Mais pourquoi la Chine met en pause ses robotaxis ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Pékin a suspendu l'attribution de nouveaux permis pour véhicules autonomes après qu'une centaine de robotaxis Apollo Go de Baidu se soient figés en pleine heure de pointe à Wuhan, le 31 mars dernier. La décision gèle l'expansion du secteur dans tout le pays, y compris pour les concurrents Pony.ai et WeRide, qui n'avaient pourtant rien à voir avec la panne.
Vous le savez,, un robotaxi est un taxi sans chauffeur, qui roule grâce à des capteurs et un logiciel d'intelligence artificielle. Apollo Go est le service de Baidu, le géant du web chinois, qui en exploite plusieurs centaines à Wuhan. Le 31 mars, plus d'une centaine de ces voitures se sont arrêtées en même temps sur les grands axes de la ville, en plein rush du soir. Certains passagers seraient restés bloqués jusqu'à deux heures à l'intérieur, les boutons d'urgence ne répondant plus. La police a parlé d'une
Quelques semaines plus tard, la sanction est tombée, et elle est lourde. Les ministères chinois de l'Industrie, des Transports et de la Sécurité publique se sont réunis en avril, et ont gelé tous les nouveaux permis de
Les autres acteurs du secteur payent la facture sans avoir rien fait. Pony.ai a tenu à préciser que ses services tournent normalement à Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. Même son de cloche chez WeRide, qui couvre plus de 1 000 km2 en Chine et soutient officiellement
La Chine voulait grimper sur le podium mondial du véhicule autonome, et voilà qu'elle se prend les pieds dans le tapis avec ses propres champions. Geler les permis pour tout le monde après une panne chez un seul acteur, c'est massif, mais c'est aussi le seul moyen de calmer une opinion publique de plus en plus inquiète face à ces voitures sans chauffeur.
Si la suspension s'éternise, ce sont les États-Unis qui rafleront la mise dans la course mondiale. Mais on peut quand même aussi admettre que ce genre de panne est un peu flippante.
Cent robotaxis paralysés en pleine heure de pointe
Vous le savez,, un robotaxi est un taxi sans chauffeur, qui roule grâce à des capteurs et un logiciel d'intelligence artificielle. Apollo Go est le service de Baidu, le géant du web chinois, qui en exploite plusieurs centaines à Wuhan. Le 31 mars, plus d'une centaine de ces voitures se sont arrêtées en même temps sur les grands axes de la ville, en plein rush du soir. Certains passagers seraient restés bloqués jusqu'à deux heures à l'intérieur, les boutons d'urgence ne répondant plus. La police a parlé d'une
défaillance système, sans plus de détails. Le service Baidu est suspendu à Wuhan le temps de l'enquête.
Permis de niveau 4 gelés à l'échelle nationale
Quelques semaines plus tard, la sanction est tombée, et elle est lourde. Les ministères chinois de l'Industrie, des Transports et de la Sécurité publique se sont réunis en avril, et ont gelé tous les nouveaux permis de
niveau 4. Pour faire simple, le niveau 4 désigne les voitures capables de rouler entièrement seules dans une zone définie, sans aucune intervention humaine. Plus aucune entreprise chinoise ne peut donc grossir sa flotte de robotaxis, lancer un nouveau projet ou s'étendre dans une nouvelle ville. La durée n'a pas été précisée, et l'action Baidu a perdu près de 3 % à Hong Kong dans la foulée.
Pony.ai et WeRide pris en otage
Les autres acteurs du secteur payent la facture sans avoir rien fait. Pony.ai a tenu à préciser que ses services tournent normalement à Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. Même son de cloche chez WeRide, qui couvre plus de 1 000 km2 en Chine et soutient officiellement
les efforts des autorités pour garantir la sécurité. Une formulation diplomatique qui cache mal la frustration, parce que c'est au moins la deuxième fois que tout le marché trinque à cause d'un incident chez Baidu.
On en dit quoi ?
La Chine voulait grimper sur le podium mondial du véhicule autonome, et voilà qu'elle se prend les pieds dans le tapis avec ses propres champions. Geler les permis pour tout le monde après une panne chez un seul acteur, c'est massif, mais c'est aussi le seul moyen de calmer une opinion publique de plus en plus inquiète face à ces voitures sans chauffeur.
Si la suspension s'éternise, ce sont les États-Unis qui rafleront la mise dans la course mondiale. Mais on peut quand même aussi admettre que ce genre de panne est un peu flippante.