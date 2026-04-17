Volvo dévoile un camion électrique capable de rouler 700 km sur une charge

On en dit quoi ?



On imagine bien que 700 km d'autonomie pour un camion électrique de 48 tonnes, c'est un cap. Par contre, il faudra voir les chiffres en conditions réelles, parce qu'un camion chargé à 29 tonnes sur autoroute consomme probablement plus que sur le papier. La compatibilité MCS est un bon point, mais le réseau de bornes à 700 kW est encore quasi inexistant en Europe. Volvo mise sur un déploiement rapide des infrastructures dans les prochaines années. En attendant, le fait de pouvoir recharger pendant la pause légale du conducteur est un argument solide pour les transporteurs qui hésitent à passer à l'électrique.