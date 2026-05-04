La Chine interdit les licenciements pour remplacer des salariés par l’IA

Qu’en penser ?



Ces décisions pourraient devenir un précédent mondial dans le débat sur l’impact de l’intelligence artificielle sur l’emploi. La Chine ne remet pas en cause l’adoption de l’IA, mais impose désormais aux entreprises une responsabilité supplémentaire : si elles automatisent un poste, elles doivent absorber une partie du coût social de cette transformation.



Cette approche tranche radicalement avec celle des États-Unis, où l’automatisation reste principalement considérée comme une simple décision économique. Elle pose surtout une question centrale pour les prochaines années : l’IA doit-elle uniquement servir à supprimer des postes… ou à transformer le travail sans sacrifier systématiquement les salariés ?