Un van avec 615 km d'autonomie ? Le XPENG X9 arrive en Europe !

On en dit quoi ?

Le X9, c'est un peu la démonstration que. Architecture 800 volts, recharge en 10 minutes, AI Chassis qui anticipe la route, écrans partout : la fiche technique a de quoi faire pâlir bon nombre de constructeurs européens, et même quelques marques premium allemandes ou japonaises. La question, c'est plutôt de savoir si le marché français est prêt à acheter un van chinois à 80 000 euros plutôt qu'un Volkswagen ID.Buzz ou un Mercedes EQV.D'autant que XPENG arrive aussi avec un design "Starship" assez clivant, du genre qu'on aime ou qu'on déteste à la première seconde. On attend le prix pour la France, parce qu'à ce niveau de techno embarquée, ça pourrait vite devenir une option franchement intéressante pour qui cherche un grand vaisseau familial avec une autonomie correcte.