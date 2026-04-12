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Tesla : les LED intérieures deviennent enfin utiles grâce aux S3XY Buttons (+ code promo)

Par Didier Pulicani - Publié le

3 commentaires
Vous le savez si vous avez vu notre dernier test du Model Y Performance 2026 ou de la Model 3 Highland il y a 2 ans, une petite barre de LED est apparue sous le pare-prise courant sur toute la largeur.

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Or jusque là, elle n'avait pas de réelle utilité... C'était sans compter sur les Sexy Buttons. Comme leur nom l'indique, il s'agit de petits boutons plutôt jolis, à venir coller où vous voulez sur le volant, le tableau de bord... et qui permettent de rajouter des fonctions à la voiture (voir plus bas).

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On précise que ce système utilise les API officielles de Tesla. Il ne s'agit donc pas d'un piratage douteux et qui met en danger la conduite. Vous pouvez les installer sans crainte, comme le précise d'ailleurs le fabricant.

Le bandeau LED enfin utile !



Si Tesla propose bien de customiser le beandeau de LED -c'est à dire, de changer la couleur- il n'a donc pas d'usage autre que décoratif.

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Depuis la dernière mise à jour, les ingénieurs d'Enhance Auto, à l'origine des fameux S3XY Buttons et via leur fameux boitier commander, permettent donc de customiser ces LED et de les rendre enfin utiles !

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Par exemple, elles peuvent indiquer :

- si un clignotant est enclanché
- indiquer les feux de détresse
- détecter l'angle mort


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Une fonctionnalité permet également d'indiquer si le coffre est ouvert lorsque la voiture est allumée. Tout cela rajoute une couche de sécurité. La dernière mise à jour a également rajouté de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de couper le son de la marche-arrière, qui est parfois excessif quand cela résonne dans les parking :

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Comment avoir l'Autopilot amélioré (EAP) gratuitement ?



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Autre fonction bien utile on peut activer l'Autopilot en continu ! Si vous changez de voie, vous n'aurez plus besoin de le réactiver manuellement, c'est l'EAP quasi-gratuit en quelques sorte ! (Attention, le reste des fonctions de l'AEP, comme la sortie auto ou la sortie des bretelles d'autoroute ne va évidemment pas fonctionner).

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Mais ce n'est pas tout... le système utilise les API Tesla pour accéder à plein de fonctions, parfois cachées comme :

- le préconditionnement manuel de la batterie
- un mode drift qui désactiver l'ESP
- changer le niveau de régénération


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Ou pour faire des raccourcis comme :

- rabattre les rétros
- activer les sièges chauffants
- mettre la clim à fond
- ouvrir la boite à gant...


Bref, c'est super pratique !

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Le système est vendu ~250€ :

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Sexy Knob : un contrôleur intégré !



Mieux encore, le constructeur a sorti le Sexy-Knob, qui est une sorte de petit boitier de commande à placer vers les porte-gobelets, et qui vient s'alimenter en USB C : il permet de régler rapidement la climatisation, et il intègre également 4 boutons d'accès rapide.

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C'est très bien assemblé, bien intégré, on dirait que ça a été livré avec la voiture. La molette est vraiment qualitative, et les boutons réagissent au quart de tour. Ce système est européen, conçu en Bulgarie.

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Le S3exy Knob est vendu ~350€ :

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Installation : 5 minutes



C'est peut-être la seule partie un peu technique : l'installation demande d'enlever temporairement un morceau de garniture à l'avant-droit de la voiture.

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Il faut en effet brancher un petit boitier baptisé commander sur l'électronique de la voiture. Vous pouvez demander à un tiers de l'installer pour vous si vous n'êtes pas confiants, mais je l'ai fait plusieurs fois sans aucun souci : il y a vraiment 2 fils à brancher !

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