Xiaomi YU7 GT : le SUV électrique de 990 chevaux qui veut bousculer Porsche

On en dit quoi ?



Xiaomi continue de mettre la pression sur les constructeurs établis avec des fiches techniques hallucinantes à des prix... chinois. 990 chevaux dans un SUV à 60 000 euros, sur le papier c'est franchement pas mal. Mais bon, il faudra confirmer tout ça lors de vrais tests indépendants, parce que les chiffres CLTC et les conditions réelles en Europe, c'est rarement la même histoire. Et puis 2,4 tonnes sur la balance, ça se ressent forcément dans le comportement routier, même avec 990 chevaux sous le pied.