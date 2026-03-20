Xiaomi YU7 GT : le SUV électrique de 990 chevaux qui veut bousculer Porsche
Par Vincent Lautier - Publié le
Le constructeur chinois vient de déposer les specs de son YU7 GT auprès du régulateur chinois. On parle d'un SUV coupé électrique de 990 chevaux, capable d'atteindre 300 km/h, avec une batterie CATL de 101,7 kWh et jusqu'à 705 km d'autonomie. Le tout pour un prix estimé entre 55 000 et 61 000 euros en Chine. Après la berline SU7, Xiaomi passe aux choses sérieuses.
Le YU7 GT embarque deux moteurs électriques : 288 kW à l'avant et 450 kW à l'arrière, ce qui donne une puissance combinée de 738 kW, soit 990 chevaux. La vitesse maximale est annoncée à 300 km/h. Pour un SUV de 2 460 kg, c'est quand même assez impressionnant. Le 0 à 100 km/h devrait tourner autour de 2 secondes.
Pour ce qui est de la batterie, c'est un pack CATL de 101,7 kWh en architecture 800 volts. L'autonomie annoncée grimpe à 705 km en cycle CLTC chinois, ce qui donnerait probablement autour de 550 km en conditions réelles européennes.
Le YU7 GT mesure 5,01 m de long, 2,01 m de large et repose sur un empattement de 3 m. La silhouette est celle d'un SUV coupé assez agressif, avec une bande lumineuse LED sur toute la largeur, des poignées de portes affleurantes et un module lidar intégré dans le toit. À l'arrière, on retrouve un feu continu et un diffuseur à double sortie. Plusieurs observateurs ont fait le parallèle avec la Ferrari Purosangue.
Xiaomi propose pas mal d'options de personnalisation : jantes 21 pouces spécifiques, étriers rouges, aileron arrière, badge GT rouge, et différents éléments de carrosserie au choix.
Côté tarifs, le YU7 GT devrait se situer entre 55 000 et 61 000 euros sur le marché chinois. Pour 990 chevaux et cette fiche technique, c'est donné. Le Porsche Macan Turbo Electric et ses 630 chevaux est bien au-dessus en prix, et le Cayenne Turbo Electric à 1 139 chevaux joue dans une autre catégorie. Le YU7 GT vise clairement l'espace entre les deux, avec un rapport puissance/prix qui n'a pas d'équivalent en Europe.
Le véhicule devrait être commercialisé en Chine dans le courant de l'année 2026. Pour l'Europe, rien d'officiel, mais avec les droits de douane actuels, le prix dépasserait probablement les 80 000 euros.
Xiaomi continue de mettre la pression sur les constructeurs établis avec des fiches techniques hallucinantes à des prix... chinois. 990 chevaux dans un SUV à 60 000 euros, sur le papier c'est franchement pas mal. Mais bon, il faudra confirmer tout ça lors de vrais tests indépendants, parce que les chiffres CLTC et les conditions réelles en Europe, c'est rarement la même histoire. Et puis 2,4 tonnes sur la balance, ça se ressent forcément dans le comportement routier, même avec 990 chevaux sous le pied.
990 chevaux et 300 km/h pour un SUV
Le YU7 GT embarque deux moteurs électriques : 288 kW à l'avant et 450 kW à l'arrière, ce qui donne une puissance combinée de 738 kW, soit 990 chevaux. La vitesse maximale est annoncée à 300 km/h. Pour un SUV de 2 460 kg, c'est quand même assez impressionnant. Le 0 à 100 km/h devrait tourner autour de 2 secondes.
Pour ce qui est de la batterie, c'est un pack CATL de 101,7 kWh en architecture 800 volts. L'autonomie annoncée grimpe à 705 km en cycle CLTC chinois, ce qui donnerait probablement autour de 550 km en conditions réelles européennes.
Un design façon Ferrari Purosangue
Le YU7 GT mesure 5,01 m de long, 2,01 m de large et repose sur un empattement de 3 m. La silhouette est celle d'un SUV coupé assez agressif, avec une bande lumineuse LED sur toute la largeur, des poignées de portes affleurantes et un module lidar intégré dans le toit. À l'arrière, on retrouve un feu continu et un diffuseur à double sortie. Plusieurs observateurs ont fait le parallèle avec la Ferrari Purosangue.
Xiaomi propose pas mal d'options de personnalisation : jantes 21 pouces spécifiques, étriers rouges, aileron arrière, badge GT rouge, et différents éléments de carrosserie au choix.
Un positionnement agressif
Côté tarifs, le YU7 GT devrait se situer entre 55 000 et 61 000 euros sur le marché chinois. Pour 990 chevaux et cette fiche technique, c'est donné. Le Porsche Macan Turbo Electric et ses 630 chevaux est bien au-dessus en prix, et le Cayenne Turbo Electric à 1 139 chevaux joue dans une autre catégorie. Le YU7 GT vise clairement l'espace entre les deux, avec un rapport puissance/prix qui n'a pas d'équivalent en Europe.
Le véhicule devrait être commercialisé en Chine dans le courant de l'année 2026. Pour l'Europe, rien d'officiel, mais avec les droits de douane actuels, le prix dépasserait probablement les 80 000 euros.
On en dit quoi ?
Xiaomi continue de mettre la pression sur les constructeurs établis avec des fiches techniques hallucinantes à des prix... chinois. 990 chevaux dans un SUV à 60 000 euros, sur le papier c'est franchement pas mal. Mais bon, il faudra confirmer tout ça lors de vrais tests indépendants, parce que les chiffres CLTC et les conditions réelles en Europe, c'est rarement la même histoire. Et puis 2,4 tonnes sur la balance, ça se ressent forcément dans le comportement routier, même avec 990 chevaux sous le pied.