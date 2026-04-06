Actualité
Auto

Tesla Owners Tour 2026 : le programme pour le Grand Ouest, Grand Sud et La Clusaz

Par Didier Pulicani - Publié le

0 commentaire
Cette année, pas de gros Tesla Owners Days, ces journées dédiées aux fans de la marque Tesla, mais des Tesla Owners Tour 2026 qui auront lieu dans toute la France.

Tesla Owners Tour 2026 : le programme pour le Grand Ouest, Grand Sud et La Clusaz


Voici quelques événement déjà prévu par l'organisation et d’autres date arriverons encore dans l’année.

Tesla Owners Tour Grand Ouest



L'événement aura lieu les18 & 19 avril 2026

Tesla Owners Tour 2026 : le programme pour le Grand Ouest, Grand Sud et La Clusaz


La billetterie est déjà ouverte (clôture le 8 avril) à cette adresse

Au programme :



Samedi :
• Balade dans le Marais Poitevin
• Visite d’une cave
• Soirée libre entre adhérents


Dimanche :

• Journée au circuit de Fontenay-le-Comte
(400 m départ arrêté, karting électrique indoor, drift encadré…)
+ Présence Tesla avec essais FSD
+ Partenaires présents
+ Animations et jeux pour enfants


À noter : billets gratuits pour les enfants de moins de 7 ans.

Tesla Owners Tour Grand Sud – Gruissan



L'évènement aura lieu du 8 au 10 mai 2026

La billetterie ouverte à cette adresse

Tesla Owners Tour 2026 : le programme pour le Grand Ouest, Grand Sud et La Clusaz


Programme :



Vendredi :

• Accueil au camping Les Ayguades
• Pot de bienvenue et buffet offerts
Présence du Tesla Cybertruck avec DJ sur la plage de Gruissan dans le cadre de la tournée Wind. Essai FSD possible



Samedi :

Visite des salins de Gruissan
• Déjeuner à La Cambuse du Saunier
• Visite de la Chocolaterie Cathares
• Dîner de clôture offert


Dimanche :

• Atelier d’entraide montage accessoires
• Moment communautaire
+ Partenaires présents


Hébergement regroupé au camping avec code promo dédié.

Tesla Owners Tour La Clusaz



L'événement aura lieu les 12 & 13 septembre 2026 et est organisé par AURA et Bourgogne-Franche-Comté.

Tesla Owners Tour 2026 : le programme pour le Grand Ouest, Grand Sud et La Clusaz


Week-end à la montagne avec :

Hébergement et soirée inclus
Activités en cours de définition
• Esprit convivial et grand air


👉 Billetterie à venir (infos prochainement)