L'AMG CLA 45 passe à l'électrique avec 680 chevaux, et simule un moteur thermique

On en dit quoi ?



Voir l'AMG 45 basculer à l'électrique était couru d'avance, et sur le papier, marier 680 chevaux à plus de 670 km d'autonomie reste un sacré numéro d'équilibriste. Le coup du faux thermique sonne un brin gadget nostalgique, mais s'il remet un peu de piment à bord, pourquoi. Les tarifs seront dévoilés le 27 août au lancement suisse, pour une arrivée sur le marché début 2027.