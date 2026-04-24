Elon Musk traite le procureur de Paris de "marionnette", Darmanin s'agace

On en dit quoi ?



La sortie de Darmanin était en fait nécéssaire. Quand le patron d'un réseau social qui fait l'objet d'une enquête judiciaire traite publiquement le procureur en charge du dossier de "marionnette", l'État français ne pouvait pas laisser passer. Défendre l'indépendance de la magistrature est un basique, surtout quand l'attaque vient d'une personnalité internationale qui se croit au-dessus des règles du pays où elle est visée.



Bon après, Darmanin qui s'appuie sur X pour défendre la justice française, c'est quand même rigolo. Le ministre offre du coup de la visibilité à la plateforme qu'il veut voir encadrer. Et puis il y a le décalage croissant entre l'approche française (pays qui réglemente sa tech) et l'approche américaine (pays qui couvre ses géants du numérique). Le refus du DOJ de coopérer n'est pas anodin non plus. La justice française peut continuer tant qu'elle veut, sans coopération US, elle n'ira pas chercher Musk en Californie. La question, c'est ce qui se passe le jour où Musk remettra un pied à Paris pour un salon ou une conférence. Et là, ça pourrait devenir très intéressant.