Tesla prépare un véhicule bien plus cool qu'un monospace, selon Elon Musk
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla travaille sur un nouveau véhicule familial. Elon Musk a balancé l'info sur X l'air de rien en répondant à une utilisatrice qui lui réclamait un monoplace. Des photos de drone prises à Gigafactory du Texas rendent d'ailleurs cette idée assez crédible.
Tout est parti d'un échange assez banal sur X. Elon Musk vantait les mérites du Cybertruck et ses trois fixations ISOFIX à l'arrière, capables d'accueillir trois sièges enfants côte à côte. Une utilisatrice, Leah Libresco Sargeant, lui a alors demandé tout simplement de fabriquer un monospace. La réponse de Musk a été laconique mais limpide : quelque chose de bien plus cool qu'un monospace arrive. Pas de date, pas de fiche technique, juste une promesse un peu cryptique dont il a le secret.
La communauté Tesla parle déjà d'un CyberSUV, un gros SUV trois rangées inspiré du Cybertruck, qui reprendrait l'architecture 48 volts et la direction steer-by-wire du pickup. Ce n'est pas sorti de nulle part : des maquettes d'un SUV au look Cybertruck avaient été repérées en arrière-plan de vidéos officielles Tesla, et le designer en chef Franz von Holzhausen avait glissé un
Avec la ligne de production du Cybertruck à Austin capable de sortir 150 000 unités par an, remplacer la benne par un habitacle fermé trois rangées aurait du sens d'un point de vue industriel.
Tesla est en train d'arrêter la production des Model S et Model X d'ici le deuxième trimestre 2026. Ça laisse un vide béant dans la gamme, surtout pour les familles qui cherchent un véhicule avec trois rangées de sièges. Le Model Y six places existe déjà sur certains marchés, on vous l'a montré ici, mais il ne remplace pas un vrai grand SUV.
L'autre piste, c'est le Robovan, ce véhicule autonome présenté lors de l'événement We, Robot en 2024. Mais celui-là est pensé pour le transport autonome, pas vraiment pour les familles qui veulent un SUV dans leur garage. Du coup, le CyberSUV semble la piste la plus crédible.
Musk qui annonce un véhicule sans donner la moindre spec ni la moindre date, on a l'habitude. Maintenant c'est vrai que les maquettes repérées dans les vidéos officielles et les indices lâchés par Franz von Holzhausen rendent cette rumeur assez crédibles. Si Tesla arrive à sortir un grand SUV électrique avec le look du Cybertruck et un vrai espace familial, ça pourrait être sympa, en espérant que les gabarits et caractèristiques d'un tel modèle permette cette fois une commercialisation par chez nous. Affaire à suivre.
Un simple échange sur X
Tout est parti d'un échange assez banal sur X. Elon Musk vantait les mérites du Cybertruck et ses trois fixations ISOFIX à l'arrière, capables d'accueillir trois sièges enfants côte à côte. Une utilisatrice, Leah Libresco Sargeant, lui a alors demandé tout simplement de fabriquer un monospace. La réponse de Musk a été laconique mais limpide : quelque chose de bien plus cool qu'un monospace arrive. Pas de date, pas de fiche technique, juste une promesse un peu cryptique dont il a le secret.
Un CyberSUV dans les cartons
La communauté Tesla parle déjà d'un CyberSUV, un gros SUV trois rangées inspiré du Cybertruck, qui reprendrait l'architecture 48 volts et la direction steer-by-wire du pickup. Ce n'est pas sorti de nulle part : des maquettes d'un SUV au look Cybertruck avaient été repérées en arrière-plan de vidéos officielles Tesla, et le designer en chef Franz von Holzhausen avait glissé un
attendez, vous allez voirassez énigmatique il y a quelques mois.
Avec la ligne de production du Cybertruck à Austin capable de sortir 150 000 unités par an, remplacer la benne par un habitacle fermé trois rangées aurait du sens d'un point de vue industriel.
Un trou dans la gamme
Tesla est en train d'arrêter la production des Model S et Model X d'ici le deuxième trimestre 2026. Ça laisse un vide béant dans la gamme, surtout pour les familles qui cherchent un véhicule avec trois rangées de sièges. Le Model Y six places existe déjà sur certains marchés, on vous l'a montré ici, mais il ne remplace pas un vrai grand SUV.
L'autre piste, c'est le Robovan, ce véhicule autonome présenté lors de l'événement We, Robot en 2024. Mais celui-là est pensé pour le transport autonome, pas vraiment pour les familles qui veulent un SUV dans leur garage. Du coup, le CyberSUV semble la piste la plus crédible.
On en dit quoi ?
Musk qui annonce un véhicule sans donner la moindre spec ni la moindre date, on a l'habitude. Maintenant c'est vrai que les maquettes repérées dans les vidéos officielles et les indices lâchés par Franz von Holzhausen rendent cette rumeur assez crédibles. Si Tesla arrive à sortir un grand SUV électrique avec le look du Cybertruck et un vrai espace familial, ça pourrait être sympa, en espérant que les gabarits et caractèristiques d'un tel modèle permette cette fois une commercialisation par chez nous. Affaire à suivre.