Rimac développe une batterie solide pour la future hypercar électrique de Bugatti
Par Vincent Lautier - Publié le
Rimac Technology travaille sur une batterie à état solide destinée à un futur modèle Bugatti prévu pour 2030. Le prototype affiche déjà des chiffres impressionnants : 30 kg de moins qu'une batterie classique et jusqu'à 30% de densité énergétique en plus.
Une collaboration à trois pour repousser les limites
Le projet n'est pas développé en interne par Rimac, constructeur croate propriétaire de Bugatti depuis 2021. L'entreprise s'est associée à ProLogium, spécialiste taïwanais des cellules solid-state, et à Mitsubishi pour le boîtier en matériaux composites ultra-rigides. Cette combinaison permet d'obtenir un pack batterie de 100 kWh qui pèse environ 384 kg, soit 30 kg de moins qu'un équivalent conventionnel. La densité énergétique grimpe de 20 à 30% par rapport aux batteries lithium-ion actuelles, et le tout accepte la charge plus rapide tout en améliorant la sécurité, notamment face aux risques d'incendie.
Une Bugatti électrique en ligne de mire
Nurdin Pitarevic, directeur des opérations du groupe Rimac, a confirmé que ces batteries devraient équiper un nouveau modèle Bugatti prévu pour 2030. Il ne s'agirait pas d'une version de la Tourbillon et son V16, mais bien d'un second véhicule qui viendrait compléter la gamme. Les tests sur véhicules sont prévus pour 2028, après une première série d'échantillons attendue fin 2027. Rimac vise une parité de coût avec les batteries NMC classiques d'ici 2035, mais ne compte pas produire en grande série pour des voitures grand public.
Des clients déjà au rendez-vous pour les e-axles
En parallèle de cette batterie, Rimac Technology développe des e-axles, des modules compacts qui regroupent moteur électrique, transmission et électronique de contrôle en un seul bloc prêt à installer. Ces modules délivrent entre 200 et 470 chevaux selon les configurations, et comptent déjà parmi leurs clients BMW, Porsche et le constructeur saoudien CEER. Un nouveau modèle de 500 chevaux pour seulement 48 kg est également en préparation.
On en dit quoi ?
Force est de constater que Rimac ne fait pas les choses à moitié. En quelques années, l'entreprise est passée du statut de startup à celui de fournisseur technologique pour les plus grands noms de l'automobile. La batterie solid-state reste encore une promesse pour beaucoup de constructeurs, mais Rimac avance avec des partenaires solides et un calendrier précis. Reste à voir si 2030 tiendra ses promesses, car les retards sont monnaie courante dans ce domaine.