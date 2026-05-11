1,99 euro la course en robotaxi dans ce premier pays en Europe

On en dit quoi ?



C'est plutôt cool de voir l'Europe lancer son premier robotaxi commercial dans une ville comme Zagreb, même si on aurait préféré voir ça débarquer en France. Bon, hélas, le matériel et le logiciel viennent intégralement de Chine, ce qui résume assez bien la situation actuelle de l'industrie auto européenne : on intègre, on opère, mais le vrai savoir-faire technologique est ailleurs.



À 1,99 euro la course, le pari est aussi commercial : démocratiser le robotaxi pour vérifier si les gens sont prêts à monter dans une voiture sans chauffeur (ou presque) à grande échelle.