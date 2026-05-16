Vols de câbles : Electra publie une vidéo choc
Par Vincent Lautier - Publié le
Electra, l'opérateur (français) de bornes de recharge rapide, a publié une vidéo de surveillance où l'on voit des voleurs découper ses câbles en quelques minutes. Aurélien de Meaux, cofondateur et CEO d'Electra, parle de
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Electra a partagé sur via le compte LinkedIn de son CEO, un moment de vidéosurveillance très parlante et impressionnante. On y voit plusieurs individus s'attaquer aux câbles d'une station de recharge rapide en pleine nuit, et les sectionner en quelques minutes. Aurélien de Meaux, le cofondateur et CEO d'Electra, ne mâche pas ses mots dans le post :
Un câble de recharge rapide est bourré de cuivre, ce qui en fait une cible iédale au moment où le cours du métal flambe. À la revente, le câble vaut quelques dizaines d'euros chez un ferrailleur, parfois 80 euros. Pour l'opérateur, le remplacement peut grimper à 5000 euros, voire 8000 euros par câble, selon le modèle.
Aurélien de Meaux le dit sans détour : dans beaucoup de cas, le vol de câbles n'est même plus assuré, parce que les sinistres sont devenus trop fréquents. La station devient inutilisable pendant plusieurs semaines, et pour les automobilistes en électrique que nous sommes, c'est plus de bornes hors services.
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Dans son post, le patron d'Electra n'attend pas que la situation se règle toute seule. Il appelle à un plan d'action immédiat, et surtout coordonné, en quatre points : une surveillance systématique des stations de recharge, une intervention rapide de la police en cas de vol en cours, un vrai démantèlement des bandes organisées, et surtout la fermeture du circuit de revente du cuivre.
Parce que si les voleurs ne peuvent plus écouler la marchandise, ils arrêteront. Certains opérateurs testent aussi des solutions techniques comme des gaines renforcées en acier ou des marqueurs ADN qui aspergent le voleur sous lumière UV, mais aucune de ces solutions n'est viable à long terme sans une action publique derrière.
La sortie publique d'Aurélien de Meaux est courageuse : exposer le problème au grand jour, plutôt que de le cacher pour préserver l'image de marque. Parce que ce sujet dépasse largement la question financière. Pour chaque câble coupé, c'est un point de recharge en moins sur la carte, et donc un petit coup porté à la confiance dans la voiture électrique. Et c'est bien là le problème : ceux qui en pâtissent ne sont pas uniquement les opérateurs, mais aussi les conducteurs en électrique qui se retrouvent en rade devant une borne morte. Et tant que la revente du cuivre volé sera aussi simple, le problème ne disparaîtra pas.
sabotage d'infrastructure stratégiqueet réclame une action publique coordonnée imédiate. Pour l'industrie de la recharge, l'addition se chiffre déjà en plusieursmillions d'euros.
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Une vidéo et un appel direct du patron d'Electra
Electra a partagé sur via le compte LinkedIn de son CEO, un moment de vidéosurveillance très parlante et impressionnante. On y voit plusieurs individus s'attaquer aux câbles d'une station de recharge rapide en pleine nuit, et les sectionner en quelques minutes. Aurélien de Meaux, le cofondateur et CEO d'Electra, ne mâche pas ses mots dans le post :
presque chaque nuit, des câbles de recharge sont coupés et volés. Pas par accident. Par des bandes organisées.Pour lui, ça n'est plus du vandalisme isolé ici et là, mais bien du
sabotage d'infrastructure stratégiquealors que l'Europe est en pleine transition énergétique.
80 euros de cuivre, 8000 euros de dégâts, et plus d'assurance
Un câble de recharge rapide est bourré de cuivre, ce qui en fait une cible iédale au moment où le cours du métal flambe. À la revente, le câble vaut quelques dizaines d'euros chez un ferrailleur, parfois 80 euros. Pour l'opérateur, le remplacement peut grimper à 5000 euros, voire 8000 euros par câble, selon le modèle.
Aurélien de Meaux le dit sans détour : dans beaucoup de cas, le vol de câbles n'est même plus assuré, parce que les sinistres sont devenus trop fréquents. La station devient inutilisable pendant plusieurs semaines, et pour les automobilistes en électrique que nous sommes, c'est plus de bornes hors services.
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Le plan d'action en quatre points réclamé par Electra
Dans son post, le patron d'Electra n'attend pas que la situation se règle toute seule. Il appelle à un plan d'action immédiat, et surtout coordonné, en quatre points : une surveillance systématique des stations de recharge, une intervention rapide de la police en cas de vol en cours, un vrai démantèlement des bandes organisées, et surtout la fermeture du circuit de revente du cuivre.
Parce que si les voleurs ne peuvent plus écouler la marchandise, ils arrêteront. Certains opérateurs testent aussi des solutions techniques comme des gaines renforcées en acier ou des marqueurs ADN qui aspergent le voleur sous lumière UV, mais aucune de ces solutions n'est viable à long terme sans une action publique derrière.
On en dit quoi ?
La sortie publique d'Aurélien de Meaux est courageuse : exposer le problème au grand jour, plutôt que de le cacher pour préserver l'image de marque. Parce que ce sujet dépasse largement la question financière. Pour chaque câble coupé, c'est un point de recharge en moins sur la carte, et donc un petit coup porté à la confiance dans la voiture électrique. Et c'est bien là le problème : ceux qui en pâtissent ne sont pas uniquement les opérateurs, mais aussi les conducteurs en électrique qui se retrouvent en rade devant une borne morte. Et tant que la revente du cuivre volé sera aussi simple, le problème ne disparaîtra pas.