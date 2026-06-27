Renault 4 et 5 : de nouveaux moteurs Gen 2 Evo pour plus de puissance et d'autonomie en 2027

On en dit quoi ?



Améliorer le rendement du moteur plutôt que d'empiler les kilowattheures, c'est une bonne idée, celle qui garde le poids et le prix sous contrôle au lieu de les faire grimper. Reste que les 500 km relèvent encore de l'annonce tant qu'on ne les a pas vérifiés sur la route. Voir Renault chouchouter ses électriques à succès au lieu de les laisser vieillir, c'est rassurant pour qui lorgne une petite R5, ce qui est mon cas pou remplacer ma chère Zoé.