modèles de véhicules de moins de 3,5 tonnes devront obligatoirement disposer de poignées mécaniques, intérieures comme extérieures, capables de fonctionner sans alimentation électrique.
Les modèles déjà en production bénéficient d'un sursis jusqu'en janvier 2029. Avant d'en arriver là, le ministère a passé au crible plus de 230 modèles équipés de ce type de poignées. La réglementation impose aussi qu'au moins une poignée intérieure mécanique soit clairement visible, et que la poignée extérieure se trouve à maximum 300 millimètres du bord de la porte. Le design minimaliste popularisé par Tesla va donc devoir évoluer.
Si la Chine a pris cette décision étonnante, c'est surtout qu'il y a eu des morts. Selon une enquête relayée par Bloomberg, au moins quinze personnes ont péri dans des accidents impliquant des Tesla dont les portes n'ont pas pu être ouvertes après un crash, la batterie 12 volts étant coupée à ce moment là, dans certains cas.
Mais d'autres marques sont touchées, en 2025, un conducteur de Xiaomi SU7 est mort piégé dans son véhicule après une collision, on vous en avait parlé à l'époque.
Côté US, le bilan est tout aussi flippant. Dans le Wisconsin en 2024, cinq personnes sont mortes dans une Model S en feu. Des témoins ont entendu des cris. En Géorgie, un certain Kevin Clouse a dû casser la vitre arrière de sa Model 3 en flammes pour s'en sortir. Mais sur certains Tesla, les poignées mécaniques d'urgence sont cachées sous des tapis ou derrière des grilles de haut-parleurs. Pas forcément pratique quand votre voiture brûle. La NHTSA américaine a d'ailleurs ouvert une enquête sur 179 000 Model 3, puis une autre sur 174 000 Model Y.
On vous l'a dit, Tesla n'est bien sûr pas du tout le seul constructeur qui va devoir s'adapter. BYD, Nio, Xpeng et même Mercedes-Benz utilisent aussi ce type de poignées affleurantes sur certains de leurs modèles. Franz von Holzhausen, le designer de Tesla, a d'ailleurs lui même reconnu le problème en 2025, et la marque travaille activement sur un bouton combinant mécanique et électronique.
D'ailleurs, sur le papier, l'argument aérodynamique qui justifiait ces poignées tient apparement peu la route : le gain se limite à quelques points de coefficient de traînée, pas de quoi compenser le risque mortel, même si sur une voiture électrique chaque pour-cent d'autonomie en plus compte. L'autre vraie question maintenant, c'est de savoir si l'Europe et les Etats-Unis vont suivre le mouvement.
C'est a priori du bon sens. Quand un choix de design empêche des gens de sortir d'une voiture en feu, il vaut peut-être mieux revenir sur ce choix. A voir comment l'Europe va prendre traiter ce sujet, pour une fois qu'elle n'est pas la première à imposer une nouvelle règle contraignante.
Des poignées bientôt hors-la-loi
Le MIIT, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, a tranché. A partir du 1er janvier 2027, tous les nouveaux modèles de véhicules de moins de 3,5 tonnes devront obligatoirement disposer de poignées mécaniques, intérieures comme extérieures, capables de fonctionner sans alimentation électrique.
Les modèles déjà en production bénéficient d'un sursis jusqu'en janvier 2029. Avant d'en arriver là, le ministère a passé au crible plus de 230 modèles équipés de ce type de poignées. La réglementation impose aussi qu'au moins une poignée intérieure mécanique soit clairement visible, et que la poignée extérieure se trouve à maximum 300 millimètres du bord de la porte. Le design minimaliste popularisé par Tesla va donc devoir évoluer.
Des accidents mortels derrière la décision
Si la Chine a pris cette décision étonnante, c'est surtout qu'il y a eu des morts. Selon une enquête relayée par Bloomberg, au moins quinze personnes ont péri dans des accidents impliquant des Tesla dont les portes n'ont pas pu être ouvertes après un crash, la batterie 12 volts étant coupée à ce moment là, dans certains cas.
Mais d'autres marques sont touchées, en 2025, un conducteur de Xiaomi SU7 est mort piégé dans son véhicule après une collision, on vous en avait parlé à l'époque.
Côté US, le bilan est tout aussi flippant. Dans le Wisconsin en 2024, cinq personnes sont mortes dans une Model S en feu. Des témoins ont entendu des cris. En Géorgie, un certain Kevin Clouse a dû casser la vitre arrière de sa Model 3 en flammes pour s'en sortir. Mais sur certains Tesla, les poignées mécaniques d'urgence sont cachées sous des tapis ou derrière des grilles de haut-parleurs. Pas forcément pratique quand votre voiture brûle. La NHTSA américaine a d'ailleurs ouvert une enquête sur 179 000 Model 3, puis une autre sur 174 000 Model Y.
Tesla et tous les autres vont devoir s'adapter
On vous l'a dit, Tesla n'est bien sûr pas du tout le seul constructeur qui va devoir s'adapter. BYD, Nio, Xpeng et même Mercedes-Benz utilisent aussi ce type de poignées affleurantes sur certains de leurs modèles. Franz von Holzhausen, le designer de Tesla, a d'ailleurs lui même reconnu le problème en 2025, et la marque travaille activement sur un bouton combinant mécanique et électronique.
D'ailleurs, sur le papier, l'argument aérodynamique qui justifiait ces poignées tient apparement peu la route : le gain se limite à quelques points de coefficient de traînée, pas de quoi compenser le risque mortel, même si sur une voiture électrique chaque pour-cent d'autonomie en plus compte. L'autre vraie question maintenant, c'est de savoir si l'Europe et les Etats-Unis vont suivre le mouvement.
On en dit quoi ?
C'est a priori du bon sens. Quand un choix de design empêche des gens de sortir d'une voiture en feu, il vaut peut-être mieux revenir sur ce choix. A voir comment l'Europe va prendre traiter ce sujet, pour une fois qu'elle n'est pas la première à imposer une nouvelle règle contraignante.