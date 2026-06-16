V2G : GM met à jour 250 000 voitures électriques pour revendre du courant au réseau

On en dit quoi ?



Sur le papier, tout le monde y gagne : le réseau souffle pendant les pics, le propriétaire récupère quelques sous. Maintenant, il y a quelques contraintes. L'équipement domestique de GM Energy coûte autour de 20 000 dollars, hors installation, amorti en cinq ans environ selon le constructeur, et seuls quelques milliers de clients l'utilisent aujourd'hui. Il y a aussi la question de l'usure : une batterie NMC encaisse environ 2 000 cycles, et la multiplication des décharges pour le réseau finira par se voir. Sur la garantie dans ce cas précis, GM n'a pas encore répondu clairement. C'est pourtant la première chose qu'on regarderait avant de signer.