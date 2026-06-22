Renault restyle la Mégane E-Tech : batterie LFP sans cobalt, 500 km et recharge plus rapide à 165 kW
Par Vincent Lautier - Publié le
Renault a présenté ce 22 juin le restylage de mi-parcours de la Mégane E-Tech. La compacte récupère une nouvelle face avant, mais le gros des changements se cache sous la carrosserie, avec une batterie LFP sans cobalt de 67 kWh qui fait passer l'autonomie à 500 km et une recharge enfin plus rapide. Le prix, lui, n'est pas encore officiel, et les commandes ouvrent début juillet.
Présentée en 2021 et commercialisée depuis 2022, la Mégane s'offre un coup de bistouri assez net, surtout à l'avant. Un bandeau noir remplace la calandre, les feux de jour adoptent une signature verticale à motif en losange et le logo descend d'un cran, ce qui élargit visuellement la voiture. À l'arrière, le bandeau lumineux passe à un effet 3D et le bouclier est redessiné. Le profil ne change quasiment pas, seule la hauteur grimpe de 2 cm, à 1,52 m, à cause du nouveau pack de batterie. L'habitacle reste sur ses acquis, avec ses deux écrans de 12,3 et 12 pouces sous l'interface OpenR Link de Google, l'assistant Gemini dans la commande vocale, un chargeur à induction Qi2 et la reconnaissance faciale pour adapter les réglages au conducteur, et une nouvelle application maison baptisée My Rnlt.
La vraie nouveauté est invisible. La Mégane abandonne sa batterie NMC pour une LFP sans cobalt, dont les cellules sont fournies par LG et le pack désormais assemblé en Pologne, ce qui devrait lui ouvrir droit à un bonus d'environ 1 200 euros. Moins chères à produire, ces cellules LFP affichent en revanche une densité inférieure, d'où un pack plus épais et ces 2 cm gagnés en hauteur. La capacité ne progresse que de 60 à 67 kWh nets, pour 500 km WLTP, soit environ 32 km de mieux, un gain modeste plombé par les 70 kg pris sur la balance.
Le moteur ne change pas, toujours 220 chevaux et 300 Nm pour un 0 à 100 km/h en 7,6 secondes. Côté recharge, le bond est réel : la Mégane plafonnait à 130 kW, une puissance qu'elle peinait à tenir, et accepte désormais 165 kW, de quoi récupérer 15 à 80 % en vingt-quatre minutes. En charge alternative, le chargeur reste de 11 kW, 22 kW en option. Quant à la grande batterie de 87 kWh un temps évoquée, Renault a tranché : pas à l'ordre du jour, pour ne pas concurrencer le Scénic.
Renault n'a pas officialisé ses tarifs et évoque seulement, à demi-mots, des prix proches de ceux de la Mégane actuelle. La presse table donc sur environ 35 000 euros prime déduite en entrée de gamme, sachant que la version actuelle démarre à 39 500 euros hors bonus. La gamme se resserre de trois à deux finitions, Techno et Esprit Alpine, avec une dotation un peu enrichie. Les tarifs définitifs tomberont à l'ouverture des commandes, début juillet, pour des premières livraisons en octobre, lors du Mondial de l'Auto de Paris.
Le passage au LFP a du sens, surtout pour le portefeuille, et la recharge qui grimpe à 165 kW corrige un vrai point faible de la Mégane. Sauf que voilà, 500 km d'autonomie, c'est juste correct au moment où des rivales comme l'ID.3 Neo, la Cupra Born ou la Kia EV4 visent les 700 km, sans parler des chinoises qui cassent les prix. Du coup, tout va se jouer sur l'étiquette, et c'est justement la case que Renault garde fermée. Reste une question : à quoi bon dévoiler une voiture en gardant sous le coude le seul chiffre que tout le monde attend ?
Un lifting concentré sur l'avant
Présentée en 2021 et commercialisée depuis 2022, la Mégane s'offre un coup de bistouri assez net, surtout à l'avant. Un bandeau noir remplace la calandre, les feux de jour adoptent une signature verticale à motif en losange et le logo descend d'un cran, ce qui élargit visuellement la voiture. À l'arrière, le bandeau lumineux passe à un effet 3D et le bouclier est redessiné. Le profil ne change quasiment pas, seule la hauteur grimpe de 2 cm, à 1,52 m, à cause du nouveau pack de batterie. L'habitacle reste sur ses acquis, avec ses deux écrans de 12,3 et 12 pouces sous l'interface OpenR Link de Google, l'assistant Gemini dans la commande vocale, un chargeur à induction Qi2 et la reconnaissance faciale pour adapter les réglages au conducteur, et une nouvelle application maison baptisée My Rnlt.
Une batterie LFP, pas de version longue distance
La vraie nouveauté est invisible. La Mégane abandonne sa batterie NMC pour une LFP sans cobalt, dont les cellules sont fournies par LG et le pack désormais assemblé en Pologne, ce qui devrait lui ouvrir droit à un bonus d'environ 1 200 euros. Moins chères à produire, ces cellules LFP affichent en revanche une densité inférieure, d'où un pack plus épais et ces 2 cm gagnés en hauteur. La capacité ne progresse que de 60 à 67 kWh nets, pour 500 km WLTP, soit environ 32 km de mieux, un gain modeste plombé par les 70 kg pris sur la balance.
Le moteur ne change pas, toujours 220 chevaux et 300 Nm pour un 0 à 100 km/h en 7,6 secondes. Côté recharge, le bond est réel : la Mégane plafonnait à 130 kW, une puissance qu'elle peinait à tenir, et accepte désormais 165 kW, de quoi récupérer 15 à 80 % en vingt-quatre minutes. En charge alternative, le chargeur reste de 11 kW, 22 kW en option. Quant à la grande batterie de 87 kWh un temps évoquée, Renault a tranché : pas à l'ordre du jour, pour ne pas concurrencer le Scénic.
Le prix, lui, reste une estimation
Renault n'a pas officialisé ses tarifs et évoque seulement, à demi-mots, des prix proches de ceux de la Mégane actuelle. La presse table donc sur environ 35 000 euros prime déduite en entrée de gamme, sachant que la version actuelle démarre à 39 500 euros hors bonus. La gamme se resserre de trois à deux finitions, Techno et Esprit Alpine, avec une dotation un peu enrichie. Les tarifs définitifs tomberont à l'ouverture des commandes, début juillet, pour des premières livraisons en octobre, lors du Mondial de l'Auto de Paris.
On en dit quoi ?
Le passage au LFP a du sens, surtout pour le portefeuille, et la recharge qui grimpe à 165 kW corrige un vrai point faible de la Mégane. Sauf que voilà, 500 km d'autonomie, c'est juste correct au moment où des rivales comme l'ID.3 Neo, la Cupra Born ou la Kia EV4 visent les 700 km, sans parler des chinoises qui cassent les prix. Du coup, tout va se jouer sur l'étiquette, et c'est justement la case que Renault garde fermée. Reste une question : à quoi bon dévoiler une voiture en gardant sous le coude le seul chiffre que tout le monde attend ?