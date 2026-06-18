Je suis monté dans la Polestar 5, cette grande berline sportive vendue... 140 000€

Un gros bébé

Un intérieur résolument premium

Un micro-coffre

Des Specs de SuperCar

Grand Tourer

• 748 ch

• 812 NM de couple

• Le 0 à 100 en 3,9s

• Plateforme 800V

• 10-80% en 22mn à 350 kW

• AC 11kW

On en dit quoi ?



La voiture est belle, bien équipée, puissante et plutôt flatteuse à l'intérieur. Reste maintenant à savoir si la promesse est aussi belle sur circuit que sur la fiche technique, car à plus de 120 000€, voire même 140 000 pour cette version Performance (de lancement), le public de ce type de véhicule pourrait également choisir de rester chez les allemands, dont les tarifs sont finalement assez voisins et dont les châssis ont déjà fait leurs preuves.







Y'a-t-il un véritable marché pour de l'électrique sportive premium ? La question est plutôt là. Même la fabuleuse Porsche Taycan semble avoir du mal à trouver ses clients, quelques années seulement après sa sortie. Souhaitons à Polestar un meilleur destin ! Reste maintenant à savoir si la promesse est aussi belle sur circuit que sur la fiche technique, car à plus de 120 000€, voire même 140 000 pour cette version Performance (de lancement), le public de ce type de véhicule pourrait égalementet dont les châssis ont déjà fait leurs preuves.La question est plutôt là. Même la fabuleuse Porsche Taycan semble avoir du mal à trouver ses clients, quelques années seulement après sa sortie.

. Nous avons pu monter à bord lors de sa présentation hexagonale qui avait lieu près de la place de la Concorde à Paris, avec l'ensemble de la presse auto française.Malgré une fabrication chinoise,: parmi tous les journalistes présents, le look faisait généralement l'unanimité. Avec ses immenses jantes et ses museau plongeant, les proportions tombent juste, tandis quedont elle reprend les traits à l'avant.La berline embarque. D'ailleurs, la garde au sol relativement faible est plutôt appréciable sur un véhicule électrique à vocation sportive, même si beaucoup avaient du mal à sortir de l'habitacle, résolument plus proche du sol que les crossovers de la marque., avec l'afficheur tête-haute, l'écran vertical et l'instrumentation sous le volant -on aurait peut-être aimé une petite différenciation sur ce plan.en piano-black, qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur les commodos et les lève-vitres -qui font d'ailleurs un peu cheap, tout comme le pare-soleil, qui aurait mérité d'être gainé de feutrine, que l'on retrouve sur le reste des garnitures.. Les chargeurs sans-fil ont été déportés en partie basse, ce qui n'est pas des plus pratiques pour poser son téléphone. Quant à la partie haute, il y a beaucoup d'espace perdu autour du bouton du volume. On retrouve tout de même un double porte-gobelet (que l'on peut refermer) et un, mais pas massants. Les contrôles sont situés sur l'accoudoir central, qui cache d'ailleurs une troisième place bien peu confortable, malgré une bonne largeur d'assise -mais elle a le mérite d'exister !: l'espace est limité en hauteur et peu creusé en largeur, la faute aux imposantes suspensions magnétique, dixit un responsable la marque.Heureusement,, au moins cela ! Je peux comprendre qu'une berline sportive n'ait pas vocation à concurrencer les SUV, mais vous aurez du mal à partir en vacances avec une poussette ou des bagages pour 4 personnes.Polestar promet des performances de supercaren fonction du niveau d'équipement.Malgré cette débauche de puissance (et de poids),de la gamme :, sans doute pour des raisons de place ou de poids. Les temps de charge n'ont rien de bien exceptionnel non plus, une Smart #5 (de la même maison) recharge en 12mn les 100kWh à plus de 400kW !