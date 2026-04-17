Volvo dévoile un camion électrique capable de rouler 700 km sur une charge
Par Vincent Lautier - Publié le
Volvo Trucks présente une nouvelle gamme de camions électriques, avec en tête le FH Aero Electric et ses 700 km d'autonomie. Avec une batterie de 780 kWh, une charge de 20 à 80% en 50 minutes et une charge utile de 29 tonnes, le constructeur suédois veut prouver que l'électrique peut remplacer le diesel sur longue distance.
Le Volvo FH Aero Electric est le nouveau fer de lance de la gamme. Il embarque 8 packs de batteries pour un total de 780 kWh (725 kWh utilisables) et peut parcourir jusqu'à 700 km sur une charge. La motorisation repose sur un e-axle, un essieu arrière qui intègre deux moteurs électriques et une boite 6 vitesses. La puissance grimpe à 460 kW, soit 623 chevaux. Le camion peut transporter jusqu'à 29 tonnes de charge utile pour un poids total de 48 tonnes, et embarque même une prise de courant de 43 kW pour alimenter un groupe frigorifique sans moteur diesel.
Côté recharge, Volvo a prévu la compatibilité avec le standard MCS (Megawatt Charging System), qui permet de passer de 20 à 80% en 50 minutes environ à 700 kW. En CCS classique à 350 kW, il faut compter 85 minutes. Les 50 minutes en MCS correspondent à la pause obligatoire des conducteurs en Europe après 4h30 de conduite. L'idée, c'est que le camion se recharge pendant que le chauffeur se repose, sans perdre de temps de trajet.
Le FH Aero n'est pas seul. Volvo met à jour toute sa gamme poids lourds avec les FH, FM et FMX Electric, qui passent eux aussi à une nouvelle architecture de motorisation. Ces modèles offrent jusqu'à 470 km d'autonomie. L'ensemble de la gamme sera déployé progressivement à partir de 2026.
On imagine bien que 700 km d'autonomie pour un camion électrique de 48 tonnes, c'est un cap. Par contre, il faudra voir les chiffres en conditions réelles, parce qu'un camion chargé à 29 tonnes sur autoroute consomme probablement plus que sur le papier. La compatibilité MCS est un bon point, mais le réseau de bornes à 700 kW est encore quasi inexistant en Europe. Volvo mise sur un déploiement rapide des infrastructures dans les prochaines années. En attendant, le fait de pouvoir recharger pendant la pause légale du conducteur est un argument solide pour les transporteurs qui hésitent à passer à l'électrique.
700 km d'autonomie et 780 kWh de batterie
Le Volvo FH Aero Electric est le nouveau fer de lance de la gamme. Il embarque 8 packs de batteries pour un total de 780 kWh (725 kWh utilisables) et peut parcourir jusqu'à 700 km sur une charge. La motorisation repose sur un e-axle, un essieu arrière qui intègre deux moteurs électriques et une boite 6 vitesses. La puissance grimpe à 460 kW, soit 623 chevaux. Le camion peut transporter jusqu'à 29 tonnes de charge utile pour un poids total de 48 tonnes, et embarque même une prise de courant de 43 kW pour alimenter un groupe frigorifique sans moteur diesel.
Recharge pendant la pause du conducteur
Côté recharge, Volvo a prévu la compatibilité avec le standard MCS (Megawatt Charging System), qui permet de passer de 20 à 80% en 50 minutes environ à 700 kW. En CCS classique à 350 kW, il faut compter 85 minutes. Les 50 minutes en MCS correspondent à la pause obligatoire des conducteurs en Europe après 4h30 de conduite. L'idée, c'est que le camion se recharge pendant que le chauffeur se repose, sans perdre de temps de trajet.
Toute la gamme poids lourds passe à l'électrique
Le FH Aero n'est pas seul. Volvo met à jour toute sa gamme poids lourds avec les FH, FM et FMX Electric, qui passent eux aussi à une nouvelle architecture de motorisation. Ces modèles offrent jusqu'à 470 km d'autonomie. L'ensemble de la gamme sera déployé progressivement à partir de 2026.
On en dit quoi ?
On imagine bien que 700 km d'autonomie pour un camion électrique de 48 tonnes, c'est un cap. Par contre, il faudra voir les chiffres en conditions réelles, parce qu'un camion chargé à 29 tonnes sur autoroute consomme probablement plus que sur le papier. La compatibilité MCS est un bon point, mais le réseau de bornes à 700 kW est encore quasi inexistant en Europe. Volvo mise sur un déploiement rapide des infrastructures dans les prochaines années. En attendant, le fait de pouvoir recharger pendant la pause légale du conducteur est un argument solide pour les transporteurs qui hésitent à passer à l'électrique.