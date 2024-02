Porsche Taycan 2025 : 938ch, 678km d'autonomie et un 0 à 100 en 2,4s !

Porsche Taycan 2.0

Une autonomie en hausse

Recharge : 0 à 80% en 18min !

un des VE se rechargeant le plus rapidement au monde.

938ch, 0 à 100km/h en 2,4s

Un système optimisé

intégration profonde

Des tarifs en hausse

Premier modèle 100% électrique du constructeur allemand, la Porsche Taycan lancée en 2019 était déjà impressionnante, et un succès certain puisque plus de 150 000 exemplaires ont trouvé preneur de part le monde. La concurrence est toutefois rude sur le segment de la berline sportive électrique, etPour cette nouvelle mouture, Porsche conservera les trois variantes de la Taycan, avec une version berline, un modèle Sport Turismo, et le baroudeur Cross Turismo. Si le restylage de cette version Refresh peut sembler assez léger,, au point de voir le modèle de présérie grignoter 26 secondes sur un tour du Nürburgring par rapport à la version précédente, ce qui lui permet d' atomiser la Tesla Model S Plaid au passage.Porsche a modifié la composition chimique de ses batteries et(98,6 kWh utiles), contre 93,4kWh sur le modèle précédent équipé du même pack et 79kWh pour le modèle de base, le tout avec un gain de 9kg rien que sur la batterie.contre entre 381 et 463km pour les versions précédentes, un gain plus que substantiel !La charge a également été optimisée, toujours en 800V, avec(+50kW par rapport au modèle précédent)Porsche profite de ces jolis chiffres pour affirmer queLa récupération d'énergie à la décelération a également été optimisée, culminant désormais à 400kW, soit un gain de 30% par rapport au 290kW de la génération précédente.Niveau performances, comme nous avons pu en avoir un aperçu sur le Nürburgring,(qui permet de profiter de 188ch supplémentaires) avec un 0 à 100km/h expédié en 2,4s, un chiffre décoiffant, mais moins que les 2,1s avancés par Tesla sur la Model S Plaid de 1000ch. La Porsche devrait toutefois se démarquer grâce à un châssis aux petits oignons et une rigueur tout ce qu'il y a de plus germanique.La Porsche Taycan 2.0 reprend certains éléments dévoilés sur le Macan électrique , avec upermettant de regarder un film sans déconcentrer le conducteur.(101 000 dollars) pour le modèle de base, et culminant à environ 200 000 euros pour la Turbo S (213 695 dollars), le tout sans passer par l'imposant catalogue d'options, bien entendu.