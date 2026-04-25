Bientôt des toilettes dans votre voiture électrique ? La chine y pense
Par Vincent Lautier - Publié le
Le constructeur chinois Seres, partenaire de Huawei, a obtenu un brevet pour des toilettes intégrées sous le siège passager. Elles sont activées à la voix, et intègrent ventilation et système chauffant. Pour le moment c'est juste un brevet, mais ça donne quand même le ton de la course aux gadgets chez les constructeurs chinois.
Le brevet déposé en avril 2025 et validé le 10 avril 2026 décrit un système assez astucieux. Une cuvette compacte est dissimulée sous le siège passager et glisse sur des rails quand vous l'appelez. La phrase magique est
Le siège recule pour libérer l'espace, et un ventilateur avec un conduit d'évacuation envoie les odeurs vers l'extérieur du véhicule (je ne vous cache pas que je ris en écrivant cet article). Pour le traitement des déjections, Seres a prévu un système chauffant rotatif qui évapore l'urine et déshydrate le reste, ce qui permet de garder le réservoir compact et d'espacer les vidanges.
Pour rappel, déposer un brevet ne veut pas dire commercialiser le produit. Les constructeurs déposent des brevets en permanence sur des concepts plus ou moins farfelus, et la plupart ne voient jamais le jour. Seres n'a d'ailleurs annoncé aucun modèle qui intégrerait ce système, et si ça arrive vraiment sur le marché, ce sera probablement en option exclusive sur un modèle très spécifique. Cela dit, le simple fait de déposer un brevet aussi spécifique laisse penser que les ingénieurs ont quand même pas mal réfléchi au sujet.
Ce brevet ne sort pas de nulle part. Le marché de la voiture électrique en Chine est en pleine guerre des prix, et les constructeurs locaux multiplient les gadgets pour se démarquer. Karaoké intégré, frigo dans la console centrale, écrans géants pour les passagers arrière, modes
Franchement je glousse vraiment, mais quand on y pense ça n'est pas si idiot que ça. Pour les longs trajets, les nuits en bivouac dans la voiture ou les familles avec des enfants en bas âge, des toilettes embarquées peuvent vraiment dépanner, surtout dans un monde ou les batteries des voitures électriques vont se recharger en 2 minutes...
Comment ça fonctionne
Le brevet déposé en avril 2025 et validé le 10 avril 2026 décrit un système assez astucieux. Une cuvette compacte est dissimulée sous le siège passager et glisse sur des rails quand vous l'appelez. La phrase magique est
activer la fonction toilettesen chinois.
Le siège recule pour libérer l'espace, et un ventilateur avec un conduit d'évacuation envoie les odeurs vers l'extérieur du véhicule (je ne vous cache pas que je ris en écrivant cet article). Pour le traitement des déjections, Seres a prévu un système chauffant rotatif qui évapore l'urine et déshydrate le reste, ce qui permet de garder le réservoir compact et d'espacer les vidanges.
Un brevet pour le moment
Pour rappel, déposer un brevet ne veut pas dire commercialiser le produit. Les constructeurs déposent des brevets en permanence sur des concepts plus ou moins farfelus, et la plupart ne voient jamais le jour. Seres n'a d'ailleurs annoncé aucun modèle qui intégrerait ce système, et si ça arrive vraiment sur le marché, ce sera probablement en option exclusive sur un modèle très spécifique. Cela dit, le simple fait de déposer un brevet aussi spécifique laisse penser que les ingénieurs ont quand même pas mal réfléchi au sujet.
La guerre des gadgets en Chine
Ce brevet ne sort pas de nulle part. Le marché de la voiture électrique en Chine est en pleine guerre des prix, et les constructeurs locaux multiplient les gadgets pour se démarquer. Karaoké intégré, frigo dans la console centrale, écrans géants pour les passagers arrière, modes
salle de cinéma: on a vu passer pas mal de fonctions originales ces derniers mois quand même. Les toilettes intégrées, c'est juste l'étape d'après. Sur un marché où Tesla, BYD et une dizaine de constructeurs chinois se battent pour les mêmes clients, les équipements insolites deviennent un argument commercial à part entière.
On en dit quoi ?
Franchement je glousse vraiment, mais quand on y pense ça n'est pas si idiot que ça. Pour les longs trajets, les nuits en bivouac dans la voiture ou les familles avec des enfants en bas âge, des toilettes embarquées peuvent vraiment dépanner, surtout dans un monde ou les batteries des voitures électriques vont se recharger en 2 minutes...