Jaguar a fait rouler ses ingénieurs dans des E-Type avant de concevoir son GT électrique
Par Vincent Lautier - Publié le
Jaguar vient de lever le voile sur la méthode de développement de son futur GT électrique. Plutôt que de partir d'une feuille blanche, les ingénieurs ont d'abord repris le volant de modèles historiques de la marque. Le nouveau GT, avec ses trois moteurs et plus de 1000 ch, sera présenté en septembre 2026.
L'histoire est assez surprenante. En mai 2023, avant de lancer la réorientation de la marque, Jaguar a demandé à ses ingénieurs de conduire une XK120, une E-Type, un XJ Coupé V12, une XJS et une XJ Series I. L'opération s'appelle "Spirit of Jaguar Drive". Le but ? Comprendre physiquement, volant en main, ce qui fait qu'une Jaguar ne se conduit pas comme les autres.
Matt Becker, le patron de l'ingénierie chez JLR, dit avoir retenu une chose de ces sessions : chez Jaguar, ça a toujours été deux voitures en une. D'un côté les performances, de l'autre le confort. Il rappelle au passage une phrase du fondateur, Sir William Lyons :
La XK120 leur a montré qu'un GT Jaguar doit offrir un habitacle protégé, centré sur le conducteur, et dépasser les standards de performance de son segment. La E-Type leur a confirmé qu'une Jaguar doit pouvoir être douce et vive en même temps, avec de la puissance disponible à tout moment. Le XJ Coupé V12, c'était la référence pour l'équilibre entre dynamisme et confort. La XJS, pensée pour les longues distances à haute vitesse, leur a donné cette sensation de fraîcheur et de maîtrise en virage comme sur autoroute. Et la XJ Series I, élue "World Car of the Year" en 1968, incarnait l'élégance intemporelle avec des réserves de puissance et un raffinement qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Bref, chaque voiture a orienté un bout du cahier des charges.
Le GT tourne avec trois moteurs électriques. Plus de 1000 ch, 1300 Nm de couple. Un système de vectorisation de couple dispatche la puissance roue par roue en quelques millisecondes. Jaguar a aussi travaillé sur une suspension pneumatique avec des amortisseurs actifs à double valve pour que la voiture reste confortable malgré la puissance.
Côté look, le GT a un long capot et un toit très bas. Ça tranche avec ce qu'on voit d'habitude sur les électriques. Rawdon Glover, le directeur de Jaguar, insiste : l'équipe a passé du temps avec les modèles des 90 dernières années avant de décider quoi que ce soit. Le GT a ensuite été testé dans des conditions extrêmes un peu partout dans le monde, avec en plus des validations virtuelles poussées pour affiner le comportement routier.
Le constructeur avait déjà montré le concept Type 00 à la Miami Art Week fin 2024. Le GT reprend cette direction. Jaguar appelle ça le "Modernisme Opulent", et c'est censé définir toute la future gamme. La présentation du GT de série est calée pour septembre 2026.
Le coup de faire conduire les ingénieurs dans des classiques avant de plancher sur le nouveau modèle, on trouve ça plutôt malin. Ça change des constructeurs qui empilent les PowerPoint et les benchmarks concurrents. Mais bon, ça reste du storytelling pour l'instant. On n'a pas conduit la voiture, personne ne l'a conduite. Plus de 1000 ch dans un GT électrique, c'est bien joli, mais avec un poids qui devrait dépasser les 2,5 tonnes, la promesse d'un "vrai Jaguar" va être compliquée à tenir. D'autant que le tarif devrait tourner autour de 130 000 euros. A ce prix, Jaguar n'aura pas le droit de décevoir.
Des tours de piste en E-Type pour trouver le bon feeling
L'histoire est assez surprenante. En mai 2023, avant de lancer la réorientation de la marque, Jaguar a demandé à ses ingénieurs de conduire une XK120, une E-Type, un XJ Coupé V12, une XJS et une XJ Series I. L'opération s'appelle "Spirit of Jaguar Drive". Le but ? Comprendre physiquement, volant en main, ce qui fait qu'une Jaguar ne se conduit pas comme les autres.
Matt Becker, le patron de l'ingénierie chez JLR, dit avoir retenu une chose de ces sessions : chez Jaguar, ça a toujours été deux voitures en une. D'un côté les performances, de l'autre le confort. Il rappelle au passage une phrase du fondateur, Sir William Lyons :
conduire devrait être un plaisir, pas une obligation. Et visiblement, c'est ce principe qui a guidé tout le travail sur le GT.
La XK120 leur a montré qu'un GT Jaguar doit offrir un habitacle protégé, centré sur le conducteur, et dépasser les standards de performance de son segment. La E-Type leur a confirmé qu'une Jaguar doit pouvoir être douce et vive en même temps, avec de la puissance disponible à tout moment. Le XJ Coupé V12, c'était la référence pour l'équilibre entre dynamisme et confort. La XJS, pensée pour les longues distances à haute vitesse, leur a donné cette sensation de fraîcheur et de maîtrise en virage comme sur autoroute. Et la XJ Series I, élue "World Car of the Year" en 1968, incarnait l'élégance intemporelle avec des réserves de puissance et un raffinement qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Bref, chaque voiture a orienté un bout du cahier des charges.
Plus de 1000 ch, et c'est pas juste pour la fiche technique
Le GT tourne avec trois moteurs électriques. Plus de 1000 ch, 1300 Nm de couple. Un système de vectorisation de couple dispatche la puissance roue par roue en quelques millisecondes. Jaguar a aussi travaillé sur une suspension pneumatique avec des amortisseurs actifs à double valve pour que la voiture reste confortable malgré la puissance.
Côté look, le GT a un long capot et un toit très bas. Ça tranche avec ce qu'on voit d'habitude sur les électriques. Rawdon Glover, le directeur de Jaguar, insiste : l'équipe a passé du temps avec les modèles des 90 dernières années avant de décider quoi que ce soit. Le GT a ensuite été testé dans des conditions extrêmes un peu partout dans le monde, avec en plus des validations virtuelles poussées pour affiner le comportement routier.
"Modernisme Opulent", la nouvelle philosophie Jaguar
Le constructeur avait déjà montré le concept Type 00 à la Miami Art Week fin 2024. Le GT reprend cette direction. Jaguar appelle ça le "Modernisme Opulent", et c'est censé définir toute la future gamme. La présentation du GT de série est calée pour septembre 2026.
On en dit quoi ?
Le coup de faire conduire les ingénieurs dans des classiques avant de plancher sur le nouveau modèle, on trouve ça plutôt malin. Ça change des constructeurs qui empilent les PowerPoint et les benchmarks concurrents. Mais bon, ça reste du storytelling pour l'instant. On n'a pas conduit la voiture, personne ne l'a conduite. Plus de 1000 ch dans un GT électrique, c'est bien joli, mais avec un poids qui devrait dépasser les 2,5 tonnes, la promesse d'un "vrai Jaguar" va être compliquée à tenir. D'autant que le tarif devrait tourner autour de 130 000 euros. A ce prix, Jaguar n'aura pas le droit de décevoir.