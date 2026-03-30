Recharges électriques gratuites : ce qui change aux bornes de Carrefour dès le 1er avril
Par Vincent Lautier - Publié le
Carrefour met fin à la gratuité de la recharge sur ses bornes 22 kW pour les clients sans carte Pass. À la place, un système de cagnottage sur la carte de fidélité, avec des remises de 10 à 15 %. Et il faudra passer par l'appli.
On le voyait venir depuis quelques semaines, et c'est maintenant confirmé. À partir du 1er avril 2026, les bornes 22 kW de Carrefour ne seront plus gratuites pour les détenteurs de la simple carte Club Carrefour. L'heure de recharge offerte, qui était devenue un vrai argument pour beaucoup d'automobilistes électriques (moi le premier) faisant leurs courses en hypermarché, disparaît.
Enfin, pas totalement, mais on va y revenir. Carrefour passe à un système de cagnottage : vous payez votre recharge au tarif normal, et une partie revient sous forme de crédit sur votre carte de fidélité, à dépenser en magasin. Bref, c'est un peu plus tordu qu'avant.
Avec la carte Club Carrefour, gratuite, vous avez droit à 10 % de remise sur toutes les bornes, quelle que soit la puissance. Ça vaut aussi bien pour une borne 22 kW que pour une 300 kW. Les 10 % sont crédités sous cinq jours sur la cagnotte fidélité.
Pour les détenteurs de la carte Pass, la carte de paiement payante à 20 euros par an, c'est un peu mieux : 15 % de cagnottage sur l'ensemble du réseau. Et surtout, les membres Pass conservent une heure de recharge sur les bornes 22 kW intégralement cagnottée. Ce qui veut dire que si vous rechargez pendant vos courses, le montant de cette heure revient à 100 % sur votre cagnotte. C'est de la gratuité déguisée, à condition de dépenser ensuite en magasin. Les clients Club Carrefour, eux, perdent cet avantage.
Pour profiter de ces offres, impossible d'y couper : il faut télécharger l'application Carrefour Énergies. C'est là-dessus que vous renseignez votre numéro de carte de fidélité, et c'est elle qui fait le lien entre votre session de recharge et votre cagnotte.
Sans l'appli, pas de remise. Bonne nouvelle quand même pour les anciens clients Cora : les stations Powerdot, qui n'étaient pas éligibles aux offres fidélité jusqu'à présent, devraient bientôt rejoindre le réseau Carrefour Énergies. Aucune date précise pour l'instant, mais l'application le mentionne. Les bornes Allego et Driveco, elles, sont déjà compatibles.
Gagner une heure gratuite sur une borne 22 kW, pour beaucoup de conducteurs de voiture électrique qui faisaient leurs courses en même temps, c'était quand même bien pratique. Le passage au cagnottage, c'est malin côté Carrefour : ça oblige les clients à dépenser dans l'enseigne pour récupérer leur remise. Un peu comme Lidl qui a lancé ses propres promos sur la recharge il y a quelques jours. La grande distribution joue la carte de la fidélisation via les bornes, et les conducteurs deviennent une variable d'ajustement. Au moins, ceux qui ont la carte Pass s'en sortent pas trop mal avec leur heure cagnottée à 100 %. Pour les autres, 10 %, ça commence à faire léger comme compensation.
La fin de la gratuité pour (presque) tout le monde
On le voyait venir depuis quelques semaines, et c'est maintenant confirmé. À partir du 1er avril 2026, les bornes 22 kW de Carrefour ne seront plus gratuites pour les détenteurs de la simple carte Club Carrefour. L'heure de recharge offerte, qui était devenue un vrai argument pour beaucoup d'automobilistes électriques (moi le premier) faisant leurs courses en hypermarché, disparaît.
Enfin, pas totalement, mais on va y revenir. Carrefour passe à un système de cagnottage : vous payez votre recharge au tarif normal, et une partie revient sous forme de crédit sur votre carte de fidélité, à dépenser en magasin. Bref, c'est un peu plus tordu qu'avant.
Deux cartes, deux niveaux d'avantages
Avec la carte Club Carrefour, gratuite, vous avez droit à 10 % de remise sur toutes les bornes, quelle que soit la puissance. Ça vaut aussi bien pour une borne 22 kW que pour une 300 kW. Les 10 % sont crédités sous cinq jours sur la cagnotte fidélité.
Pour les détenteurs de la carte Pass, la carte de paiement payante à 20 euros par an, c'est un peu mieux : 15 % de cagnottage sur l'ensemble du réseau. Et surtout, les membres Pass conservent une heure de recharge sur les bornes 22 kW intégralement cagnottée. Ce qui veut dire que si vous rechargez pendant vos courses, le montant de cette heure revient à 100 % sur votre cagnotte. C'est de la gratuité déguisée, à condition de dépenser ensuite en magasin. Les clients Club Carrefour, eux, perdent cet avantage.
L'appli Carrefour Énergies devient obligatoire
Pour profiter de ces offres, impossible d'y couper : il faut télécharger l'application Carrefour Énergies. C'est là-dessus que vous renseignez votre numéro de carte de fidélité, et c'est elle qui fait le lien entre votre session de recharge et votre cagnotte.
Sans l'appli, pas de remise. Bonne nouvelle quand même pour les anciens clients Cora : les stations Powerdot, qui n'étaient pas éligibles aux offres fidélité jusqu'à présent, devraient bientôt rejoindre le réseau Carrefour Énergies. Aucune date précise pour l'instant, mais l'application le mentionne. Les bornes Allego et Driveco, elles, sont déjà compatibles.
On en dit quoi ?
Gagner une heure gratuite sur une borne 22 kW, pour beaucoup de conducteurs de voiture électrique qui faisaient leurs courses en même temps, c'était quand même bien pratique. Le passage au cagnottage, c'est malin côté Carrefour : ça oblige les clients à dépenser dans l'enseigne pour récupérer leur remise. Un peu comme Lidl qui a lancé ses propres promos sur la recharge il y a quelques jours. La grande distribution joue la carte de la fidélisation via les bornes, et les conducteurs deviennent une variable d'ajustement. Au moins, ceux qui ont la carte Pass s'en sortent pas trop mal avec leur heure cagnottée à 100 %. Pour les autres, 10 %, ça commence à faire léger comme compensation.