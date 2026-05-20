Jaguar fait rouler sa Type 01 à Monaco

On en dit quoi ?



Difficile de parler de la Type 01 sans repenser au changement d'identité de Jaguar fin 2024, qui avait énormement fait jaser, vos commentaires avaient été terribles quand on vous en a parlé. Le logo redessiné, la campagne de pub toute en couleurs sans la moindre voiture à l'écran... La marque avait pris un risque énorme en misant tout sur l'image avant de montrer le moindre produit. Avec cette Type 01, on voit enfin la voiture, et elle a de la prestance : ce capot interminable a quelque chose de très graphique. Reste la grande inconnue, le prix. Dans tous les cas Jaguar vise une clientèle qui a déjà le choix entre Porsche, Lotus et quelques autres. Le pari est risqué, mais au moins la marque assume sa différence. Verdict dans quelques mois, quand le camouflage tombera pour de bon.