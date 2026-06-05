Aux Pays-Bas, le Kia EV9 a le feu vert pour renvoyer son électricité au réseau

On en dit quoi ?



Sur le papier, l'idée est bonne. Une voiture passe l'essentiel de sa vie à dormir sur un parking. Alors plutôt que de rester une masse inerte, qu'elle rende service au réseau ou alimente la maison aux heures chères, voilà enfin un usage malin de l'électrique. Sauf que tout coince sur cette fameuse borne bidirectionnelle, chère et encore peu répandue. L'EV9 batterie sur roues, oui, mais pas encore près de chez vous.