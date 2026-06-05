Aux Pays-Bas, le Kia EV9 a le feu vert pour renvoyer son électricité au réseau
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Kia EV9 vient d'obtenir aux Pays-Bas le droit de renvoyer son électricité dans le réseau. Concrètement, le gros SUV devient une batterie sur roues, homologuée comme installation de stockage. Kia lance dans la foulée un test grandeur nature chez 40 conducteurs, et promet la même fonction sur toute sa gamme électrique. Petit bémol, ça se passe chez nos voisins, pas en France.
Le principe du Vehicle-to-Grid, ou V2G, tient en une phrase. Au lieu de seulement se charger, la voiture peut renvoyer l'électricité de sa batterie vers le réseau, à travers une borne bidirectionnelle. Encore faut-il en avoir le droit. Aux Pays-Bas, ce renvoi de courant est très encadré, avec des exigences techniques, légales, et un enregistrement officiel de l'installation. Kia a coché toutes les cases avec l'EV9, désormais inscrit au registre energieleveren.nl géré pour Netbeheer Nederland, l'association des gestionnaires de réseau. Sa voiture est reconnue comme une vraie installation de stockage branchée sur le réseau public, après une batterie d'essais menés chez ElaadNL, le centre néerlandais de la recharge intelligente.
Place au concret. Kia lance un test grandeur nature avec 40 conducteurs d'EV9, qui vont réinjecter de l'énergie dans le réseau depuis leur propre garage, main dans la main avec le fournisseur Vattenfall. Chacun pilote tout ça via l'application Kia Smart Charge, un contrat Vattenfall et une borne bidirectionnelle. Et Kia ne lésine pas. La borne, l'installation, les services et l'accompagnement sont offerts, histoire de garder les participants motivés sur la durée et de récolter des données d'usage réalistes. Kia Pays-Bas fournit le matériel et le support via Kia Charge, sa plateforme énergie lancée en 2024. Vattenfall, lui, gère le contrat et le raccordement au réseau. Objectif numéro un, soulager le réseau aux heures de pointe.
Bonne nouvelle, le V2G n'est pas un privilège réservé à l'EV9. Kia l'annonce sur toute sa gamme électrique, des EV2, EV3, EV4, EV5 et EV6 jusqu'à l'EV9. Le hic, c'est le maillon manquant. Tout repose sur une borne bidirectionnelle de nouvelle génération, encore rare, sans laquelle rien ne fonctionne. Kia parie d'ailleurs que d'autres constructeurs vont suivre. En attendant, la France reste sur la touche, le pilote est strictement néerlandais. Et même Léan Verstoep, le patron de Kia Pays-Bas, prévient, la réglementation, les infrastructures et les aides financières doivent encore s'aligner pour passer à la vitesse supérieure.
Sur le papier, l'idée est bonne. Une voiture passe l'essentiel de sa vie à dormir sur un parking. Alors plutôt que de rester une masse inerte, qu'elle rende service au réseau ou alimente la maison aux heures chères, voilà enfin un usage malin de l'électrique. Sauf que tout coince sur cette fameuse borne bidirectionnelle, chère et encore peu répandue. L'EV9 batterie sur roues, oui, mais pas encore près de chez vous.
Une voiture qui rend du courant au réseau
Le principe du Vehicle-to-Grid, ou V2G, tient en une phrase. Au lieu de seulement se charger, la voiture peut renvoyer l'électricité de sa batterie vers le réseau, à travers une borne bidirectionnelle. Encore faut-il en avoir le droit. Aux Pays-Bas, ce renvoi de courant est très encadré, avec des exigences techniques, légales, et un enregistrement officiel de l'installation. Kia a coché toutes les cases avec l'EV9, désormais inscrit au registre energieleveren.nl géré pour Netbeheer Nederland, l'association des gestionnaires de réseau. Sa voiture est reconnue comme une vraie installation de stockage branchée sur le réseau public, après une batterie d'essais menés chez ElaadNL, le centre néerlandais de la recharge intelligente.
Quarante conducteurs et un fournisseur d'énergie
Place au concret. Kia lance un test grandeur nature avec 40 conducteurs d'EV9, qui vont réinjecter de l'énergie dans le réseau depuis leur propre garage, main dans la main avec le fournisseur Vattenfall. Chacun pilote tout ça via l'application Kia Smart Charge, un contrat Vattenfall et une borne bidirectionnelle. Et Kia ne lésine pas. La borne, l'installation, les services et l'accompagnement sont offerts, histoire de garder les participants motivés sur la durée et de récolter des données d'usage réalistes. Kia Pays-Bas fournit le matériel et le support via Kia Charge, sa plateforme énergie lancée en 2024. Vattenfall, lui, gère le contrat et le raccordement au réseau. Objectif numéro un, soulager le réseau aux heures de pointe.
Toute la gamme, mais pas tout de suite chez nous
Bonne nouvelle, le V2G n'est pas un privilège réservé à l'EV9. Kia l'annonce sur toute sa gamme électrique, des EV2, EV3, EV4, EV5 et EV6 jusqu'à l'EV9. Le hic, c'est le maillon manquant. Tout repose sur une borne bidirectionnelle de nouvelle génération, encore rare, sans laquelle rien ne fonctionne. Kia parie d'ailleurs que d'autres constructeurs vont suivre. En attendant, la France reste sur la touche, le pilote est strictement néerlandais. Et même Léan Verstoep, le patron de Kia Pays-Bas, prévient, la réglementation, les infrastructures et les aides financières doivent encore s'aligner pour passer à la vitesse supérieure.
On en dit quoi ?
Sur le papier, l'idée est bonne. Une voiture passe l'essentiel de sa vie à dormir sur un parking. Alors plutôt que de rester une masse inerte, qu'elle rende service au réseau ou alimente la maison aux heures chères, voilà enfin un usage malin de l'électrique. Sauf que tout coince sur cette fameuse borne bidirectionnelle, chère et encore peu répandue. L'EV9 batterie sur roues, oui, mais pas encore près de chez vous.