Renault 4 et 5 : de nouveaux moteurs Gen 2 Evo pour plus de puissance et d'autonomie en 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
Renault prépare une mise à jour technique de ses R4 et R5 électriques. De nouveaux moteurs baptisés Gen 2 Evo, plus efficaces et un peu plus musclés, doivent arriver fin 2026 ou début 2027. L'objectif affiché est ambitieux, puisque la marque espère jusqu'à 500 km d'autonomie sans forcément gonfler la batterie.
La R5 est arrivée en 2024, suivie début 2025 par la R4, sa cousine au look de petit crossover, les deux partageant la plateforme AmpR Small et le même moteur synchrone à rotor bobiné, une technologie qui se passe d'aimants permanents et donc de terres rares. Renault s'apprête à lui faire profiter d'une petite mise à jour baptisée Gen 2 Evo, avec un onduleur revu, des réducteurs optimisés et un nouveau stator qui adopte la technologie des épingles, dite hairpin, capable de gagner en rendement à encombrement égal. Tout ceci arriverait fin 2026 ou début 2027, en récupérant au passage le travail mené sur les blocs de troisième génération prévus pour les prochaines Scénic et Mégane de 2028.
Aujourd'hui, la R5 se décline en version Autonomie urbaine, avec 120 chevaux et une batterie de 40 kWh pour environ 310 km, et en Autonomie confort, qui passe à 150 chevaux et 52 kWh pour 410 km annoncés, la R4 reprenant cette même configuration confort autour de 400 km. Tout l'intérêt du Gen 2 Evo, c'est que le gain viendra surtout de l'efficience, donc d'une consommation en baisse qui rallonge l'autonomie sans avoir besoin d'embarquer une batterie plus grosse et plus lourde. Avec en prime un accumulateur revu d'environ 56 kWh, Renault espère afficher jusqu'à 500 km.
Le timing n'a rien d'un hasard, car la concurrence est en train de rattraper son retard. La future Volkswagen ID Polo annonce déjà jusqu'à 455 km, et le Skoda Epiq tourne autour de 438 km dans sa meilleure version, deux chiffres qui passent devant la R5 et la R4 actuelles. Cette mise à jour doit donc surtout éviter que les deux best-sellers de Renault ne décrochent face à des rivales plus récentes. Le moteur Gen 2 Evo a d'ailleurs déjà fait ses débuts sur la nouvelle Twingo, attendue d'ici la fin de l'année, mais bridé à 80 chevaux pour coller à son rôle de citadine.
Améliorer le rendement du moteur plutôt que d'empiler les kilowattheures, c'est une bonne idée, celle qui garde le poids et le prix sous contrôle au lieu de les faire grimper. Reste que les 500 km relèvent encore de l'annonce tant qu'on ne les a pas vérifiés sur la route. Voir Renault chouchouter ses électriques à succès au lieu de les laisser vieillir, c'est rassurant pour qui lorgne une petite R5, ce qui est mon cas pou remplacer ma chère Zoé.
Un moteur retravaillé plutôt qu'une nouvelle voiture
La R5 est arrivée en 2024, suivie début 2025 par la R4, sa cousine au look de petit crossover, les deux partageant la plateforme AmpR Small et le même moteur synchrone à rotor bobiné, une technologie qui se passe d'aimants permanents et donc de terres rares. Renault s'apprête à lui faire profiter d'une petite mise à jour baptisée Gen 2 Evo, avec un onduleur revu, des réducteurs optimisés et un nouveau stator qui adopte la technologie des épingles, dite hairpin, capable de gagner en rendement à encombrement égal. Tout ceci arriverait fin 2026 ou début 2027, en récupérant au passage le travail mené sur les blocs de troisième génération prévus pour les prochaines Scénic et Mégane de 2028.
Plus d'autonomie sans changer de gabarit
Aujourd'hui, la R5 se décline en version Autonomie urbaine, avec 120 chevaux et une batterie de 40 kWh pour environ 310 km, et en Autonomie confort, qui passe à 150 chevaux et 52 kWh pour 410 km annoncés, la R4 reprenant cette même configuration confort autour de 400 km. Tout l'intérêt du Gen 2 Evo, c'est que le gain viendra surtout de l'efficience, donc d'une consommation en baisse qui rallonge l'autonomie sans avoir besoin d'embarquer une batterie plus grosse et plus lourde. Avec en prime un accumulateur revu d'environ 56 kWh, Renault espère afficher jusqu'à 500 km.
Pour ne pas se faire distancer
Le timing n'a rien d'un hasard, car la concurrence est en train de rattraper son retard. La future Volkswagen ID Polo annonce déjà jusqu'à 455 km, et le Skoda Epiq tourne autour de 438 km dans sa meilleure version, deux chiffres qui passent devant la R5 et la R4 actuelles. Cette mise à jour doit donc surtout éviter que les deux best-sellers de Renault ne décrochent face à des rivales plus récentes. Le moteur Gen 2 Evo a d'ailleurs déjà fait ses débuts sur la nouvelle Twingo, attendue d'ici la fin de l'année, mais bridé à 80 chevaux pour coller à son rôle de citadine.
On en dit quoi ?
Améliorer le rendement du moteur plutôt que d'empiler les kilowattheures, c'est une bonne idée, celle qui garde le poids et le prix sous contrôle au lieu de les faire grimper. Reste que les 500 km relèvent encore de l'annonce tant qu'on ne les a pas vérifiés sur la route. Voir Renault chouchouter ses électriques à succès au lieu de les laisser vieillir, c'est rassurant pour qui lorgne une petite R5, ce qui est mon cas pou remplacer ma chère Zoé.