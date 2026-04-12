Tesla : les LED intérieures deviennent enfin utiles grâce aux S3XY Buttons (+ code promo)
Par Didier Pulicani - Publié le
Vous le savez si vous avez vu notre dernier test du Model Y Performance 2026 ou de la Model 3 Highland il y a 2 ans, une petite barre de LED est apparue sous le pare-prise courant sur toute la largeur.
Or jusque là, elle n'avait pas de réelle utilité... C'était sans compter sur les
On précise que ce système utilise les API officielles de Tesla. Il ne s'agit donc pas d'un piratage douteux et qui met en danger la conduite. Vous pouvez les installer sans crainte, comme le précise d'ailleurs le fabricant.
Si Tesla propose bien de customiser le beandeau de LED -c'est à dire, de changer la couleur- il n'a donc pas d'usage autre que décoratif.
Depuis la dernière mise à jour, les ingénieurs d'Enhance Auto, à l'origine des fameux
Par exemple, elles peuvent indiquer :
Une fonctionnalité permet également d'indiquer si le coffre est ouvert lorsque la voiture est allumée. Tout cela rajoute une couche de sécurité. La dernière mise à jour a également rajouté de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de couper le son de la marche-arrière, qui est parfois excessif quand cela résonne dans les parking :
Autre fonction bien utile on peut activer l'Autopilot en continu ! Si vous changez de voie, vous n'aurez plus besoin de le réactiver manuellement, c'est l'EAP quasi-gratuit en quelques sorte ! (Attention, le reste des fonctions de l'AEP, comme la sortie auto ou la sortie des bretelles d'autoroute ne va évidemment pas fonctionner).
Mais ce n'est pas tout... le système utilise les API Tesla pour accéder à plein de fonctions, parfois cachées comme :
Ou pour faire des raccourcis comme :
Bref, c'est super pratique !
Le système est vendu ~250€ :
Mieux encore, le constructeur a sorti le
C'est très bien assemblé, bien intégré, on dirait que ça a été livré avec la voiture. La molette est vraiment qualitative, et les boutons réagissent au quart de tour. Ce système est européen, conçu en Bulgarie.
Le S3exy Knob est vendu ~350€ :
C'est peut-être la seule partie un peu technique : l'installation demande d'enlever temporairement un morceau de garniture à l'avant-droit de la voiture.
Il faut en effet brancher un petit boitier baptisé
Tous ces accessoires sont disponibles ici, avec en prime, un petit code promo :
Or jusque là, elle n'avait pas de réelle utilité... C'était sans compter sur les
Sexy Buttons. Comme leur nom l'indique, il s'agit de petits boutons plutôt jolis, à venir coller où vous voulez sur le volant, le tableau de bord... et qui permettent de rajouter des fonctions à la voiture (voir plus bas).
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MAC10au moment du paiement.
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On précise que ce système utilise les API officielles de Tesla. Il ne s'agit donc pas d'un piratage douteux et qui met en danger la conduite. Vous pouvez les installer sans crainte, comme le précise d'ailleurs le fabricant.
Le bandeau LED enfin utile !
Si Tesla propose bien de customiser le beandeau de LED -c'est à dire, de changer la couleur- il n'a donc pas d'usage autre que décoratif.
Depuis la dernière mise à jour, les ingénieurs d'Enhance Auto, à l'origine des fameux
S3XY Buttonset via leur fameux boitier
commander, permettent donc de customiser ces LED et de les rendre enfin utiles !
Par exemple, elles peuvent indiquer :
- si un clignotant est enclanché
- indiquer les feux de détresse
- détecter l'angle mort
- indiquer les feux de détresse
- détecter l'angle mort
Une fonctionnalité permet également d'indiquer si le coffre est ouvert lorsque la voiture est allumée. Tout cela rajoute une couche de sécurité. La dernière mise à jour a également rajouté de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de couper le son de la marche-arrière, qui est parfois excessif quand cela résonne dans les parking :
Comment avoir l'Autopilot amélioré (EAP) gratuitement ?
Autre fonction bien utile on peut activer l'Autopilot en continu ! Si vous changez de voie, vous n'aurez plus besoin de le réactiver manuellement, c'est l'EAP quasi-gratuit en quelques sorte ! (Attention, le reste des fonctions de l'AEP, comme la sortie auto ou la sortie des bretelles d'autoroute ne va évidemment pas fonctionner).
Mais ce n'est pas tout... le système utilise les API Tesla pour accéder à plein de fonctions, parfois cachées comme :
- le préconditionnement manuel de la batterie
- un mode drift qui désactiver l'ESP
- changer le niveau de régénération
- un mode drift qui désactiver l'ESP
- changer le niveau de régénération
Ou pour faire des raccourcis comme :
- rabattre les rétros
- activer les sièges chauffants
- mettre la clim à fond
- ouvrir la boite à gant...
- activer les sièges chauffants
- mettre la clim à fond
- ouvrir la boite à gant...
Bref, c'est super pratique !
Le système est vendu ~250€ :
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Sexy Knob : un contrôleur intégré !
Mieux encore, le constructeur a sorti le
Sexy-Knob, qui est une sorte de petit boitier de commande à placer vers les porte-gobelets, et qui vient s'alimenter en USB C : il permet de régler rapidement la climatisation, et il intègre également 4 boutons d'accès rapide.
C'est très bien assemblé, bien intégré, on dirait que ça a été livré avec la voiture. La molette est vraiment qualitative, et les boutons réagissent au quart de tour. Ce système est européen, conçu en Bulgarie.
Le S3exy Knob est vendu ~350€ :
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MAC10au moment du paiement.
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Installation : 5 minutes
C'est peut-être la seule partie un peu technique : l'installation demande d'enlever temporairement un morceau de garniture à l'avant-droit de la voiture.
Il faut en effet brancher un petit boitier baptisé
commandersur l'électronique de la voiture. Vous pouvez demander à un tiers de l'installer pour vous si vous n'êtes pas confiants, mais je l'ai fait plusieurs fois sans aucun souci : il y a vraiment 2 fils à brancher !
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