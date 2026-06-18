Actualité
Auto

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !

Par Didier Pulicani - Publié le

1 commentaire
Le marché des microcars électriques continue de s’agiter en France. Après la Citroën Ami (qui cartonne), la Microlino (un peu chère) ou encore la Mobilize Duo (récemment abandonneé), c’est au tour du Linktour Alumi de tenter sa chance chez nous.

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


Sur le papier, ce petit véhicule électrique venu chasser sur les terres des quadricycles urbains a quelques arguments intéressants, notamment un tarif contenu et une fiche technique plutôt complète.

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu cette semaine au Grand-Rex à Paris, nous avons pu approcher de près le véhicule et même vous proposer une petite vidéo :



Des dimensions extra-small



Avec ses 2,68 m de long, 1,50 m de large et 1,55 m de haut, le Linktour Alumi reste dans un gabarit très compact, parfait pour la ville. Son empattement de 1,80 m, sa garde au sol de 140 mm et surtout son rayon de braquage de 4,5 m devraient lui permettre de se faufiler facilement dans les centres-villes, les parkings étroits et les petites rues où une voiture traditionnelle devient vite encombrante.

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


La version d’accès est annoncée à 10 690 €, soit environ 2 000 € de plus qu’une Citroën Ami, mais avec une dotation nettement plus flatteuse.

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


Certes, il y a encore un frein à main classique, mais les vitres sont électrique et elle offre une vraie console centrale !

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


Les matériaux sont plutôt flatteurs et les assemblages de qualité, avec des tissus et du piano black, même si les plastiques durs sont omniprésents en partie basse.

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


Les sièges sont moussés et assez confortables, rien à voir avec l'AMI ! Vous pourrez rouler 1H sans avoir le dos en compote.

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


Le volant est également très bien fini, avec des commandes intégrées, comme sur une voiture classique, avec de vrais comodos.

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


On retrouve notamment l’ABS, une instrumentation de 5 pouces, la direction assistée de série, des jantes 13 pouces, un toit panoramique, une caméra de recul, un écran central de 10 pouces , le Bluetooth, un porte-gobelet, ainsi qu’Apple CarPlay et Android Auto, mais en option.

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


Le coffre atteint 320 litres, une valeur plutôt généreuse dans cette catégorie, avec une ouverture indépendante, contrairement à l'AMI qui n'a pas vraiment d'espace de rangement dédié.

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


Autonomie supérieure à l'AMI



Côté technique, cette première version repose sur une batterie LFP de 7,2 kWh, donnée pour 120 km d’autonomie en cycle WMTC.

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


La puissance nominale atteint 6 kW, avec 65 Nm de couple, une recharge AC à 2 kW en environ 4 heures, et une capacité à franchir des pentes de 30 %. La vitesse maximale est de 45 km/h, ce qui place cette version dans l’univers des quadricycles légers.

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


Mais la variante la plus intéressante pourrait bien être la Linktour Alumi Elite, proposée à 14 089 €. Elle passe cette fois dans la catégorie quadricycle lourd, avec une vitesse maximale de 90 km/h, comme une Microlino, mais pour un tarif annoncé inférieur. La batterie grimpe à 12,96 kWh, l’autonomie à 180 km WMTC, la puissance nominale à 10 kW, le couple à 95 Nm, et la recharge AC passe à 3,3 kW, pour une charge complète en environ 4 h 30.

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


Cette version Elite ajoute également quelques raffinements bienvenus : accès sans clé, barres de toit, rétroviseurs électriques, jantes 14 pouces, application mobile, verrouillage à distance, préchauffage à distance, et même ouverture des fenêtres à distance. De quoi donner à cette petite électrique un côté plus techno que rustique.

Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !


Avec ses 4 couleurs, son équipement généreux et un positionnement tarifaire convenable, il pourrait bien venir bousculer un segment où les prix montent vite dès que l’on cherche un peu plus qu’une Ami. La version Elite reste toutefois assez chère, car à ce tarif, on commence à trouver des véhicules classique, type Dacia Sandero.

• https://linktour.fr