Stellantis fait rouler sa première batterie solide : 18 minutes pour charger à 90%

On en dit quoi ?



On a envie d'y croire, vraiment. Une batterie qui se recharge presque aussi vite qu'un plein d'essence et qui supporte le grand froid, c'est le genre de promesse qui ferait taire pas mal de réticences sur l'électrique. Sauf qu'on a appris à se méfier des annonces autour du solide, recyclées chaque année depuis une bonne décennie. La différence, cette fois, c'est qu'une vraie voiture prend la route, et ça, ce n'est pas rien. Mais entre un prototype qui roule et une e-3008 à électrolyte solide chez le concessionnaire, il peut encore s'écouler un paquet d'hivers. Bref, on a hâte.