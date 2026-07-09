Ces policiers suisses troquent leurs Smart pour sept Renault 5 E-Tech electric
Par Vincent Lautier - Publié le
La police de quartier de Winterthour, en Suisse, vient de recevoir sept Renault 5 E-Tech electric pour patrouiller dans ses rues. La citadine française, ressuscitée en version électrique, remplace les petites Smart qui faisaient partie du décor de la ville depuis des années. Et vu les besoins réels de ces agents, le choix est plutôt malin.
La remise officielle des sept voitures s'est tenue le 30 juin, en présence de la responsable de la sécurité Katrin Cometta, du commandant de police Anjan Sartory, du chef de la police de quartier Andreas Liechti et des représentants de Renault Group Suisse. Ces R5 électriques prennent la relève des Smart qui sillonnaient les quartiers depuis de longues années, au point d'être devenues un petit symbole local. Claudia Meyer, directrice de Renault Group Suisse, n'a pas caché sa fierté de voir la légende de la marque rouler en tenue de police, silencieuse et sans la moindre émission à l'échappement.
Le plus intéressant, c'est la version retenue, puisque la police a opté pour la Renault 5 Evolution, celle qui embarque la batterie de 40 kWh et un moteur de 120 chevaux, plutôt que la grande batterie de 52 kWh capable d'aligner 400 kilomètres. La raison tient en une ligne, puisque la police de quartier ne parcourt qu'une cinquantaine de kilomètres par jour et n'avait donc aucun intérêt à payer pour de l'autonomie qui ne servirait jamais. Avec environ 250 kilomètres réels, une recharge rapide et une consommation mesurée, cette version fait largement l'affaire pour des tournées urbaines, et quand on sait qu'en France cette Renault 5 Evolution démarre autour de 24 900 euros là où la variante 52 kWh grimpe à 28 500, on comprend que les agents ont surtout choisi l'option la plus raisonnable.
Là où l'histoire devient sympathique, c'est que tout s'est bouclé avec des acteurs du coin, du montage à l'habillage, la signalisation avec son gyrophare bleu, sa sirène et sa radio ayant été posée par Marty Systemtechnik à Neuhausen quand le covering aux couleurs de la police est sorti des mains d'Indi Graphics à Oberwinterthour, le tout en passant par le garage Hutter. Winterthour assume totalement cette création de valeur régionale, l'idée étant de rouler propre autant que de faire travailler son tissu économique local.
Voir la Renault 5 renaître en électrique puis enfiler l'uniforme de la police suisse, c'est quand même bien sympa ! Et puis c'est fait avec intelligence, avec ce choix de la batterie de 40 kWh, calibrée pile pour des tournées de 50 kilomètres alors que beaucoup auraient surpayé une autonomie parfaitement inutile. Une flotte de service pensée pour son usage réel, c'est suffisamment rare pour être salué.
Sept R5 en tenue de police
La remise officielle des sept voitures s'est tenue le 30 juin, en présence de la responsable de la sécurité Katrin Cometta, du commandant de police Anjan Sartory, du chef de la police de quartier Andreas Liechti et des représentants de Renault Group Suisse. Ces R5 électriques prennent la relève des Smart qui sillonnaient les quartiers depuis de longues années, au point d'être devenues un petit symbole local. Claudia Meyer, directrice de Renault Group Suisse, n'a pas caché sa fierté de voir la légende de la marque rouler en tenue de police, silencieuse et sans la moindre émission à l'échappement.
La petite batterie, un choix assumé
Le plus intéressant, c'est la version retenue, puisque la police a opté pour la Renault 5 Evolution, celle qui embarque la batterie de 40 kWh et un moteur de 120 chevaux, plutôt que la grande batterie de 52 kWh capable d'aligner 400 kilomètres. La raison tient en une ligne, puisque la police de quartier ne parcourt qu'une cinquantaine de kilomètres par jour et n'avait donc aucun intérêt à payer pour de l'autonomie qui ne servirait jamais. Avec environ 250 kilomètres réels, une recharge rapide et une consommation mesurée, cette version fait largement l'affaire pour des tournées urbaines, et quand on sait qu'en France cette Renault 5 Evolution démarre autour de 24 900 euros là où la variante 52 kWh grimpe à 28 500, on comprend que les agents ont surtout choisi l'option la plus raisonnable.
Un projet monté avec des partenaires locaux
Là où l'histoire devient sympathique, c'est que tout s'est bouclé avec des acteurs du coin, du montage à l'habillage, la signalisation avec son gyrophare bleu, sa sirène et sa radio ayant été posée par Marty Systemtechnik à Neuhausen quand le covering aux couleurs de la police est sorti des mains d'Indi Graphics à Oberwinterthour, le tout en passant par le garage Hutter. Winterthour assume totalement cette création de valeur régionale, l'idée étant de rouler propre autant que de faire travailler son tissu économique local.
On en dit quoi ?
Voir la Renault 5 renaître en électrique puis enfiler l'uniforme de la police suisse, c'est quand même bien sympa ! Et puis c'est fait avec intelligence, avec ce choix de la batterie de 40 kWh, calibrée pile pour des tournées de 50 kilomètres alors que beaucoup auraient surpayé une autonomie parfaitement inutile. Une flotte de service pensée pour son usage réel, c'est suffisamment rare pour être salué.