Jaguar fait rouler sa Type 01 à Monaco
Par Vincent Lautier - Publié le
Jaguar a fait rouler ses prototypes Type 01 sur le circuit de Monaco, juste avant l'E-Prix du 16 mai dernier. Cette GT de luxe à quatre portes, 100 % électrique, est la première voiture de la nouvelle ère de la marque. Sous le camouflage se cache un tri-moteur de plus de 1 000 chevaux, et la révélation officielle est attendue avant la fin de l'année.
Sainte-Dévote, Casino Square, La Rascasse... Les prototypes Type 01 ont tourné sur le tracé le plus mythique du sport automobile, dans un camouflage maison aux teintes rosées et au motif rayé franchement caractéristique. Le choix de Monaco n'est pas du tout un hasard : Jaguar y a gagné en Formule E en 2024 avec son équipe TCS Racing.
Et c'est justement de cette écurie prestigieuse que vient une partie de la technologie embarquée. Le logiciel de contrôle de transmission intégrale et les onduleurs à carbure de silicium à commutation rapide sont directement issus de l'expérience accumulée sur la piste. Le freinage régénératif, l'autonomie et la recharge rapide ont eux aussi été affinés grâce aux développements menés en course. Sur le papier, ça donne une électrique qui devrait, on l'imagine, savoir se tenir dans les virages.
Le nom a été dévoilé juste avant l'E-Prix, inscrit sur le capot là où il rejoint le pare-brise. Le mot "Type" est un classique chez Jaguar : il est apparu pour la première fois sur la C-Type victorieuse aux 24 Heures du Mans en 1951, avant la fameuse E-Type et la plus récente F-TYPE. Pour les chiffres, Jaguar explique que le "0" renvoie à la propulsion électrique et au zéro émission, et que le "1" marque la toute première voiture de ce nouveau chapitre. La Type 01 est conçue, développée et produite au Royaume-Uni. Une façon de rappeler ses racines britanniques au moment où la marque repart de zéro, ou presque.
Si on regarde tout ceci sous un angle tecgnique, la Type 01 embarque trois moteurs électriques pour une puissance annoncée au-delà de 1 000 chevaux et un couple de plus de 1 300 Nm. On est donc clairement sur du très haut de gamme, avec un positionnement très premium et un tarif de départ élevé. Le prototype montré à Monaco dévoile déjà une bonne partie des lignes définitives, avec un capot très long, des faces avant et arrière verticales et un toit fuyant. La version de série sera présentée officiellement avant la fin 2026, pour une commercialisation qui devrait suivre en 2027. Il faudra donc encore patienter un peu pour voir la vraie voiture, sans son cet habillage.
Difficile de parler de la Type 01 sans repenser au changement d'identité de Jaguar fin 2024, qui avait énormement fait jaser, vos commentaires avaient été terribles quand on vous en a parlé. Le logo redessiné, la campagne de pub toute en couleurs sans la moindre voiture à l'écran... La marque avait pris un risque énorme en misant tout sur l'image avant de montrer le moindre produit. Avec cette Type 01, on voit enfin la voiture, et elle a de la prestance : ce capot interminable a quelque chose de très graphique. Reste la grande inconnue, le prix. Dans tous les cas Jaguar vise une clientèle qui a déjà le choix entre Porsche, Lotus et quelques autres. Le pari est risqué, mais au moins la marque assume sa différence. Verdict dans quelques mois, quand le camouflage tombera pour de bon.
Une GT électrique nourrie à la Formule E
Sainte-Dévote, Casino Square, La Rascasse... Les prototypes Type 01 ont tourné sur le tracé le plus mythique du sport automobile, dans un camouflage maison aux teintes rosées et au motif rayé franchement caractéristique. Le choix de Monaco n'est pas du tout un hasard : Jaguar y a gagné en Formule E en 2024 avec son équipe TCS Racing.
Et c'est justement de cette écurie prestigieuse que vient une partie de la technologie embarquée. Le logiciel de contrôle de transmission intégrale et les onduleurs à carbure de silicium à commutation rapide sont directement issus de l'expérience accumulée sur la piste. Le freinage régénératif, l'autonomie et la recharge rapide ont eux aussi été affinés grâce aux développements menés en course. Sur le papier, ça donne une électrique qui devrait, on l'imagine, savoir se tenir dans les virages.
Type 01, un nom qui raconte une histoire
Le nom a été dévoilé juste avant l'E-Prix, inscrit sur le capot là où il rejoint le pare-brise. Le mot "Type" est un classique chez Jaguar : il est apparu pour la première fois sur la C-Type victorieuse aux 24 Heures du Mans en 1951, avant la fameuse E-Type et la plus récente F-TYPE. Pour les chiffres, Jaguar explique que le "0" renvoie à la propulsion électrique et au zéro émission, et que le "1" marque la toute première voiture de ce nouveau chapitre. La Type 01 est conçue, développée et produite au Royaume-Uni. Une façon de rappeler ses racines britanniques au moment où la marque repart de zéro, ou presque.
Plus de 1 000 chevaux et un ticket d'entrée à 130 000 euros
Si on regarde tout ceci sous un angle tecgnique, la Type 01 embarque trois moteurs électriques pour une puissance annoncée au-delà de 1 000 chevaux et un couple de plus de 1 300 Nm. On est donc clairement sur du très haut de gamme, avec un positionnement très premium et un tarif de départ élevé. Le prototype montré à Monaco dévoile déjà une bonne partie des lignes définitives, avec un capot très long, des faces avant et arrière verticales et un toit fuyant. La version de série sera présentée officiellement avant la fin 2026, pour une commercialisation qui devrait suivre en 2027. Il faudra donc encore patienter un peu pour voir la vraie voiture, sans son cet habillage.
On en dit quoi ?
Difficile de parler de la Type 01 sans repenser au changement d'identité de Jaguar fin 2024, qui avait énormement fait jaser, vos commentaires avaient été terribles quand on vous en a parlé. Le logo redessiné, la campagne de pub toute en couleurs sans la moindre voiture à l'écran... La marque avait pris un risque énorme en misant tout sur l'image avant de montrer le moindre produit. Avec cette Type 01, on voit enfin la voiture, et elle a de la prestance : ce capot interminable a quelque chose de très graphique. Reste la grande inconnue, le prix. Dans tous les cas Jaguar vise une clientèle qui a déjà le choix entre Porsche, Lotus et quelques autres. Le pari est risqué, mais au moins la marque assume sa différence. Verdict dans quelques mois, quand le camouflage tombera pour de bon.