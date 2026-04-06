Tesla Owners Tour 2026 : le programme pour le Grand Ouest, Grand Sud et La Clusaz

Par Didier Pulicani - Publié le 6 avril 2026 à 08h20

Tesla Owners Days

Tesla Owners Tour Grand Ouest

Au programme :

Samedi :

• Balade dans le Marais Poitevin

• Visite d’une cave

• Soirée libre entre adhérents

• Journée au circuit de Fontenay-le-Comte

(400 m départ arrêté, karting électrique indoor, drift encadré…)

+ Présence Tesla avec essais FSD

+ Partenaires présents

+ Animations et jeux pour enfants

Tesla Owners Tour Grand Sud – Gruissan

Programme :

• Accueil au camping Les Ayguades

• Pot de bienvenue et buffet offerts

• Présence du Tesla Cybertruck avec DJ sur la plage de Gruissan dans le cadre de la tournée Wind. Essai FSD possible

Samedi :



• Visite des salins de Gruissan

• Déjeuner à La Cambuse du Saunier

• Visite de la Chocolaterie Cathares

• Dîner de clôture offert

Dimanche :



• Atelier d’entraide montage accessoires

• Moment communautaire

+ Partenaires présents

Tesla Owners Tour La Clusaz

• Hébergement et soirée inclus

• Activités en cours de définition

• Esprit convivial et grand air

👉 Billetterie à venir (infos prochainement)