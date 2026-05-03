Mais pourquoi la Chine met en pause ses robotaxis ?

On en dit quoi ?



La Chine voulait grimper sur le podium mondial du véhicule autonome, et voilà qu'elle se prend les pieds dans le tapis avec ses propres champions. Geler les permis pour tout le monde après une panne chez un seul acteur, c'est massif, mais c'est aussi le seul moyen de calmer une opinion publique de plus en plus inquiète face à ces voitures sans chauffeur.



Si la suspension s'éternise, ce sont les États-Unis qui rafleront la mise dans la course mondiale. Mais on peut quand même aussi admettre que ce genre de panne est un peu flippante.