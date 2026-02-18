Le premier Cybercab de Tesla est sorti d'usine !

On en dit quoi ?



C'est un moment important pour Tesla, même si on est assez loin des promesses d'Elon Musk (un million de robotaxis pour 2020 quand même, on en est assez loin). Six ans et beaucoup de tweets plus tard, on a un premier exemplaire qui sort de l'usine. Pendant ce temps, Waymo roule déjà sans conducteur dans plusieurs villes américaines. Mais nul doute qu'Elon Musk a les ressources pour faire de son taxi autonome un succès, quand le rythme de croisière sera atteint.