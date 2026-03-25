Lidl casse les prix de la recharge électrique
Par Vincent Lautier - Publié le
Le discounter allemand lance une promotion à 0,29 euro le kWh sur ses bornes rapides, soit 25 % de moins que d'habitude. Avec plus de 5 500 points de charge en France, Lidl joue la carte du prix pour attirer les conducteurs de voitures électriques.
Lidl vient de baisser le prix du kilowattheure sur l'ensemble de ses bornes à 0,29 euro, contre 0,39 euro en temps normal. La promotion est valable du 24 mars au 17 avril 2026 et concerne aussi bien les bornes rapides en courant continu (jusqu'à 180 kW) que les bornes en courant alternatif (22 kW).
Pour en profiter, il faut passer par l'application Lidl Plus, mais aucun abonnement n'est requis. Seule contrainte : une pré-autorisation bancaire de 40 euros pour la charge rapide et 25 euros pour la charge lente. Pour donner un ordre d'idée, recharger 50 kWh revient à environ 14,50 euros au lieu de 20 euros. Un automobiliste qui parcourt 400 km par semaine et recharge uniquement sur les bornes Lidl peut espérer économiser une vingtaine d'euros sur la durée de l'opération.
Lidl n'a pas de stations-service, contrairement à la plupart de ses concurrents. Du coup, l'enseigne mise tout sur la recharge électrique pour générer du trafic en magasin. Et c'est une bonne approche : pendant que vous rechargez, vous faites vos courses.
On vous en a aussi parlé, E.Leclerc a lancé de son côté l'application Charge E-Lec avec des tarifs autour de 0,24 euro le kWh et un système de cashback fidélité. Pendant ce temps, Carrefour cherche à revoir son offre pour attirer plus de clients électriques sur ses parkings de grands magasins. Bref, ça bouge, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les conducteurs de véhicules électriques.
À 0,29 euro le kWh, rouler en électrique sur borne Lidl revient environ trois fois moins cher qu'avec du carburant, surtout avec le litre de sans-plomb qui dépasse les 2 euros en ce moment, à cause du conflit en Iran.
Mais attention, la recharge à domicile en heures creuses reste imbattable, avec des tarifs aux alentours de 0,15 euro le kWh. La promotion Lidl s'adresse donc surtout à ceux qui n'ont pas de borne chez eux ou qui ont besoin d'un complément de charge rapide en déplacement. Et avec plus de 1 000 stations réparties sur le territoire, le réseau est suffisamment important pour que ça soit pratique au quotidien.
Lidl fait un joli coup marketing, et on ne va pas bouder. Quand le plein électrique coûte moins cher qu'un menu au MacDo d'à côté, ça donne envie de s'y mettre. Bon par contre, ça reste une promo limitée dans le temps, et on espère que les prix baisseront durablement plutôt que de remonter en flèche mi-avril. Croisons les doigts pour que ce genre de promotions se multiplient !
0,29 euros
Lidl vient de baisser le prix du kilowattheure sur l'ensemble de ses bornes à 0,29 euro, contre 0,39 euro en temps normal. La promotion est valable du 24 mars au 17 avril 2026 et concerne aussi bien les bornes rapides en courant continu (jusqu'à 180 kW) que les bornes en courant alternatif (22 kW).
Pour en profiter, il faut passer par l'application Lidl Plus, mais aucun abonnement n'est requis. Seule contrainte : une pré-autorisation bancaire de 40 euros pour la charge rapide et 25 euros pour la charge lente. Pour donner un ordre d'idée, recharger 50 kWh revient à environ 14,50 euros au lieu de 20 euros. Un automobiliste qui parcourt 400 km par semaine et recharge uniquement sur les bornes Lidl peut espérer économiser une vingtaine d'euros sur la durée de l'opération.
La grande distribution se bat pour vos recharges
Lidl n'a pas de stations-service, contrairement à la plupart de ses concurrents. Du coup, l'enseigne mise tout sur la recharge électrique pour générer du trafic en magasin. Et c'est une bonne approche : pendant que vous rechargez, vous faites vos courses.
On vous en a aussi parlé, E.Leclerc a lancé de son côté l'application Charge E-Lec avec des tarifs autour de 0,24 euro le kWh et un système de cashback fidélité. Pendant ce temps, Carrefour cherche à revoir son offre pour attirer plus de clients électriques sur ses parkings de grands magasins. Bref, ça bouge, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les conducteurs de véhicules électriques.
Moins cher que l'essence, mais pas que la prise de la maison
À 0,29 euro le kWh, rouler en électrique sur borne Lidl revient environ trois fois moins cher qu'avec du carburant, surtout avec le litre de sans-plomb qui dépasse les 2 euros en ce moment, à cause du conflit en Iran.
Mais attention, la recharge à domicile en heures creuses reste imbattable, avec des tarifs aux alentours de 0,15 euro le kWh. La promotion Lidl s'adresse donc surtout à ceux qui n'ont pas de borne chez eux ou qui ont besoin d'un complément de charge rapide en déplacement. Et avec plus de 1 000 stations réparties sur le territoire, le réseau est suffisamment important pour que ça soit pratique au quotidien.
On en dit quoi ?
Lidl fait un joli coup marketing, et on ne va pas bouder. Quand le plein électrique coûte moins cher qu'un menu au MacDo d'à côté, ça donne envie de s'y mettre. Bon par contre, ça reste une promo limitée dans le temps, et on espère que les prix baisseront durablement plutôt que de remonter en flèche mi-avril. Croisons les doigts pour que ce genre de promotions se multiplient !