L'AMG CLA 45 passe à l'électrique avec 680 chevaux, et simule un moteur thermique
Par Vincent Lautier - Publié le
Mercedes-AMG vient de dévoiler la nouvelle CLA 45, et le choc est double. Le petit missile de la marque abandonne son quatre cylindres pour passer au 100% électrique, avec trois moteurs qui crachent 680 chevaux et un 0 à 100 km/h en 2,7 secondes. Plus fort encore, la voiture peut faire semblant d'être une thermique.
Longtemps, l'AMG 45 était le hot hatch rageur au petit quatre cylindres turbo. La voilà qui bascule entièrement à l'électrique, avec trois moteurs dits à flux axial, une technologie plus plate et plus compacte qui délivre davantage de puissance pour sa taille. Deux d'entre eux sont installés sur l'essieu arrière, le troisième à l'avant sert de booster jusqu'à 360 chevaux, et il se débranche tout seul à faible charge pour ne pas gaspiller d'énergie.
Le tout culmine à 500 kW, soit 680 chevaux, avec cette accélération de supercar. La bête repose sur la nouvelle CLA, élue voiture de l'année 2026 en Europe et voiture la mieux notée au crash-test Euro NCAP en 2025, et arrivera d'entrée en deux carrosseries, une berline et un break baptisé Shooting Brake.
Là où l'AMG surprend, c'est qu'elle ne se contente pas de jouer les brutes de circuit. Sa grosse batterie, autour de 94 kWh, lui promet plus de 670 km d'autonomie pour la berline, soit un Berlin-Vienne d'une seule traite (oui on sait vous faites ce trajet tous les week-ends), ce qui n'a rien d'évident pour une sportive de ce tonneau. Et le jour où il faut refaire le plein, son installation électrique dernier cri lui permet de récupérer l'essentiel de sa charge le temps d'une pause déjeuner, à peine plus de vingt minutes. Mercedes a même poussé le soin jusqu'à préchauffer la batterie avant l'arrêt recharge pour ne rien perdre en efficacité, si bien qu'on tient là une vraie voiture de grands trajets.
Le plus improbable reste quand même la pirouette imaginée par AMG pour faire oublier la disparition du moteur à explosion. Il existe un mode de conduite, baptisé AMGFORCE S+, dont le seul but est d'imiter un quatre cylindres thermique du début à la fin. La voiture simule des passages de rapports, avec les petites coupures dans la poussée qui vont avec, elle fait vibrer le siège, affiche un compte-tours, et surtout elle rejoue le vrai grondement d'une AMG A 45 S enregistré au micro sur une vraie voiture.
On peut aussi jongler entre sept programmes de conduite, doser soi-même l'ambiance sonore ou s'offrir un coach de circuit avec le Nürburgring déjà en mémoire. En clair, cette électrique passe son temps à rejouer le moteur qu'elle vient tout juste de lâcher.
Voir l'AMG 45 basculer à l'électrique était couru d'avance, et sur le papier, marier 680 chevaux à plus de 670 km d'autonomie reste un sacré numéro d'équilibriste. Le coup du faux thermique sonne un brin gadget nostalgique, mais s'il remet un peu de piment à bord, pourquoi. Les tarifs seront dévoilés le 27 août au lancement suisse, pour une arrivée sur le marché début 2027.
Trois moteurs à flux axial et 680 chevaux
Longtemps, l'AMG 45 était le hot hatch rageur au petit quatre cylindres turbo. La voilà qui bascule entièrement à l'électrique, avec trois moteurs dits à flux axial, une technologie plus plate et plus compacte qui délivre davantage de puissance pour sa taille. Deux d'entre eux sont installés sur l'essieu arrière, le troisième à l'avant sert de booster jusqu'à 360 chevaux, et il se débranche tout seul à faible charge pour ne pas gaspiller d'énergie.
Le tout culmine à 500 kW, soit 680 chevaux, avec cette accélération de supercar. La bête repose sur la nouvelle CLA, élue voiture de l'année 2026 en Europe et voiture la mieux notée au crash-test Euro NCAP en 2025, et arrivera d'entrée en deux carrosseries, une berline et un break baptisé Shooting Brake.
Une batterie de 94 kWh et plus de 670 km d'autonomie
Là où l'AMG surprend, c'est qu'elle ne se contente pas de jouer les brutes de circuit. Sa grosse batterie, autour de 94 kWh, lui promet plus de 670 km d'autonomie pour la berline, soit un Berlin-Vienne d'une seule traite (oui on sait vous faites ce trajet tous les week-ends), ce qui n'a rien d'évident pour une sportive de ce tonneau. Et le jour où il faut refaire le plein, son installation électrique dernier cri lui permet de récupérer l'essentiel de sa charge le temps d'une pause déjeuner, à peine plus de vingt minutes. Mercedes a même poussé le soin jusqu'à préchauffer la batterie avant l'arrêt recharge pour ne rien perdre en efficacité, si bien qu'on tient là une vraie voiture de grands trajets.
Un faux moteur thermique pour retrouver de l'émotion
Le plus improbable reste quand même la pirouette imaginée par AMG pour faire oublier la disparition du moteur à explosion. Il existe un mode de conduite, baptisé AMGFORCE S+, dont le seul but est d'imiter un quatre cylindres thermique du début à la fin. La voiture simule des passages de rapports, avec les petites coupures dans la poussée qui vont avec, elle fait vibrer le siège, affiche un compte-tours, et surtout elle rejoue le vrai grondement d'une AMG A 45 S enregistré au micro sur une vraie voiture.
On peut aussi jongler entre sept programmes de conduite, doser soi-même l'ambiance sonore ou s'offrir un coach de circuit avec le Nürburgring déjà en mémoire. En clair, cette électrique passe son temps à rejouer le moteur qu'elle vient tout juste de lâcher.
On en dit quoi ?
Voir l'AMG 45 basculer à l'électrique était couru d'avance, et sur le papier, marier 680 chevaux à plus de 670 km d'autonomie reste un sacré numéro d'équilibriste. Le coup du faux thermique sonne un brin gadget nostalgique, mais s'il remet un peu de piment à bord, pourquoi. Les tarifs seront dévoilés le 27 août au lancement suisse, pour une arrivée sur le marché début 2027.