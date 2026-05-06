Opel Corsa GSE : la citadine allemande dégaine 281 chevaux électriques

Ce qu'on en pense



Pour tout boomer attendant une Calibra à sauce 2026, cette Corsa est déjà plus sexy que le Moka GSE, de par le fait qu'elle fait tomber le costume du SUV. Mais j'ai du mal à saisir la volonté de Stellantis de décliner tous ses modèles électriques, qui ne sont pas des prouesses d'efficience, en version électrique à l'autonomie limitée et au tarif plutôt élevé, mais justifié compte tenu de la technologie embarquée (pneus, différentiel, châssis, suspensions, freins, etc). Certes, je suis content de voir que le côté plaisir est également exploité en élec, et qu'on ne se fixe pas uniquement sur l'efficience. Mais j'ai peur que les ventes confidentielles ne finisssent par décourager les constructeurs.

À voir également si cette proposition permettra à Opel de briller un peu au sein du groupe.