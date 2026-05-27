Une borne Electra dans la cour de l'Élysée ?

On en dit quoi ?



La mise en scène a le mérite d'être explicite. Une borne Electra dans la cour, des tracteurs verts, des PDG qui signent des pactes : c'est de la politique industrielle façon clip de campagne, mais l'image fonctionne. C'est quand même la première fois que la filière électrique française se retrouve embarquée d'un bloc avec un calendrier commun, et ça n'a rien d'anodin. Par contre, on l'a déjà vu avec d'autres équipes de France (numérique, IA, hydrogène), les engagements pris en grande pompe ne se concrétisent pas toujours dans les délais annoncés. Une borne dans la cour de l'Élysée, c'est joli pour la photo, mais ce qui compte vraiment, ce sont les 240 000 qui doivent pousser sur les parkings d'ici 2030. La difficulté est aussi politique : aides à l'achat, leasing social, normes européennes, tout peut pivoter d'un budget à l'autre. Bon, on garde la photo de la borne et on se redonne rendez-vous dans cinq ans pour compter les vraies installations effectives ?