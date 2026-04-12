Tesla : les LED intérieures deviennent enfin utiles grâce aux S3XY Buttons (+ code promo)

Sexy Buttons

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Le bandeau LED enfin utile !

S3XY Buttons

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- si un clignotant est enclanché

- indiquer les feux de détresse

- détecter l'angle mort

Comment avoir l'Autopilot amélioré (EAP) gratuitement ?

- le préconditionnement manuel de la batterie

- un mode drift qui désactiver l'ESP

- changer le niveau de régénération

- rabattre les rétros

- activer les sièges chauffants

- mettre la clim à fond

- ouvrir la boite à gant...

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Sexy Knob : un contrôleur intégré !

Sexy-Knob

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Installation : 5 minutes

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Or jusque là, elle n'avait pas de réelle utilité...Par exemple, elles peuvent indiquer :Une fonctionnalité permet égalementlorsque la voiture est allumée. Tout cela rajoute une couche de sécurité. La dernière mise à jour a également rajouté de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de, qui est parfois excessif quand cela résonne dans les parking :Autre fonction bien utileSi vous changez de voie, vous n'aurez plus besoin de le réactiver manuellement, c'est l'EAP quasi-gratuit en quelques sorte ! (Attention, le reste des fonctions de l'AEP, comme la sortie auto ou la sortie des bretelles d'autoroute ne va évidemment pas fonctionner).Mais ce n'est pas tout..., parfois cachées comme :Ou pour faire des raccourcis comme :Le système est venduC'est très bien assemblé, bien intégré,. La molette est vraiment qualitative, et les boutons réagissent au quart de tour. Ce système est européen, conçu en Bulgarie.Le S3exy Knob est venduIl faut en effet. Vous pouvez demander à un tiers de l'installer pour vous si vous n'êtes pas confiants, mais je l'ai fait plusieurs fois sans aucun souci : il y a vraiment 2 fils à brancher !