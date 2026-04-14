Un impressionnant incendie chez BYD à Shenzhen
Par Laurence - Publié le
Un incendie s’est déclaré mardi matin sur un site industriel du constructeur chinois BYD, à Shenzhen. L’incident, qui a rapidement été maîtrisé, n’a fait aucune victime, selon les premières informations communiquées par le groupe.
D’après le constructeur, le sinistre s’est produit dans un parking utilisé pour entreposer des véhicules de test et des voitures destinées à la casse. Le groupe précise que le feu a été éteint rapidement par les services d’intervention, confirmant l’absence de blessés. Les autorités locales, notamment les services de secours de Shenzhen, avaient signalé l’incident peu avant la communication officielle du constructeur.
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un incendie de grande ampleur. D’épais panaches de fumée noire s’élèvent au-dessus d’un bâtiment à plusieurs étages, tandis que les flammes se propagent sur une large section du parking. Sur place, plusieurs camions de pompiers et forces de police ont été mobilisés pour contenir le sinistre.
Cet incendie remet indirectement en lumière une problématique bien connue : les feux impliquant des véhicules électriques présentent des caractéristiques spécifiques. Contrairement aux véhicules thermiques, les batteries lithium-ion peuvent brûler plus longtemps, et surtout se rallumer après extinction. Ces phénomènes compliquent le travail des secours, qui doivent parfois intervenir pendant plusieurs heures pour éviter toute reprise de feu.
À court terme, l’incident ne semble pas avoir de conséquences majeures pour BYD. L’action du groupe reculait légèrement en Bourse dans les heures suivant l’annonce (-0,6 %), un mouvement relativement modéré.
Le site concerné se situe dans le district de Pingshan, à Shenzhen, où se trouve le siège mondial du constructeur, aujourd’hui l’un des leaders mondiaux du véhicule électrique.
Si cet incendie reste, à ce stade, un incident isolé et sans gravité humaine, il souligne néanmoins un enjeu de fond pour l’industrie des véhicules électriques. À mesure que les volumes explosent, la gestion des batteries — en phase de test, d’usage ou de recyclage — devient un sujet critique, tant sur le plan logistique que sécuritaire. Pour des acteurs comme BYD, désormais en première ligne mondiale, ces événements rappellent que la transition électrique ne se limite pas à la production et à la vente. Elle implique aussi de maîtriser tout le cycle de vie des véhicules, y compris ses risques. Un défi technique, mais aussi industriel et réglementaire, qui pourrait s’imposer comme l’un des prochains grands chantiers du secteur..
Un feu dans une zone de stockage spécifique
D’après le constructeur, le sinistre s’est produit dans un parking utilisé pour entreposer des véhicules de test et des voitures destinées à la casse. Le groupe précise que le feu a été éteint rapidement par les services d’intervention, confirmant l’absence de blessés. Les autorités locales, notamment les services de secours de Shenzhen, avaient signalé l’incident peu avant la communication officielle du constructeur.
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un incendie de grande ampleur. D’épais panaches de fumée noire s’élèvent au-dessus d’un bâtiment à plusieurs étages, tandis que les flammes se propagent sur une large section du parking. Sur place, plusieurs camions de pompiers et forces de police ont été mobilisés pour contenir le sinistre.
Cet incendie remet indirectement en lumière une problématique bien connue : les feux impliquant des véhicules électriques présentent des caractéristiques spécifiques. Contrairement aux véhicules thermiques, les batteries lithium-ion peuvent brûler plus longtemps, et surtout se rallumer après extinction. Ces phénomènes compliquent le travail des secours, qui doivent parfois intervenir pendant plusieurs heures pour éviter toute reprise de feu.
Impact limité pour BYD
À court terme, l’incident ne semble pas avoir de conséquences majeures pour BYD. L’action du groupe reculait légèrement en Bourse dans les heures suivant l’annonce (-0,6 %), un mouvement relativement modéré.
Le site concerné se situe dans le district de Pingshan, à Shenzhen, où se trouve le siège mondial du constructeur, aujourd’hui l’un des leaders mondiaux du véhicule électrique.
Qu'en penser ?
Si cet incendie reste, à ce stade, un incident isolé et sans gravité humaine, il souligne néanmoins un enjeu de fond pour l’industrie des véhicules électriques. À mesure que les volumes explosent, la gestion des batteries — en phase de test, d’usage ou de recyclage — devient un sujet critique, tant sur le plan logistique que sécuritaire. Pour des acteurs comme BYD, désormais en première ligne mondiale, ces événements rappellent que la transition électrique ne se limite pas à la production et à la vente. Elle implique aussi de maîtriser tout le cycle de vie des véhicules, y compris ses risques. Un défi technique, mais aussi industriel et réglementaire, qui pourrait s’imposer comme l’un des prochains grands chantiers du secteur..