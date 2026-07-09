Ces policiers suisses troquent leurs Smart pour sept Renault 5 E-Tech electric

On en dit quoi ?



Voir la Renault 5 renaître en électrique puis enfiler l'uniforme de la police suisse, c'est quand même bien sympa ! Et puis c'est fait avec intelligence, avec ce choix de la batterie de 40 kWh, calibrée pile pour des tournées de 50 kilomètres alors que beaucoup auraient surpayé une autonomie parfaitement inutile. Une flotte de service pensée pour son usage réel, c'est suffisamment rare pour être salué.