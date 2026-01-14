Combien d'autonomie une voiture électrique perd-elle réellement chaque année ? Cette étude dit tout
Par Vincent Lautier - Publié le
Geotab vient de publier une étude massive sur la santé des batteries de véhicules électriques. Bonne nouvelle pour les sceptiques : avec une dégradation moyenne de 2,3% par an, votre batterie a de grandes chances de survivre à votre voiture.
Le spécialiste de la télématique a analysé les données de plus de 22 700 véhicules électriques, couvrant 21 modèles différents. Le constat est plutôt rassurant : en moyenne, les batteries perdent 2,3% de leur capacité par an. Ça peut sembler abstrait, alors mettons les choses en perspective. Après huit ans d'utilisation, une batterie conserve encore 81,6% de sa capacité initiale. Et les modèles récents font encore mieux, avec une dégradation qui tombe à 1% par an sur certains véhicules.
Sauf que voilà, tous les usages ne se valent pas. La recharge rapide en courant continu, celle qu'on trouve sur les bornes d'autoroute, accélère la dégradation quand on en abuse. Les véhicules branchés régulièrement sur des chargeurs de plus de 100 kW affichent une dégradation de 3% par an. Ceux qui privilégient la recharge lente à domicile ou au bureau s'en tirent avec seulement 1,5%. L'écart est net. D'ailleurs, Geotab note que l'usage de la recharge rapide a presque triplé en cinq ans, passant de moins de 10% à environ 25% des sessions de charge. La puissance moyenne des bornes utilisées est aussi passée de 70 à 90 kW sur la même période.
Côté température, les batteries n'aiment pas la chaleur. Les véhicules qui roulent dans des régions chaudes perdent en moyenne 0,4% de capacité supplémentaire chaque année. Mais bon, c'est la puissance de charge qui reste le facteur dominant, loin devant le thermomètre. Autre enseignement intéressant : maintenir sa batterie entre 20 et 80% de charge n'est pas aussi critique qu'on le pensait. La dégradation ne s'accélère vraiment que si le véhicule passe plus de 80% de son temps à des niveaux de charge extrêmes, très hauts ou très bas.
C'est quand même une bonne info pour les détracteurs de la voiture électrique. On entend souvent que les batteries sont fragiles, qu'elles coûtent une fortune à remplacer, qu'elles ne tiendront pas la route. Les chiffres de Geotab racontent une autre histoire : les batteries actuelles sont conçues pour durer 15 à 20 ans, soit bien au-delà de la durée de vie moyenne d'un véhicule. Pour les flottes d'entreprise, c'est même une aubaine puisque les véhicules très utilisés ne montrent pas de dégradation significativement supérieure aux autres.
Des chiffres qui parlent
Le spécialiste de la télématique a analysé les données de plus de 22 700 véhicules électriques, couvrant 21 modèles différents. Le constat est plutôt rassurant : en moyenne, les batteries perdent 2,3% de leur capacité par an. Ça peut sembler abstrait, alors mettons les choses en perspective. Après huit ans d'utilisation, une batterie conserve encore 81,6% de sa capacité initiale. Et les modèles récents font encore mieux, avec une dégradation qui tombe à 1% par an sur certains véhicules.
La recharge rapide, amie ou ennemie
Sauf que voilà, tous les usages ne se valent pas. La recharge rapide en courant continu, celle qu'on trouve sur les bornes d'autoroute, accélère la dégradation quand on en abuse. Les véhicules branchés régulièrement sur des chargeurs de plus de 100 kW affichent une dégradation de 3% par an. Ceux qui privilégient la recharge lente à domicile ou au bureau s'en tirent avec seulement 1,5%. L'écart est net. D'ailleurs, Geotab note que l'usage de la recharge rapide a presque triplé en cinq ans, passant de moins de 10% à environ 25% des sessions de charge. La puissance moyenne des bornes utilisées est aussi passée de 70 à 90 kW sur la même période.
Climat et habitudes de charge
Côté température, les batteries n'aiment pas la chaleur. Les véhicules qui roulent dans des régions chaudes perdent en moyenne 0,4% de capacité supplémentaire chaque année. Mais bon, c'est la puissance de charge qui reste le facteur dominant, loin devant le thermomètre. Autre enseignement intéressant : maintenir sa batterie entre 20 et 80% de charge n'est pas aussi critique qu'on le pensait. La dégradation ne s'accélère vraiment que si le véhicule passe plus de 80% de son temps à des niveaux de charge extrêmes, très hauts ou très bas.
On en dit quoi ?
C'est quand même une bonne info pour les détracteurs de la voiture électrique. On entend souvent que les batteries sont fragiles, qu'elles coûtent une fortune à remplacer, qu'elles ne tiendront pas la route. Les chiffres de Geotab racontent une autre histoire : les batteries actuelles sont conçues pour durer 15 à 20 ans, soit bien au-delà de la durée de vie moyenne d'un véhicule. Pour les flottes d'entreprise, c'est même une aubaine puisque les véhicules très utilisés ne montrent pas de dégradation significativement supérieure aux autres.