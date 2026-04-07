Jaguar a fait rouler ses ingénieurs dans des E-Type avant de concevoir son GT électrique

On en dit quoi ?



Le coup de faire conduire les ingénieurs dans des classiques avant de plancher sur le nouveau modèle, on trouve ça plutôt malin. Ça change des constructeurs qui empilent les PowerPoint et les benchmarks concurrents. Mais bon, ça reste du storytelling pour l'instant. On n'a pas conduit la voiture, personne ne l'a conduite. Plus de 1000 ch dans un GT électrique, c'est bien joli, mais avec un poids qui devrait dépasser les 2,5 tonnes, la promesse d'un "vrai Jaguar" va être compliquée à tenir. D'autant que le tarif devrait tourner autour de 130 000 euros. A ce prix, Jaguar n'aura pas le droit de décevoir.