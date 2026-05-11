Un van avec 615 km d'autonomie ? Le XPENG X9 arrive en Europe !
Par Vincent Lautier - Publié le
XPENG vient de dévoiler les caractéristiques de son nouveau X9 pour le marché européen. Le van électrique chinois 7 places mise sur une architecture 800 volts, jusqu'à 615 km d'autonomie WLTP et une recharge de 20 à 80 pourcent en seulement 10 minutes. Le tout dans une carrosserie au design "Starship" qui ne passera clairement pas inaperçue.
Le XPENG X9 vise clairement les familles aisées et la clientèle business. Avec ses 5,29 m de long, 1,99 m de large et 3,16 m d'empattement, le van chinois joue dans la cour des grands monospaces premium, et reste plus imposant qu'un Mercedes EQV ou un Volkswagen ID.Buzz. Le constructeur a misé sur une architecture 800 volts qui permet d'envoyer jusqu'à 542 kW en pic de recharge.
Concrètement, ça veut dire qu'un passage de 20 à 80 pourcent de batterie ne demande qu'une dizaine de minutes sur une borne ultra-rapide (encore faut-il en croiser sur votre parcours, ce qui sera loin d'être évident). L'autonomie homologuée WLTP grimpe jusqu'à 615 km, avec une consommation annoncée entre 20 et 20,8 kWh aux 100 km. Pour un véhicule de ce gabarit, c'est plutôt convaincant sur le papier, même s'il faudra mesurer tout ça dans la vraie vie.
À l'intérieur, XPENG joue la carte du tout-techno. Comptez un écran de contrôle de 17,3 pouces, un affichage tête haute et un second écran de 21,4 pouces pour les passagers arrière. Le tout est animé par la puce maison XP5 Turing qui gère aussi les aides à la conduite (XPILOT ASSIST). La troisième rangée se rabat électriquement via le système "Magic Space", la suspension pneumatique à deux chambres ajuste la hauteur selon la vitesse, et un AI Chassis qui analyse la route 30 mètres à l'avance pour adapter l'amortissement. Vous avez aussi droit à 27 haut-parleurs HiFi (oui vous avez bien lu) et à des sièges Zero-Gravity avec 14 réglages. Difficile de faire plus chargé.
Pour le moment, XPENG communique surtout sur le marché allemand, où le X9 est déjà au configurateur. Trois versions y sont proposées : la FWD Standard Range à 77 600 euros, la FWD Long Range à 81 600 euros et la AWD Performance (370 kW, 503 chevaux) à 86 600 euros. Les premières livraisons sont prévues dès juin chez les concessionnaires allemands. La France suit avec un peu de retard, le constructeur ayant prévu trois nouveaux modèles d'ici 2026 chez
nous : le X9 donc, mais aussi la nouvelle berline P7+ et un SUV compact. Côté sécurité, XPENG promet 9 airbags de série, une carrosserie en acier 2000 MPa et un niveau E-NCAP 5 étoiles à l'homologation.
Le X9, c'est un peu la démonstration que la Chine sait désormais faire mieux que copier. Architecture 800 volts, recharge en 10 minutes, AI Chassis qui anticipe la route, écrans partout : la fiche technique a de quoi faire pâlir bon nombre de constructeurs européens, et même quelques marques premium allemandes ou japonaises. La question, c'est plutôt de savoir si le marché français est prêt à acheter un van chinois à 80 000 euros plutôt qu'un Volkswagen ID.Buzz ou un Mercedes EQV.
D'autant que XPENG arrive aussi avec un design "Starship" assez clivant, du genre qu'on aime ou qu'on déteste à la première seconde. On attend le prix pour la France, parce qu'à ce niveau de techno embarquée, ça pourrait vite devenir une option franchement intéressante pour qui cherche un grand vaisseau familial avec une autonomie correcte. En tous cas on a vraiment très très hâte de tester ça !
Un van pensé pour les longs trajets
Le XPENG X9 vise clairement les familles aisées et la clientèle business. Avec ses 5,29 m de long, 1,99 m de large et 3,16 m d'empattement, le van chinois joue dans la cour des grands monospaces premium, et reste plus imposant qu'un Mercedes EQV ou un Volkswagen ID.Buzz. Le constructeur a misé sur une architecture 800 volts qui permet d'envoyer jusqu'à 542 kW en pic de recharge.
Concrètement, ça veut dire qu'un passage de 20 à 80 pourcent de batterie ne demande qu'une dizaine de minutes sur une borne ultra-rapide (encore faut-il en croiser sur votre parcours, ce qui sera loin d'être évident). L'autonomie homologuée WLTP grimpe jusqu'à 615 km, avec une consommation annoncée entre 20 et 20,8 kWh aux 100 km. Pour un véhicule de ce gabarit, c'est plutôt convaincant sur le papier, même s'il faudra mesurer tout ça dans la vraie vie.
De la techno chinoise plein le coffre
À l'intérieur, XPENG joue la carte du tout-techno. Comptez un écran de contrôle de 17,3 pouces, un affichage tête haute et un second écran de 21,4 pouces pour les passagers arrière. Le tout est animé par la puce maison XP5 Turing qui gère aussi les aides à la conduite (XPILOT ASSIST). La troisième rangée se rabat électriquement via le système "Magic Space", la suspension pneumatique à deux chambres ajuste la hauteur selon la vitesse, et un AI Chassis qui analyse la route 30 mètres à l'avance pour adapter l'amortissement. Vous avez aussi droit à 27 haut-parleurs HiFi (oui vous avez bien lu) et à des sièges Zero-Gravity avec 14 réglages. Difficile de faire plus chargé.
L'Europe d'abord... et la France ?
Pour le moment, XPENG communique surtout sur le marché allemand, où le X9 est déjà au configurateur. Trois versions y sont proposées : la FWD Standard Range à 77 600 euros, la FWD Long Range à 81 600 euros et la AWD Performance (370 kW, 503 chevaux) à 86 600 euros. Les premières livraisons sont prévues dès juin chez les concessionnaires allemands. La France suit avec un peu de retard, le constructeur ayant prévu trois nouveaux modèles d'ici 2026 chez
nous : le X9 donc, mais aussi la nouvelle berline P7+ et un SUV compact. Côté sécurité, XPENG promet 9 airbags de série, une carrosserie en acier 2000 MPa et un niveau E-NCAP 5 étoiles à l'homologation.
On en dit quoi ?
Le X9, c'est un peu la démonstration que la Chine sait désormais faire mieux que copier. Architecture 800 volts, recharge en 10 minutes, AI Chassis qui anticipe la route, écrans partout : la fiche technique a de quoi faire pâlir bon nombre de constructeurs européens, et même quelques marques premium allemandes ou japonaises. La question, c'est plutôt de savoir si le marché français est prêt à acheter un van chinois à 80 000 euros plutôt qu'un Volkswagen ID.Buzz ou un Mercedes EQV.
D'autant que XPENG arrive aussi avec un design "Starship" assez clivant, du genre qu'on aime ou qu'on déteste à la première seconde. On attend le prix pour la France, parce qu'à ce niveau de techno embarquée, ça pourrait vite devenir une option franchement intéressante pour qui cherche un grand vaisseau familial avec une autonomie correcte. En tous cas on a vraiment très très hâte de tester ça !