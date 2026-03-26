Tesla prépare un véhicule bien plus cool qu'un monospace, selon Elon Musk

On en dit quoi ?



Musk qui annonce un véhicule sans donner la moindre spec ni la moindre date, on a l'habitude. Maintenant c'est vrai que les maquettes repérées dans les vidéos officielles et les indices lâchés par Franz von Holzhausen rendent cette rumeur assez crédibles. Si Tesla arrive à sortir un grand SUV électrique avec le look du Cybertruck et un vrai espace familial, ça pourrait être sympa, en espérant que les gabarits et caractèristiques d'un tel modèle permette cette fois une commercialisation par chez nous. Affaire à suivre.