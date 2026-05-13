CO2 : les décisions climatiques reposent-elles sur des chiffres bidons ?

On en dit quoi ?



C'est fou quand même de voir une plateforme vendue comme la grande référence indépendante du climat se faire épingler pour sous-estimation massive. Surtout quand on nous vend l'IA un peu partout comme la solution miracle pour mesurer la pollution. Le problème, c'est que ces chiffres ne restent pas dans des labos : ils servent à des maires qui veulent réduire le trafic, à des États qui négocient leurs quotas de CO2 et à des journalistes qui font des classements. Si la base est faussée de 70 %, toute la chaîne de décision derrière l'est aussi.