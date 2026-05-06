Opel Corsa GSE : la citadine allemande dégaine 281 chevaux électriques
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Opel sort l'artillerie lourde sur le segment B. La firme de Rüsselsheim vient d'officialiser sa nouvelle Corsa GSE, version musclée et 100 % électrique de sa citadine. Au menu : 207 kW, soit 281 chevaux, 345 Nm de couple, et un 0 à 100 km/h abattu (exécuté même) en 5,5 secondes. Cette Corsa porte bien son nom.h
Le sigle GSE (Grand Sport Electric) reprend le flambeau du badge GSi des années 80, qui avait fait les beaux jours de la Corsa A. Mais ici, plus de bloc essence rageur : ce sont les watt qui envoient la sauce (le courant du coup). La Corsa GSE devient au passage l'Opel de série la plus rapide à l'accélération, devançant le récent Mokka GSE (que Didier a testé ici) pourtant doté d'un moteur de puissance équivalente et qui nous avait agréablement surpris tant sur les petites routes espagnoles que sur circuit !
Sous le capot (et le plancher), Opel place une batterie lithium-ion de 54 kWh, dont 51 kWh utiles. Sur le segment, c'est un peu maigre pour qui rêve de longs trajets. La marque ne communique pas encore d'autonomie WLTP, mais avec une consommation annoncée à 18,5 kWh/100 km, on devrait tabler sur un peu plus de 270 kilomètres dans le meilleur des cas. Largement suffisant pour le quotidien, à condition d'aimer les pauses recharge sur autoroute.
Côté châssis, Opel n'a pas fait dans la demi-mesure. Différentiel autobloquavous intéresse, c'estsi nt Torsen, suspensions abaissées spécifiques, direction et pédalier recalibrés, et surtout des freins Alcon à étriers quatre pistons. Les jantes 18 pouces chaussent du Michelin Pilot Sport 4S en 215/40, soit de la gomme de qualitaÿ (sans vouloir être chauvin).
Il y a 3 modes de conduite au programme : Sport (puissance pleine, calibration "circuit"), Normal (bridé à 231 ch) et Eco (vitesse limitée à 150 km/h). La pointe est calée à 180 km/h dans les deux premiers modes, ce qui suffit largement pour perdre son permis, mais qui limite un peu sur circuit.
À bord, Opel joue la carte du clin d'œil rétro façon GTI Mag (référence de boomer, désolé). Sièges sport en Alcantara, motif damier noir/gris/jaune en hommage aux Corsa sportives d'antan, ceintures jaunes contrastantes, pédalier alu, volant en Alcantara, surpiqûres jaunes sur les accoudoirs. Le combiné numérique et l'écran central de 10 pouces affichent des données dédiées : forces G, perfs d'accélération, gestion batterie. C'est gadget, mais sur ce segment, ça fait partie du jeu.
Au rayon technologie, on retrouve l’ouverture via smartphone (technologie UWB), la caméra de recul 180°, les sièges et volant chauffants, et surtout un chargeur bidirectionnel V2L. De quoi alimenter une PS5, un volant et un écran pour prolonger le plaisir du pilotage en absence de circuit à dispo.
Opel reste muet sur la tarification. À titre de comparaison, l'Alpine A290 plafonne à 220 ch et l'Abarth 600e Scorpionissima à 280 ch, les deux flirtant avec les 40 000 euros.
Le Moka GSE s’échange pour 43 000 €. La Corsa GSE devrait donc se positionner dans cette même fourchette. Les différences entre les deux modèles étant quasi inexistantes sur le plan technique.
Premières apparitions publiques au Mondial de l'Auto de Paris en octobre prochain et commercialisation dans la foulée. À Rüsselsheim, on espère que l'aura GSi suffira à convaincre une clientèle qui s’intéresse plus à l’efficience et à la vitesse de charge qu’à la performance et la vitesse sur circuit.
Pour tout boomer attendant une Calibra à sauce 2026, cette Corsa est déjà plus sexy que le Moka GSE, de par le fait qu'elle fait tomber le costume du SUV. Mais j'ai du mal à saisir la volonté de Stellantis de décliner tous ses modèles électriques, qui ne sont pas des prouesses d'efficience, en version électrique à l'autonomie limitée et au tarif plutôt élevé, mais justifié compte tenu de la technologie embarquée (pneus, différentiel, châssis, suspensions, freins, etc). Certes, je suis content de voir que le côté plaisir est également exploité en élec, et qu'on ne se fixe pas uniquement sur l'efficience. Mais j'ai peur que les ventes confidentielles ne finisssent par décourager les constructeurs.
À voir également si cette proposition permettra à Opel de briller un peu au sein du groupe.
Le sigle GSE (Grand Sport Electric) reprend le flambeau du badge GSi des années 80, qui avait fait les beaux jours de la Corsa A. Mais ici, plus de bloc essence rageur : ce sont les watt qui envoient la sauce (le courant du coup). La Corsa GSE devient au passage l'Opel de série la plus rapide à l'accélération, devançant le récent Mokka GSE (que Didier a testé ici) pourtant doté d'un moteur de puissance équivalente et qui nous avait agréablement surpris tant sur les petites routes espagnoles que sur circuit !
Une mécanique sérieuse, une batterie un peu juste
Sous le capot (et le plancher), Opel place une batterie lithium-ion de 54 kWh, dont 51 kWh utiles. Sur le segment, c'est un peu maigre pour qui rêve de longs trajets. La marque ne communique pas encore d'autonomie WLTP, mais avec une consommation annoncée à 18,5 kWh/100 km, on devrait tabler sur un peu plus de 270 kilomètres dans le meilleur des cas. Largement suffisant pour le quotidien, à condition d'aimer les pauses recharge sur autoroute.
Côté châssis, Opel n'a pas fait dans la demi-mesure. Différentiel autobloquavous intéresse, c'estsi nt Torsen, suspensions abaissées spécifiques, direction et pédalier recalibrés, et surtout des freins Alcon à étriers quatre pistons. Les jantes 18 pouces chaussent du Michelin Pilot Sport 4S en 215/40, soit de la gomme de qualitaÿ (sans vouloir être chauvin).
Il y a 3 modes de conduite au programme : Sport (puissance pleine, calibration "circuit"), Normal (bridé à 231 ch) et Eco (vitesse limitée à 150 km/h). La pointe est calée à 180 km/h dans les deux premiers modes, ce qui suffit largement pour perdre son permis, mais qui limite un peu sur circuit.
L'ambiance GTI Mag à la sauce 2026
À bord, Opel joue la carte du clin d'œil rétro façon GTI Mag (référence de boomer, désolé). Sièges sport en Alcantara, motif damier noir/gris/jaune en hommage aux Corsa sportives d'antan, ceintures jaunes contrastantes, pédalier alu, volant en Alcantara, surpiqûres jaunes sur les accoudoirs. Le combiné numérique et l'écran central de 10 pouces affichent des données dédiées : forces G, perfs d'accélération, gestion batterie. C'est gadget, mais sur ce segment, ça fait partie du jeu.
Au rayon technologie, on retrouve l’ouverture via smartphone (technologie UWB), la caméra de recul 180°, les sièges et volant chauffants, et surtout un chargeur bidirectionnel V2L. De quoi alimenter une PS5, un volant et un écran pour prolonger le plaisir du pilotage en absence de circuit à dispo.
Et le prix dans tout ça ?
Opel reste muet sur la tarification. À titre de comparaison, l'Alpine A290 plafonne à 220 ch et l'Abarth 600e Scorpionissima à 280 ch, les deux flirtant avec les 40 000 euros.
Le Moka GSE s’échange pour 43 000 €. La Corsa GSE devrait donc se positionner dans cette même fourchette. Les différences entre les deux modèles étant quasi inexistantes sur le plan technique.
Premières apparitions publiques au Mondial de l'Auto de Paris en octobre prochain et commercialisation dans la foulée. À Rüsselsheim, on espère que l'aura GSi suffira à convaincre une clientèle qui s’intéresse plus à l’efficience et à la vitesse de charge qu’à la performance et la vitesse sur circuit.
Ce qu'on en pense
Pour tout boomer attendant une Calibra à sauce 2026, cette Corsa est déjà plus sexy que le Moka GSE, de par le fait qu'elle fait tomber le costume du SUV. Mais j'ai du mal à saisir la volonté de Stellantis de décliner tous ses modèles électriques, qui ne sont pas des prouesses d'efficience, en version électrique à l'autonomie limitée et au tarif plutôt élevé, mais justifié compte tenu de la technologie embarquée (pneus, différentiel, châssis, suspensions, freins, etc). Certes, je suis content de voir que le côté plaisir est également exploité en élec, et qu'on ne se fixe pas uniquement sur l'efficience. Mais j'ai peur que les ventes confidentielles ne finisssent par décourager les constructeurs.
À voir également si cette proposition permettra à Opel de briller un peu au sein du groupe.