Stations essence et charges les moins chères : cette app vous dit tout !

NuttyGo : Carburant & Recharge Cedric Calisti Télécharger

Une app pensée pour faire des économies au quotidien

Une approche hybride : carburant + électrique

Des fonctions avancées pour les utilisateurs réguliers

Qu'en penser ?



En développement depuis trois ans, NuttyGo vient tout juste d'être lancée. Mais Cédric, son sympathique développeur, a accéléré ces derniers jours et propose une app simple, orientée usage, qui répond à un besoin très concret dans un contexte économique tendu. Les données carburants sont actualisées toutes les 30 minutes , nous a-t-il précisé. Et l'application utilise les données du gouvernement . Pour l'électrique, c'est deux fois par jour au cas où, mais le gouvernement ne rafraîchit qu'une fois par jour .



NuttyGo : Carburant & Recharge Cedric Calisti Télécharger

(oui tout le monde n'est pas passé à l'électrique). Entre les écarts parfois importants d’une station à l’autre et le développement des bornes électriques, les automobilistes doivent composer avec une information souvent fragmentée.C’est précisément là queL’application permet de visualiser sur une carte les stations à proximité, de comparer les tarifs lorsqu’ils sont disponibles, mais aussi d’accéder à des fiches détaillées avec horaires, services et informations utiles. L’objectif est d'offrir unepour prendre une décision sans perdre de temps.L’interface mise sur la simplicité avec uneentre la carte et les résultats, et un système de filtres pour affiner la recherche selon ses besoins, qu’il s’agisse de carburant ou de recharge électrique.Contrairement à certaines apps spécialisées, NuttyGo joue la carte de la. L’utilisateur peut aussi bien rechercher une station essence avec des prix à jour qu’une borne électrique avec les bonnes caractéristiques : opérateur, puissance, disponibilité…Cettedevient de plus en plus pertinente à mesure que les usages évoluent. On pense également aux conducteurs hybrides ou ceux qui alternent entre plusieurs véhicules peuvent ainsi tout centraliser dans une seule application. L’app propose également unvers la station sélectionnée, ce qui renforce son côté pratique en situation réelle, notamment en déplacement.Au-delà des fonctionnalités de base, NuttyGo intègre plusieurs outils pensés pour un usage quotidien. On retrouve notammentainsi qu’un compte utilisateur permettant de synchroniser ses données.: recherches illimitées, alertes intelligentes sur les prix, historique des tarifs ou encore personnalisation avancée. On note également la présence d’une, un point intéressant pour une utilisation directement en voiture.