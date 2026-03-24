Le FSD de Tesla en Europe : la fin de la blague prévue pour le 10 avril ?

On en dit quoi ?

Si nous avons été bluffés par l’essai du FSD, avec le recul et ce que propose la concurrence aujourd’hui, l’enthousiasme envers cette conduite autonome (qui reste au niveau 2) est tout de même un peu surfait. D’autant que les retours des USA montrent que l’Europe a bien raison de freiner des quatre fers. Faute de quoi, cela signifierait la mise en circulation d’un système perfectible avec aucun retour en arrière possible sauf l'interdiction pure et simple et là, ce serait dommage.