Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !

conférence de presse qui a eu lieu cette semaine au Grand-Rex à Paris, nous avons pu approcher de près le véhicule et même vous proposer une petite vidéo :



Lors d'uneà Paris, nous avons pu approcher de près le véhicule et même vous proposer une petite vidéo :

Des dimensions extra-small

Autonomie supérieure à l'AMI

quadricycle lourd

Sur le papier, ce petit véhicule électrique venu, notamment un tarif contenu et une fiche technique plutôt complète.Son empattement de 1,80 m, sa garde au sol de 140 mm et surtout son rayon de braquage de 4,5 m devraient lui permettre de se faufiler facilement dans les centres-villes, les parkings étroits et les petites rues où une voiture traditionnelle devient vite encombrante.Certes, il y a encore un frein à main classique, mais, même si les plastiques durs sont omniprésents en partie basse., rien à voir avec l'AMI ! Vous pourrez rouler 1H sans avoir le dos en compote., avec des commandes intégrées, comme sur une voiture classique, avec de vrais comodos.On retrouve notamment, le Bluetooth, un porte-gobelet, ainsi qu’Apple CarPlay et Android Auto, mais en option., contrairement à l'AMI qui n'a pas vraiment d'espace de rangement dédié.La puissance nominale, et une capacité à franchir des pentes de 30 %. La vitesse maximale est de 45 km/h, ce qui place cette version dans l’univers des quadricycles légers., avec une vitesse maximale de 90 km/h, comme une Microlino, mais pour un tarif annoncé inférieur., et la recharge AC passe à 3,3 kW, pour une charge complète en environ 4 h 30.Cette version Elite ajoute également quelques raffinements bienvenus :, verrouillage à distance, préchauffage à distance, et même ouverture des fenêtres à distance. De quoi donner à cette petite électrique un côté plus techno que rustique.dès que l’on cherche un peu plus qu’une Ami. La version Elite reste toutefois assez chère, car à ce tarif, on commence à trouver des véhicules classique, type Dacia Sandero.