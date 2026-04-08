Stations essence et charges les moins chères : cette app vous dit tout !
Par Laurence - Publié le
Dans un contexte où le prix du carburant reste sous tension, une nouvelle application française entend simplifier la vie des automobilistes. Baptisée NuttyGo, elle propose de localiser rapidement stations-service (mais aussi les bornes de recharge !), avec un accent particulier sur les prix et la praticité.
Difficile aujourd’hui de faire le plein sans jeter un œil aux prix ou tout simplement compliqué de trouver une pompe (oui tout le monde n'est pas passé à l'électrique). Entre les écarts parfois importants d’une station à l’autre et le développement des bornes électriques, les automobilistes doivent composer avec une information souvent fragmentée.
C’est précisément là que NuttyGo : Carburant & Recharge veut se positionner. L’application permet de visualiser sur une carte les stations à proximité, de comparer les tarifs lorsqu’ils sont disponibles, mais aussi d’accéder à des fiches détaillées avec horaires, services et informations utiles. L’objectif est d'offrir une vision claire et rapide pour prendre une décision sans perdre de temps.
L’interface mise sur la simplicité avec une navigation fluide entre la carte et les résultats, et un système de filtres pour affiner la recherche selon ses besoins, qu’il s’agisse de carburant ou de recharge électrique.
Contrairement à certaines apps spécialisées, NuttyGo joue la carte de la polyvalence. L’utilisateur peut aussi bien rechercher une station essence avec des prix à jour qu’une borne électrique avec les bonnes caractéristiques : opérateur, puissance, disponibilité…
Cette double approche devient de plus en plus pertinente à mesure que les usages évoluent. On pense également aux conducteurs hybrides ou ceux qui alternent entre plusieurs véhicules peuvent ainsi tout centraliser dans une seule application. L’app propose également un guidage rapide vers la station sélectionnée, ce qui renforce son côté pratique en situation réelle, notamment en déplacement.
Au-delà des fonctionnalités de base, NuttyGo intègre plusieurs outils pensés pour un usage quotidien. On retrouve notamment un système de favoris pour enregistrer ses stations habituelles, ainsi qu’un compte utilisateur permettant de synchroniser ses données.
Notons qu'un mode Premium vient compléter l’offre avec des options plus poussées : recherches illimitées, alertes intelligentes sur les prix, historique des tarifs ou encore personnalisation avancée. On note également la présence d’une compatibilité CarPlay réservée aux abonnés, un point intéressant pour une utilisation directement en voiture.
En développement depuis trois ans, NuttyGo vient tout juste d'être lancée. Mais Cédric, son sympathique développeur, a accéléré ces derniers jours et propose une app simple, orientée usage, qui répond à un besoin très concret dans un contexte économique tendu.
Une app pensée pour faire des économies au quotidien
Difficile aujourd’hui de faire le plein sans jeter un œil aux prix ou tout simplement compliqué de trouver une pompe (oui tout le monde n'est pas passé à l'électrique). Entre les écarts parfois importants d’une station à l’autre et le développement des bornes électriques, les automobilistes doivent composer avec une information souvent fragmentée.
C’est précisément là que NuttyGo : Carburant & Recharge veut se positionner. L’application permet de visualiser sur une carte les stations à proximité, de comparer les tarifs lorsqu’ils sont disponibles, mais aussi d’accéder à des fiches détaillées avec horaires, services et informations utiles. L’objectif est d'offrir une vision claire et rapide pour prendre une décision sans perdre de temps.
L’interface mise sur la simplicité avec une navigation fluide entre la carte et les résultats, et un système de filtres pour affiner la recherche selon ses besoins, qu’il s’agisse de carburant ou de recharge électrique.
Une approche hybride : carburant + électrique
Contrairement à certaines apps spécialisées, NuttyGo joue la carte de la polyvalence. L’utilisateur peut aussi bien rechercher une station essence avec des prix à jour qu’une borne électrique avec les bonnes caractéristiques : opérateur, puissance, disponibilité…
Cette double approche devient de plus en plus pertinente à mesure que les usages évoluent. On pense également aux conducteurs hybrides ou ceux qui alternent entre plusieurs véhicules peuvent ainsi tout centraliser dans une seule application. L’app propose également un guidage rapide vers la station sélectionnée, ce qui renforce son côté pratique en situation réelle, notamment en déplacement.
Des fonctions avancées pour les utilisateurs réguliers
Au-delà des fonctionnalités de base, NuttyGo intègre plusieurs outils pensés pour un usage quotidien. On retrouve notamment un système de favoris pour enregistrer ses stations habituelles, ainsi qu’un compte utilisateur permettant de synchroniser ses données.
Notons qu'un mode Premium vient compléter l’offre avec des options plus poussées : recherches illimitées, alertes intelligentes sur les prix, historique des tarifs ou encore personnalisation avancée. On note également la présence d’une compatibilité CarPlay réservée aux abonnés, un point intéressant pour une utilisation directement en voiture.
Qu'en penser ?
En développement depuis trois ans, NuttyGo vient tout juste d'être lancée. Mais Cédric, son sympathique développeur, a accéléré ces derniers jours et propose une app simple, orientée usage, qui répond à un besoin très concret dans un contexte économique tendu.
Les données carburants sont actualisées toutes les 30 minutes, nous a-t-il précisé. Et l'application utilise
les données du gouvernement.
Pour l'électrique, c'est deux fois par jour au cas où, mais le gouvernement ne rafraîchit qu'une fois par jour.