Renault restyle la Mégane E-Tech : batterie LFP sans cobalt, 500 km et recharge plus rapide à 165 kW

On en dit quoi ?



Le passage au LFP a du sens, surtout pour le portefeuille, et la recharge qui grimpe à 165 kW corrige un vrai point faible de la Mégane. Sauf que voilà, 500 km d'autonomie, c'est juste correct au moment où des rivales comme l'ID.3 Neo, la Cupra Born ou la Kia EV4 visent les 700 km, sans parler des chinoises qui cassent les prix. Du coup, tout va se jouer sur l'étiquette, et c'est justement la case que Renault garde fermée. Reste une question : à quoi bon dévoiler une voiture en gardant sous le coude le seul chiffre que tout le monde attend ?