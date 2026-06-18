Concurrente de la Citroën AMI, on a vu la chinoise "Linktour Alumi" qui débarque en France !
Par Didier Pulicani - Publié le
Le marché des microcars électriques continue de s’agiter en France. Après la Citroën Ami (qui cartonne), la Microlino (un peu chère) ou encore la Mobilize Duo (récemment abandonneé), c’est au tour du Linktour Alumi de tenter sa chance chez nous.
Sur le papier, ce petit véhicule électrique venu chasser sur les terres des quadricycles urbains a quelques arguments intéressants, notamment un tarif contenu et une fiche technique plutôt complète.
Avec ses 2,68 m de long, 1,50 m de large et 1,55 m de haut, le Linktour Alumi reste dans un gabarit très compact, parfait pour la ville. Son empattement de 1,80 m, sa garde au sol de 140 mm et surtout son rayon de braquage de 4,5 m devraient lui permettre de se faufiler facilement dans les centres-villes, les parkings étroits et les petites rues où une voiture traditionnelle devient vite encombrante.
La version d’accès est annoncée à 10 690 €, soit environ 2 000 € de plus qu’une Citroën Ami, mais avec une dotation nettement plus flatteuse.
Certes, il y a encore un frein à main classique, mais les vitres sont électrique et elle offre une vraie console centrale !
Les matériaux sont plutôt flatteurs et les assemblages de qualité, avec des tissus et du piano black, même si les plastiques durs sont omniprésents en partie basse.
Les sièges sont moussés et assez confortables, rien à voir avec l'AMI ! Vous pourrez rouler 1H sans avoir le dos en compote.
Le volant est également très bien fini, avec des commandes intégrées, comme sur une voiture classique, avec de vrais comodos.
On retrouve notamment l’ABS, une instrumentation de 5 pouces, la direction assistée de série, des jantes 13 pouces, un toit panoramique, une caméra de recul, un écran central de 10 pouces , le Bluetooth, un porte-gobelet, ainsi qu’Apple CarPlay et Android Auto, mais en option.
Le coffre atteint 320 litres, une valeur plutôt généreuse dans cette catégorie, avec une ouverture indépendante, contrairement à l'AMI qui n'a pas vraiment d'espace de rangement dédié.
Côté technique, cette première version repose sur une batterie LFP de 7,2 kWh, donnée pour 120 km d’autonomie en cycle WMTC.
La puissance nominale atteint 6 kW, avec 65 Nm de couple, une recharge AC à 2 kW en environ 4 heures, et une capacité à franchir des pentes de 30 %. La vitesse maximale est de 45 km/h, ce qui place cette version dans l’univers des quadricycles légers.
Mais la variante la plus intéressante pourrait bien être la Linktour Alumi Elite, proposée à 14 089 €. Elle passe cette fois dans la catégorie
Cette version Elite ajoute également quelques raffinements bienvenus : accès sans clé, barres de toit, rétroviseurs électriques, jantes 14 pouces, application mobile, verrouillage à distance, préchauffage à distance, et même ouverture des fenêtres à distance. De quoi donner à cette petite électrique un côté plus techno que rustique.
Avec ses 4 couleurs, son équipement généreux et un positionnement tarifaire convenable, il pourrait bien venir bousculer un segment où les prix montent vite dès que l’on cherche un peu plus qu’une Ami. La version Elite reste toutefois assez chère, car à ce tarif, on commence à trouver des véhicules classique, type Dacia Sandero.
• https://linktour.fr
Sur le papier, ce petit véhicule électrique venu chasser sur les terres des quadricycles urbains a quelques arguments intéressants, notamment un tarif contenu et une fiche technique plutôt complète.
Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu cette semaine au Grand-Rex à Paris, nous avons pu approcher de près le véhicule et même vous proposer une petite vidéo :
Des dimensions extra-small
Avec ses 2,68 m de long, 1,50 m de large et 1,55 m de haut, le Linktour Alumi reste dans un gabarit très compact, parfait pour la ville. Son empattement de 1,80 m, sa garde au sol de 140 mm et surtout son rayon de braquage de 4,5 m devraient lui permettre de se faufiler facilement dans les centres-villes, les parkings étroits et les petites rues où une voiture traditionnelle devient vite encombrante.
La version d’accès est annoncée à 10 690 €, soit environ 2 000 € de plus qu’une Citroën Ami, mais avec une dotation nettement plus flatteuse.
Certes, il y a encore un frein à main classique, mais les vitres sont électrique et elle offre une vraie console centrale !
Les matériaux sont plutôt flatteurs et les assemblages de qualité, avec des tissus et du piano black, même si les plastiques durs sont omniprésents en partie basse.
Les sièges sont moussés et assez confortables, rien à voir avec l'AMI ! Vous pourrez rouler 1H sans avoir le dos en compote.
Le volant est également très bien fini, avec des commandes intégrées, comme sur une voiture classique, avec de vrais comodos.
On retrouve notamment l’ABS, une instrumentation de 5 pouces, la direction assistée de série, des jantes 13 pouces, un toit panoramique, une caméra de recul, un écran central de 10 pouces , le Bluetooth, un porte-gobelet, ainsi qu’Apple CarPlay et Android Auto, mais en option.
Le coffre atteint 320 litres, une valeur plutôt généreuse dans cette catégorie, avec une ouverture indépendante, contrairement à l'AMI qui n'a pas vraiment d'espace de rangement dédié.
Autonomie supérieure à l'AMI
Côté technique, cette première version repose sur une batterie LFP de 7,2 kWh, donnée pour 120 km d’autonomie en cycle WMTC.
La puissance nominale atteint 6 kW, avec 65 Nm de couple, une recharge AC à 2 kW en environ 4 heures, et une capacité à franchir des pentes de 30 %. La vitesse maximale est de 45 km/h, ce qui place cette version dans l’univers des quadricycles légers.
Mais la variante la plus intéressante pourrait bien être la Linktour Alumi Elite, proposée à 14 089 €. Elle passe cette fois dans la catégorie
quadricycle lourd, avec une vitesse maximale de 90 km/h, comme une Microlino, mais pour un tarif annoncé inférieur. La batterie grimpe à 12,96 kWh, l’autonomie à 180 km WMTC, la puissance nominale à 10 kW, le couple à 95 Nm, et la recharge AC passe à 3,3 kW, pour une charge complète en environ 4 h 30.
Cette version Elite ajoute également quelques raffinements bienvenus : accès sans clé, barres de toit, rétroviseurs électriques, jantes 14 pouces, application mobile, verrouillage à distance, préchauffage à distance, et même ouverture des fenêtres à distance. De quoi donner à cette petite électrique un côté plus techno que rustique.
Avec ses 4 couleurs, son équipement généreux et un positionnement tarifaire convenable, il pourrait bien venir bousculer un segment où les prix montent vite dès que l’on cherche un peu plus qu’une Ami. La version Elite reste toutefois assez chère, car à ce tarif, on commence à trouver des véhicules classique, type Dacia Sandero.
• https://linktour.fr