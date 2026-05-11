1,99 euro la course en robotaxi dans ce premier pays en Europe
Par Vincent Lautier - Publié le
La startup croate Verne, soutenue par le créateur d'hypercars Mate Rimac, a lancé le premier service commercial de robotaxi européen à Zagreb, en Croatie. Au menu, 10 voitures électriques qui circulent dans 91 km² du centre-ville et de l'aéroport, pour un prix forfaitaire de 1,99 euro la course. La technologie vient de Chine, avec des Arcfox Alpha T5 de BAIC et le logiciel autonome Pony AI.
Le service tourne tous les jours de 7 heures du matin à 21 heures, sur une zone qui couvre une grande partie du centre élargi de Zagreb et l'aéroport international de la capitale. La flotte se compose pour l'instant de 10 véhicules électriques, des SUV de taille moyenne. Côté tarif, c'est imbattable : 1,99 euro pour n'importe quelle course à l'intérieur de la zone, soit moins cher qu'un ticket de tramway. À titre de comparaison, un trajet équivalent en Uber classique à Zagreb tourne plutôt autour de 8 à 10 euros. Pour le moment, un opérateur de sécurité reste présent derrière le volant, le temps que les autorités croates valident le passage en mode totalement sans chauffeur, prévu d'ici la fin 2026.
Les voitures sont des Arcfox Alpha T5, fabriquées par le constructeur chinois BAIC, et le logiciel de conduite autonome est développé par Pony AI, autre acteur chinois majeur du secteur. Verne, l'opérateur croate, fait office d'intégrateur et gère le service, l'application et la flotte. Mate Rimac, le créateur des hypercars électriques Rimac Nevera et de la nouvelle Bugatti Tourbillon, est l'investisseur principal et l'inspirateur du projet. Uber a aussi mis la main à la poche, et la plateforme américaine intégrera les robotaxis Verne directement dans son application d'ici quelques mois.
Environ 300 utilisateurs ont déjà accès à l'application Verne, et la liste d'attente affichait près de 4 000 personnes au lancement. Verne dit être en discussion avec 11 villes en Europe, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient pour étendre le service, et plus de 30 autres seraient en cours d'évaluation. Pour l'Europe, c'est important, parce que jusqu'à présent les robotaxis commerciaux étaient l'apanage des États-Unis avec Waymo et de la Chine avec Baidu, Pony AI ou WeRide. La Croatie, qui n'a pourtant pas la réputation d'être un hub tech, a doublé tous ses voisins.
C'est plutôt cool de voir l'Europe lancer son premier robotaxi commercial dans une ville comme Zagreb, même si on aurait préféré voir ça débarquer en France. Bon, hélas, le matériel et le logiciel viennent intégralement de Chine, ce qui résume assez bien la situation actuelle de l'industrie auto européenne : on intègre, on opère, mais le vrai savoir-faire technologique est ailleurs.
À 1,99 euro la course, le pari est aussi commercial : démocratiser le robotaxi pour vérifier si les gens sont prêts à monter dans une voiture sans chauffeur (ou presque) à grande échelle.
10 voitures, 91 km² et 1,99 euro la course
Le service tourne tous les jours de 7 heures du matin à 21 heures, sur une zone qui couvre une grande partie du centre élargi de Zagreb et l'aéroport international de la capitale. La flotte se compose pour l'instant de 10 véhicules électriques, des SUV de taille moyenne. Côté tarif, c'est imbattable : 1,99 euro pour n'importe quelle course à l'intérieur de la zone, soit moins cher qu'un ticket de tramway. À titre de comparaison, un trajet équivalent en Uber classique à Zagreb tourne plutôt autour de 8 à 10 euros. Pour le moment, un opérateur de sécurité reste présent derrière le volant, le temps que les autorités croates valident le passage en mode totalement sans chauffeur, prévu d'ici la fin 2026.
Du matériel chinois sous le capot européen
Les voitures sont des Arcfox Alpha T5, fabriquées par le constructeur chinois BAIC, et le logiciel de conduite autonome est développé par Pony AI, autre acteur chinois majeur du secteur. Verne, l'opérateur croate, fait office d'intégrateur et gère le service, l'application et la flotte. Mate Rimac, le créateur des hypercars électriques Rimac Nevera et de la nouvelle Bugatti Tourbillon, est l'investisseur principal et l'inspirateur du projet. Uber a aussi mis la main à la poche, et la plateforme américaine intégrera les robotaxis Verne directement dans son application d'ici quelques mois.
300 utilisateurs et déjà 11 villes en discussion
Environ 300 utilisateurs ont déjà accès à l'application Verne, et la liste d'attente affichait près de 4 000 personnes au lancement. Verne dit être en discussion avec 11 villes en Europe, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient pour étendre le service, et plus de 30 autres seraient en cours d'évaluation. Pour l'Europe, c'est important, parce que jusqu'à présent les robotaxis commerciaux étaient l'apanage des États-Unis avec Waymo et de la Chine avec Baidu, Pony AI ou WeRide. La Croatie, qui n'a pourtant pas la réputation d'être un hub tech, a doublé tous ses voisins.
On en dit quoi ?
C'est plutôt cool de voir l'Europe lancer son premier robotaxi commercial dans une ville comme Zagreb, même si on aurait préféré voir ça débarquer en France. Bon, hélas, le matériel et le logiciel viennent intégralement de Chine, ce qui résume assez bien la situation actuelle de l'industrie auto européenne : on intègre, on opère, mais le vrai savoir-faire technologique est ailleurs.
À 1,99 euro la course, le pari est aussi commercial : démocratiser le robotaxi pour vérifier si les gens sont prêts à monter dans une voiture sans chauffeur (ou presque) à grande échelle.