Rimac développe une batterie solide pour la future hypercar électrique de Bugatti

On en dit quoi ?



Force est de constater que Rimac ne fait pas les choses à moitié. En quelques années, l'entreprise est passée du statut de startup à celui de fournisseur technologique pour les plus grands noms de l'automobile. La batterie solid-state reste encore une promesse pour beaucoup de constructeurs, mais Rimac avance avec des partenaires solides et un calendrier précis. Reste à voir si 2030 tiendra ses promesses, car les retards sont monnaie courante dans ce domaine.