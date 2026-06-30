Gemini remplace Google Assistant dans les Renault
Par Vincent Lautier - Publié le
Renault a commencé à pousser Gemini par mise à jour à distance dans son système openR link, et l'assistant y prend la place de Google Assistant sur toute la gamme équipée de Google built-in, de la Twingo à la Rafale. C'est gratuit, réversible, et pensé pour qu'on parle à sa voiture comme à n'importe qui.
Si vous roulez dans une Mégane, une Scénic, une Austral, une Rafale ou une Renault 5 récente, la mise à jour s'est peut-être déjà faite toute seule, puisqu'elle arrive en "over the air" par la connectivité native de votre véhicule, sans le moindre passage en atelier. La future Twingo suivra, tout comme les Boreal et Duster vendus hors d'Europe, du moment que la dalle centrale tourne sous openR link avec Google built-in. La bascule n'est pas obligatoire pour le moment, vous vouvez choisir d'activer Gemini depuis l'écran central en étant connecté à un compte Google, ou revenir à Google Assistant à tout moment, et il est possible de couper l'assistant dans les réglages de confidentialité si vous en voulez pas d'une IA qui vous écoute dans la voiture.
Ce Gemini a plusieurs avantages. Déjà, il comprend le contexte et enchaîne les requêtes complexes formulées en langage normal, du genre
Treize langues sont gérées dès le départ, du français au japonais en passant par le turc, le polonais ou le norvégien, et la liste doit encore s'allonger. Un mode Gemini Live arrivera plus tard, avec une conversation continue qu'on peut interrompre en cours de route et où l'on change de langue sans tout relancer.
Le titre prête à confusion, alors autant être clair. Gemini ne s'invite pas ici dans Android Auto, qui n'est que la projection de votre smartphone sur l'écran de la voiture, mais bien dans le système embarqué openR link, celui qui fonctionne sans aucun téléphone connecté. La distinction est importante, parce que l'IA accède directement aux fonctions du véhicule, ce qu'une appli projetée depuis le mobile ne sais pas faire. Ajoutons quand que confier l'habitacle d'une marque française à Google, c'est aussi un bout de souveraineté numérique qui part chez un géant américain.
Sur le papier, c'est très chouette. Gemini est un excellent modèle d'IA, et son intégration est une bonne nouvelle. On attend quand même de vérifier en conditions réelles si Gemini comprend tout, tout le temps au bon moment. On vous dira ça rapidement !
Bye bye Google Assistant
Si vous roulez dans une Mégane, une Scénic, une Austral, une Rafale ou une Renault 5 récente, la mise à jour s'est peut-être déjà faite toute seule, puisqu'elle arrive en "over the air" par la connectivité native de votre véhicule, sans le moindre passage en atelier. La future Twingo suivra, tout comme les Boreal et Duster vendus hors d'Europe, du moment que la dalle centrale tourne sous openR link avec Google built-in. La bascule n'est pas obligatoire pour le moment, vous vouvez choisir d'activer Gemini depuis l'écran central en étant connecté à un compte Google, ou revenir à Google Assistant à tout moment, et il est possible de couper l'assistant dans les réglages de confidentialité si vous en voulez pas d'une IA qui vous écoute dans la voiture.
Mais pour quoi faire ?
Ce Gemini a plusieurs avantages. Déjà, il comprend le contexte et enchaîne les requêtes complexes formulées en langage normal, du genre
emmène-moi à Paris sans passer par le périphérique, puis ajuste la climatisation, change de radio ou modifie un réglage, va piocher dans les données de la voiture comme l'autonomie restante pour caler un trajet électrique, etc.
Treize langues sont gérées dès le départ, du français au japonais en passant par le turc, le polonais ou le norvégien, et la liste doit encore s'allonger. Un mode Gemini Live arrivera plus tard, avec une conversation continue qu'on peut interrompre en cours de route et où l'on change de langue sans tout relancer.
Attention, ce n'est pas Android Auto
Le titre prête à confusion, alors autant être clair. Gemini ne s'invite pas ici dans Android Auto, qui n'est que la projection de votre smartphone sur l'écran de la voiture, mais bien dans le système embarqué openR link, celui qui fonctionne sans aucun téléphone connecté. La distinction est importante, parce que l'IA accède directement aux fonctions du véhicule, ce qu'une appli projetée depuis le mobile ne sais pas faire. Ajoutons quand que confier l'habitacle d'une marque française à Google, c'est aussi un bout de souveraineté numérique qui part chez un géant américain.
On en dit quoi ?
Sur le papier, c'est très chouette. Gemini est un excellent modèle d'IA, et son intégration est une bonne nouvelle. On attend quand même de vérifier en conditions réelles si Gemini comprend tout, tout le temps au bon moment. On vous dira ça rapidement !