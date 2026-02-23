Tesla : la Model 3 évolue, le Model Y perd de l'autonome et le Model Y L est imminent !
Par Didier Pulicani - Publié le
Tesla continue de faire évoluer ses voitures, généralement dans le bon sens, mais pas toujours, comme on va le voir aujourd'hui avec le Model Y, qui per de l'autonomie !
En revanche, la Model 3 devrait évoluer ces prochaines semaines, et le Model Y 6 places ferait enfin son arrivée en Europe ces prochaines semaines. On fait le point.
Déjà, la Tesla Model 3 Premium devrait se mettre au niveau du Model Y de dernière génération, en adoptant certains composants très récents, comme l'écran de 16", désormais généralisé à toute la gamme -on l'avait découvert dans le Model Y Performance 2026, récemment testé ici.
La voiture aurait également un tout nouvel intérieur, plus premium, avec une nouvelle garniture de ciel de toit sombre en partie haute. On peut aussi imaginer que certains éléments intérieurs soient rafraichis, comme ce fut le cas en 2021 avec le prolongement des boiseries sur les portières. Tesla en profite parfois pour proposer de nouvelles jantes, réponse d'ici quelques jours.
Depuis ce week-end, la Model Y Premium Propulsion a perdu environ 10% de son autonomie, une rareté chez Tesla, mais qui avait déjà eu lieu en 2021 lorsque le constructeur a troqué ses batteries Panasonic de 82 kWh contre celles de LG affichant environ 75 kWh.
Cette fois, c'est le Model Y qui en fait les frais, avec une batterie LG 5M qui passe à la version 7M ou plutôt, les fameuses cellules 4680 réputées plus denses, mais dont le pack passe d'environ 82/84kWh à seulement 75 kWh. Sanction immédiate, l'autonomie baisse officiellement de 620km (jantes 20") à seulement 602km, ce qui oblige d'ailleurs Tesla à supprimer l'option des jantes 20", sans quoi l'autonomie serait encore en dessous des 600km... En jantes 19", l'autonomie WLTP était sans doute autour de 650/660 km, un comble !
Du coup, la version Grande Autonomie Transmission Intégrale -qui garde l'ancien pack- repasse devant la Propulsion Grande Autonomie, ce qui est plutôt logique en termes de positionnement, un peu moins sur le plan technique, d'autant que la version standard Grande Autonomie Propulsion affiche, elle, 657 km WLTP... mais en 18". Vous suivez encore ?
Après une certification pour l'Europe fin 2025, le Model Y L 6 places serait enfin prêt à être commercialisé en Europe. Si la date exacte reste encore un mystère, beaucoup tablent désormais sur la fin du 1er trimestre, soit autour du printemps. Dans tous les cas, ce serait une question de quelques semaines, voire de quelques jours...
Pour rappel, nous l'avions croisé en Chine il y a quelques semaines, et vous avez pu la découvrir avant même sa sortie en Europe. Les familles de plus de 3 enfants attendent avec impatience cette version qui propose 3 rangées et un coffre un peu plus vaste pour y caser tous les bagages.
La Tesla Model 3 évolue !
Moins d'autonomie pour le Model Y Premium Propulsion !
Le Model Y L imminent !
Enfin, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre essai du Model Y Performance, publié ce week-end !