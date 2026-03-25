Lidl casse les prix de la recharge électrique

On en dit quoi ?



Lidl fait un joli coup marketing, et on ne va pas bouder. Quand le plein électrique coûte moins cher qu'un menu au MacDo d'à côté, ça donne envie de s'y mettre. Bon par contre, ça reste une promo limitée dans le temps, et on espère que les prix baisseront durablement plutôt que de remonter en flèche mi-avril. Croisons les doigts pour que ce genre de promotions se multiplient !