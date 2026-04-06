Tesla Owners Tour 2026 : le programme pour le Grand Ouest, Grand Sud et La Clusaz
Par Didier Pulicani - Publié le
Cette année, pas de gros
Voici quelques événement déjà prévu par l'organisation et d’autres date arriverons encore dans l’année.
L'événement aura lieu les18 & 19 avril 2026
La billetterie est déjà ouverte (clôture le 8 avril) à cette adresse
Dimanche :
À noter : billets gratuits pour les enfants de moins de 7 ans.
L'évènement aura lieu du 8 au 10 mai 2026
La billetterie ouverte à cette adresse
Vendredi :
Hébergement regroupé au camping avec code promo dédié.
L'événement aura lieu les 12 & 13 septembre 2026 et est organisé par AURA et Bourgogne-Franche-Comté.
Week-end à la montagne avec :
Tesla Owners Days, ces journées dédiées aux fans de la marque Tesla, mais des Tesla Owners Tour 2026 qui auront lieu dans toute la France.
Voici quelques événement déjà prévu par l'organisation et d’autres date arriverons encore dans l’année.
Tesla Owners Tour Grand Ouest
L'événement aura lieu les18 & 19 avril 2026
La billetterie est déjà ouverte (clôture le 8 avril) à cette adresse
Au programme :
Samedi :
• Balade dans le Marais Poitevin
• Visite d’une cave
• Soirée libre entre adhérents
• Balade dans le Marais Poitevin
• Visite d’une cave
• Soirée libre entre adhérents
Dimanche :
• Journée au circuit de Fontenay-le-Comte
(400 m départ arrêté, karting électrique indoor, drift encadré…)
+ Présence Tesla avec essais FSD
+ Partenaires présents
+ Animations et jeux pour enfants
(400 m départ arrêté, karting électrique indoor, drift encadré…)
+ Présence Tesla avec essais FSD
+ Partenaires présents
+ Animations et jeux pour enfants
À noter : billets gratuits pour les enfants de moins de 7 ans.
Tesla Owners Tour Grand Sud – Gruissan
L'évènement aura lieu du 8 au 10 mai 2026
La billetterie ouverte à cette adresse
Programme :
Vendredi :
• Accueil au camping Les Ayguades
• Pot de bienvenue et buffet offerts
• Présence du Tesla Cybertruck avec DJ sur la plage de Gruissan dans le cadre de la tournée Wind. Essai FSD possible
• Pot de bienvenue et buffet offerts
• Présence du Tesla Cybertruck avec DJ sur la plage de Gruissan dans le cadre de la tournée Wind. Essai FSD possible
Samedi :
• Visite des salins de Gruissan
• Déjeuner à La Cambuse du Saunier
• Visite de la Chocolaterie Cathares
• Dîner de clôture offert
• Visite des salins de Gruissan
• Déjeuner à La Cambuse du Saunier
• Visite de la Chocolaterie Cathares
• Dîner de clôture offert
Dimanche :
• Atelier d’entraide montage accessoires
• Moment communautaire
+ Partenaires présents
• Atelier d’entraide montage accessoires
• Moment communautaire
+ Partenaires présents
Hébergement regroupé au camping avec code promo dédié.
Tesla Owners Tour La Clusaz
L'événement aura lieu les 12 & 13 septembre 2026 et est organisé par AURA et Bourgogne-Franche-Comté.
Week-end à la montagne avec :
• Hébergement et soirée inclus
• Activités en cours de définition
• Esprit convivial et grand air
• Activités en cours de définition
• Esprit convivial et grand air
👉 Billetterie à venir (infos prochainement)