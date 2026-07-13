Un million de voitures électriques françaises pour Renault, portées par le carton de la R5

On en dit quoi ?



Un million de voitures électriques estampillées France, c'est une vraie fierté industrielle et la preuve qu'on peut encore fabriquer des véhicules électriques dans l'Hexagone. Le gros du million est certes tout récent et s'appuie sur le carton de la R5, mais après les années de doute sur l'avenir de l'automobile française, voir Renault embaucher pour suivre la demande fait quand même plaisir à lire.