Vols de câbles : Electra publie une vidéo choc

On en dit quoi ?

La sortie publique d'Aurélien de Meaux est courageuse : exposer le problème au grand jour, plutôt que de le cacher pour préserver l'image de marque. Parce que ce sujet dépasse largement la question financière. Pour chaque câble coupé, c'est un point de recharge en moins sur la carte, et donc. Et c'est bien là le problème : ceux qui en pâtissent ne sont pas uniquement les opérateurs, mais aussi les conducteurs en électrique qui se retrouvent en rade devant une borne morte. Et tant que la revente du cuivre volé sera aussi simple, le problème ne disparaîtra pas.